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Aurus представила новую версии системы записи звонков PhoneUP с автоматической расшифровкой записанных диалогов

Компания Aurus, российский вендор, специализирующийся на разработке программного обеспечения для корпоративной связи и контакт-центров, объявила о выпуске усовершенствованной версии своего флагманского продукта – PhoneUP.

PhoneUP – это универсальное решение для записи и анализа разговоров сотрудников по различным каналам связи: офис: корпоративная телефония, мобильная связь (FMC), ВКС, диспетчерская связь; контакт-центр: телефонные разговоры с клиентами, чат-платформы, e-mail; офлайн-встречи: микрофоны и аудио-бейджи.

В новой версии PhoneUP 5.5 ключевым обновлением стал модуль «Распознавание речи», позволяющий компаниям значительно повысить эффективность работы с записанными диалогами, обеспечивая быстрый поиск необходимой информации и глубокий анализ взаимодействия сотрудников с клиентами и между собой. Точность распознавания обеспечивается лидирующими вендорами систем распознавания.

«Распознавание речи» – ключевые возможности: получать текст разговора: получайте транскрипцию текста непосредственно под звуковой дорожкой, чтобы быстрее ознакомиться с разговором и переключаться на нужное место в диалоге без прослушивания всего звонка; искать по ключевым фразам и их комбинациям: используйте удобный и быстрый поиск по ключевым фразам и их комбинациям с автоматическим учетом различных вариантов написания, значительно упрощая обнаружение релевантных диалогов в архиве; автоматическое определение эмоций: Находите в архиве при помощи удобных фильтров диалоги с перебиваниями, ненормативной лексикой и другими важными параметрами. Модуль позволяет расшифровывать и анализировать не только разговор, но и эмоции.

Другие обновления PhoneUP 5.5: улучшенный поиск записей: Обновленная панель поиска записей теперь позволяет сохранять пользовательские фильтры для повторного использования, а также включает в себя поиск по ключевым словам; улучшения в модуле «Контроль качества»: Оптимизированы планировщик экспертиз и аналитические отчеты QM для более эффективного управления качеством.

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