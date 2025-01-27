Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

SPAN Switch Port Analyzer RSPAN Remote Switch Port Analyzer Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом



27.01.2025 Обновлена платформа Kaspersky Anti Targeted Attack для защиты от целевых кибератак 1
17.06.2024 «Гарда» и Positive Technologies объединяют усилия для эффективной защиты сетей 1
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart 1
29.09.2023 Microsoft создает нестандартную операционную систему. Она будет совершенно бесполезной без интернета 1
30.11.2022 Merlion и Aurus подписали дистрибьюторское соглашение 1
02.11.2022 Александр Гольцов -

Александр Гольцов, «АМТ-Груп»: Количество кибератак значительно выросло, в отдельных отраслях в несколько раз

 1
01.08.2022 3iTech и Aurus заключили партнерское соглашение и представили рынку совместное решение 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 1
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
10.09.2018 В России создано первое в мире бесплатное решение для безопасности АСУ ТП 1
20.06.2018 2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier 1
20.06.2017 Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений 1
25.08.2016 Interlab IBS представил линейку прикладных защищенных систем на платформе «Скала-Р» 1
29.02.2016 Новые HPE ProLiant: рост производительности в 1,5 раза 1
08.12.2015 Европа принимает первый закон в сфере ИБ. В каждой стране появится центр кибербезопасности 1
22.10.2015 Облака и трехмерное моделирование повышают эффективность проектов 1
15.10.2015 Российский разработчик решений виртуализации привлек $500 тысяч 1
27.08.2015 Сеть под другим углом: как архитектура «прозрачности» меняет ваш взгляд на привычные вещи 1
28.10.2013 Шпионские камни – новое оружие военных 1
26.10.2011 HP представила новое мобильное приложение для широкоформатной печати 1
07.06.2011 Секреты ИБ: как добиться пользы от лог-файлов 1
29.04.2010 «Энвижн Груп» построила единый центр обработки вызовов для «Уралсвязьинформа» 1
21.04.2010 ИКТ-рынок приходит к новой бизнес-модели 1
26.12.2008 Acer G24: монитор с хищным характером 1
19.07.1999 Peregrine Systems выпускает SPAN*FM 6.5 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

SPAN и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 4
AMT Group - АМТ-Груп 351 4
Intel Corporation 12199 3
HP Inc. 5688 3
Cisco Systems 5114 3
Apple Inc 12106 2
Microsoft Corporation 24633 2
Ростелеком 9708 2
Google LLC 11786 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Fortinet 387 1
МегаФон 8832 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 1
Check Point Software Technologies 760 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
StormWall - Сторм системс 67 1
ПрофиМодуль 2 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Huawei 3938 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 1
Eltex - Предприятие Элтекс 152 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Broadcom - VMware 2362 1
Код Безопасности 616 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2549 1
Merlion - Мерлион 798 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Aurus Russia - Аурус 11 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Lockheed Martin 756 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
Bentley Motors 71 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Unsplash 776 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3788 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3098 4
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 58 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6666 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 713 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2478 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10091 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1228 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 211 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3852 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6122 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 3
AMT Group - InfoDiode АПК 58 4
Apple iOS 7813 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1559 2
Google Chrome - браузер 1563 2
3i Touchpoint Analytics 12 2
Aurus PhoneUP 3 2
Cisco Outbound 2 2
Linux OS 9957 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
ПрофиМодуль PT - промышленные коммутаторы Ethernet 2 1
Microsoft Azure 1409 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
Apple iPad 3860 1
Apple - App Store 2890 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Autodesk AutoCAD 337 1
Apple iPod Touch 745 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
HP DesignJet - Серия принтеров 48 1
StormWall Sensor Appliance 2 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 30 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 42 1
Fortinet FortiGuard Services 52 1
DeviceLock DLP 81 1
Mozilla Firefox - браузер 1890 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
Eltex ECCM 2 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 271 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 1
Acer Predator 206 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4447 1
HPE ProLiant 399 1
Intel Xeon E 191 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 66 1
NVision Барьер 650 1
Гольцов Александр 77 3
Лукаш Сергей 13 2
Суханов Денис 1 1
Плотко Сергей 7 1
Андрияшин Алексей 13 1
Хантимиров Рамиль 31 1
Путин Сергей 63 1
Борисов Илья 27 1
Чернов Иван 28 1
Филиппов Максим 48 1
Александров Антон 11 1
Скородумов Анатолий 65 1
Леонов Владимир 17 1
Маркевич Кирилл 2 1
Путин Владимир 3173 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
van Leeuwenhoek Antoni - ван Левенгук Антони 5 1
Гусейнов Тимур 6 1
Дубовицкий Николай 5 1
Романченко Дмитрий 14 1
Казьмин Алексей 7 1
Мухортов Александр 6 1
Чернов Антон 23 1
Бриткин Александр 7 1
Закрепин Евгений 60 1
Притула Павел 33 1
Mankowski Robert - Манковски Роберт 1 1
Сунгуров Андрей 15 1
Туркот Александр 39 1
Сергиенко Эдуард 2 1
Бориславский Даниил 13 1
Демченко Виктор 2 1
Кильдюшев Артем 1 1
Комягин Артем 1 1
Клепче Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 4
Европа 21774 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2942 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 2
США - Вашингтон - округ Колумбия 75 1
США - Колумбия - Вашингтон 1390 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5186 1
Япония 13288 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2250 1
Испания - Королевство 3709 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3102 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Россия - СФО - Новосибирск 4297 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1659 1
Земля - планета Солнечной системы 10378 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Казахстан - Республика 5530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 947 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2391 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2584 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 2
Паспорт - Паспортные данные 2513 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2729 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 2
Аудит - аудиторский услуги 2663 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9948 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8641 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 943 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3948 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2921 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Английский язык 6637 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще