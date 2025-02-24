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Aurus Russia Аурус



24.02.2025 Aurus и ГК «Агат-РТ» подписали меморандум о технологическом партнерстве 1
11.12.2024 115 подписаний, более 100 спикеров, презентация технологических инноваций и масштабный Хакатон — подведены итоги «ФИЦ – 2024» 1
05.05.2024 Как сделать контакт-центр прибыльным 1
25.04.2024 Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах 1
09.04.2024 Погиб российский стартап Zetta. Ультракомпактных отечественных электромобилей не будет 1
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
28.08.2023 Aurus представила релиз новой версии системы записи звонков PhoneUP с поддержкой всех IP-ATC 1
04.07.2023 VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты» 1
30.11.2022 Merlion и Aurus подписали дистрибьюторское соглашение 1
01.08.2022 3iTech и Aurus заключили партнерское соглашение и представили рынку совместное решение 1
11.03.2021 Россияне создали премиальный электромотоцикл Aurus для силовиков. Видео 2

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Aurus Russia и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9749 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Merlion - Мерлион 813 1
Cisco Systems 5124 1
Сбер - Кейджи Импэкс 3 1
Ё-инжиниринг 4 1
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 39 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3955 1
Notamedia - Нотамедиа 15 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
VK Нота-РТК 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 295 1
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 38 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1266 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 44 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 2
Группа Самолет 77 2
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Hyndai 16 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Пиццафабрика 6 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5479 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4039 7
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 840 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2898 3
SPAN - Switch Port Analyzer - RSPAN - Remote Switch Port Analyzer - Зеркалирование трафика, дублирование пакетов одного порта сетевого коммутатора (или VPN) на другом 33 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1056 3
SIP - SIPREC - SIP Recording - Session Recording Protocol 5 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 486 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12028 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7141 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 2
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 353 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2190 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3034 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12595 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8506 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9670 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10161 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3326 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1079 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13272 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1047 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4778 1
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 9 2
Monarch - Монарх - электромобиль 29 2
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 2
3i Touchpoint Analytics 12 2
Aurus PhoneUP 3 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1075 2
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Tesla Model S 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5241 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 770 1
Linux OS 10023 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 5 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 711 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 586 1
Vivaldi - Браузер 93 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
Пушкинская карта 15 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
Щуровский Денис 8 2
Голомысов Андрей 6 2
Бери Светлана 6 2
Строганова Яна 4 2
Бейрис Кристине 4 2
Думикян Георгий 4 2
Шершнева Людмила 2 2
Масич Николай 2 2
Мантуров Денис 107 1
Гинзбург Андрей 2 1
Кириенко Владимир 139 1
Адонин Сергей 1 1
Цыплакова Ольга 6 1
Потишний Роман 11 1
Дубровская Анна 20 1
Королева Ирина 7 1
Вельмакин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17134 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3125 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3971 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17485 1
Россия - СФО - Новосибирск 4328 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1679 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 416 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5112 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5170 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5557 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9891 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1913 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 453 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4038 1
Литий - Lithium - химический элемент 546 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 95 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 90 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4848 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6172 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6956 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4980 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2846 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1595 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3198 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342309, в очереди разбора - 766783.
Создано именных указателей - 169286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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