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Бери Светлана
Бери Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2543 1
|Дубровская Анна 20 2
|Королева Ирина 7 2
|Цыплакова Ольга 6 2
|Голомысов Андрей 6 2
|Строганова Яна 4 2
|Бейрис Кристине 4 2
|Думикян Георгий 4 2
|Шершнева Людмила 2 2
|Масич Николай 2 2
|Потишний Роман 11 1
|Гвоздев Александр 4 1
|Вельмакин Никита 1 1
|Попов Сергей 136 1
|Жирнов Алексей 7 1
|Ананьев Николай 5 1
|Каменская Виктория 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 5
|Европа 21851 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43658 1
|Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
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