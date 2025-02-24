Aurus Russia Аурус
Aurus Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|Щуровский Денис 8 2
|Голомысов Андрей 6 2
|Бери Светлана 6 2
|Строганова Яна 4 2
|Бейрис Кристине 4 2
|Думикян Георгий 4 2
|Шершнева Людмила 2 2
|Масич Николай 2 2
|Мантуров Денис 107 1
|Гинзбург Андрей 2 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Адонин Сергей 1 1
|Цыплакова Ольга 6 1
|Потишний Роман 11 1
|Дубровская Анна 20 1
|Королева Ирина 7 1
|Вельмакин Никита 1 1
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