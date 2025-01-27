SPAN Switch Port Analyzer RSPAN Remote Switch Port Analyzer Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом
SPAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 77 3
|Лукаш Сергей 13 2
|Суханов Денис 1 1
|Плотко Сергей 7 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Хантимиров Рамиль 31 1
|Путин Сергей 63 1
|Борисов Илья 27 1
|Чернов Иван 28 1
|Филиппов Максим 48 1
|Александров Антон 11 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Леонов Владимир 17 1
|Маркевич Кирилл 2 1
|Путин Владимир 3173 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 1
|Гусейнов Тимур 6 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Казьмин Алексей 7 1
|Мухортов Александр 6 1
|Чернов Антон 23 1
|Бриткин Александр 7 1
|Закрепин Евгений 60 1
|Притула Павел 33 1
|Mankowski Robert - Манковски Роберт 1 1
|Сунгуров Андрей 15 1
|Туркот Александр 39 1
|Сергиенко Эдуард 2 1
|Бориславский Даниил 13 1
|Демченко Виктор 2 1
|Кильдюшев Артем 1 1
|Комягин Артем 1 1
|Клепче Владимир 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Analysys Mason - Mason Communications 27 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.