Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171723
ИКТ 13377
Организации 10488
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25316
Персоны 73635
География 2785
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Бери Светлана


26.03.2025 Компания edna внедрила VK Notify в клиентские коммуникации «Росгосстраха»: открываемость сообщений составила 60% 1
20.09.2024 Контакт-центр «Росгосстраха» перешел на Naumen 1
05.05.2024 Как сделать контакт-центр прибыльным 1
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
21.04.2022 «Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом» 1
29.07.2015 «Рамблер» запускает новый ресурс «Рамблер.Семья» 1
21.12.2010 РОСНО запустила приложение для iPhone 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Бери Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 69 2
Ростелеком 9817 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 458 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Naumen - Наумен 630 1
Genesys 208 1
AMT Group - АМТ-Груп 357 1
Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 31 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2835 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 2
Группа Самолет 80 2
Aurus Russia - Аурус 13 2
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1391 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 165 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Пиццафабрика 6 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4061 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5384 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1074 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12887 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 349 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 855 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4555 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2923 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2343 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2015 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4810 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3041 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4831 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1063 1
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 38 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 223 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Data monetization - Монетизация данных 1661 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 179 1
SWOT-анализ - Strengths (сильные стороны) - Weaknesses (слабые стороны) - Opportunities (возможности) - Threats (угрозы) 28 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1261 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 355 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7797 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 874 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7133 1
Apple iPad 3873 1
Apple - App Store 2913 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 165 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 24 1
VK Notify 3 1
Дубровская Анна 20 2
Королева Ирина 7 2
Цыплакова Ольга 6 2
Голомысов Андрей 6 2
Строганова Яна 4 2
Бейрис Кристине 4 2
Думикян Георгий 4 2
Шершнева Людмила 2 2
Масич Николай 2 2
Потишний Роман 11 1
Гвоздев Александр 4 1
Вельмакин Никита 1 1
Попов Сергей 136 1
Жирнов Алексей 7 1
Ананьев Николай 5 1
Каменская Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 5
Европа 21851 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5593 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5904 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9980 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7045 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5080 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 829 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 383 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51800 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5237 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29580 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5483 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4906 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5702 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1608 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1646 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 27 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2883 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14670 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5509 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2045 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153