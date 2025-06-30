Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Абсолют Страхование ранее ИСК Евро-Полис

Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис

 

Анна Дубровская, Руководитель управления клиентского сервиса, Абсолют Страхование "Непрерывные улучшения в клиентском сервисе, кейсы «Абсолют Страхование»"  Конференция CNews 25.03.2025 | Москва "Современные контакт-центры 2025"

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 26 дел, на cумму 4 852 153 356 ₽*

Судебные дела (26) на сумму 4 852 153 356 ₽*
в качестве истца (15) на сумму 4 701 978 874 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 9 999 106 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.06.2025 «Ростелеком» и «Абсолют Страхование» запускают сервис страхования цифровых кабин

«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» разработали услугу по страхованию цифровых кабин — мобильных пространств
10.06.2016 МТС и «Абсолют Страхование» оформят путешественникам страховку по мобильному телефону

МТС и «Абсолют Страхование», универсальная страховая компания в сфере корпоративных и розничных страховых услуг, запустили сервис по дистанционной продаже полисов страхования выезжающих за рубеж с моб
03.07.2015 «ИСК Евро-Полис» запустит онлайн-продажу полисов ОСАГО с помощью IBS

Страховая компания «ИСК Евро-Полис» планирует запустить онлайн-продажу электронных полисов ОСАГО. Об этом CNews с
03.04.2014 Использование «Антифрод-терминала» позволяет снизить страховой тариф для клиентов «ИСК Евро-Полис»

Страховая компания «ИСК Евро-Полис» совместно с компанией «Аладдин Р.Д.», российским разработчиком и поставщиком решений для информационной безопасности, разработала инновационный страховой продукт «Страхование ри
25.03.2014 «Доктор Веб» и «ИСК Евро-Полис» запустили услугу страхования от хищений денежных средств через системы ДБО

Компания «Доктор Веб», российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, и страховая компания «ИСК Евро-Полис» представили новый продукт для юридических лиц — страхование от хищений через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Новый продукт по страхованию ДБО открывает ли

Публикаций - 54, упоминаний - 62

Абсолют Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 9
9014 7
Ростелеком 10320 6
Diasoft - Диасофт 1027 6
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 6
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 5
Comindware - Колловэар 179 5
HERE Technologies 109 4
Авантелеком 32 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 4
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 4
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 4
Infomaximum - Инфомаксимум 52 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 130 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 43 3
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 3
Инносети - Innoseti 20 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 256 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 3
ОТР ГК - ОТР 2000 222 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 3
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 3
Camunda - Camunda Services GmbH 36 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 90 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 42 2
GreenData - Гриндата 50 2
Adobe Figma 61 2
Nodul 5 2
Anserem - Ансерем 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 12
Альфа-Банк 1871 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 10
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 8
Ингосстрах СПАО 451 8
АльфаСтрахование СГ 355 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 222 6
ВТБ - Почта Банк 503 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 5
ПСБ - Промсвязьбанк 903 5
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 262 5
Сафмар - Европлан - Europlan 43 4
Капитал Лайф Страхование Жизни 14 4
Группа Самолет 96 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 4
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 37 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 4
РЖД - Российские железные дороги 2006 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
Mary Kay - Мэри Кэй 104 4
ГПБ - Газпромбанк 1179 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 568 4
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 4
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
Mascotte 22 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Глобэкс банк 47 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 8
Федеральное казначейство России 1879 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 4
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5247 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3450 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5234 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3123 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 11
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 212 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 3
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 15
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1276 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 14
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1608 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5671 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 8
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4492 6
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1855 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5934 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6159 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 5
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 4
Synplity Platform - Synplity AI 5 3
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Mafin - Эл Си Системс - страховая онлайн-платформа 5 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 2
OpenAI - ChatGPT 528 2
Axiom JDK СЗИ 133 2
Haulmont - OpenBPM Platform 5 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 2
Microsoft Office 3962 2
Apple - App Store 3010 2
Terrasoft Creatio 98 2
Diasoft Insurance Finance 4 2
Microsoft Azure 1462 2
Microsoft Dynamics 365 137 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 2
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 39 1
Infomaximum - Proceset Process mining 44 1
IBM FileNet 129 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 223 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 59 1
ELMA RPA 8 1
Luxms BI 98 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 131 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 8 1
ELMA 365 Low-code BPM 148 1
Qlik MeetUp 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1520 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 1
Дубровская Анна 21 21
Коптелов Андрей 118 11
Тараторин Александр 58 6
Андрианов Павел 84 6
Полякова Екатерина 6 5
Бимаев Олег 8 5
Ульихин Павел 36 5
Потишний Роман 11 5
Вагнер Виктор 6 5
Тятенкова Елена 25 5
Нерадовский Константин 18 5
Клековкин Сергей 5 5
Носенко Юлия 7 5
Бессараб Андрей 5 5
Демидов Сергей 127 5
Карпов Иван 79 5
Белайчук Анатолий 31 4
Поярков Алексей 6 4
Гилев Сергей 14 4
Степаненко Василий 48 4
Адрова Светлана 6 4
Прямиков Антон 6 4
Аистова Ксения 6 4
Алешкин Сергей 65 4
Чайковский Сергей 4 4
Бирюков Артем 10 4
Вирясов Владислав 32 4
Торубарова Элеонора 4 4
Курганович Татьяна 4 4
Пушкарёва Вера 4 4
Конохов Максим 4 4
Палин Виталий 4 4
Колотев Дмитрий 4 4
Стонт Дмитрий 4 4
Кальмуцкий Владислав 4 4
Заболотный Роман 4 4
Полянская Анастасия 5 4
Чаркин Евгений 314 4
Исанин Антон 31 4
Садовенко Илья 65 4
Россия - РФ - Российская федерация 157146 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45782 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 5
Европа 24649 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 4
Индия - Bharat 5705 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1573 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 2
Германия - Федеративная Республика 12943 2
Америка Латинская 1885 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 1
Америка - Американский регион 2188 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Ближний Восток 3033 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4282 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 1
Россия - СФО - Новосибирск 4664 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1597 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 7
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 424 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 7
Экономический эффект 1219 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 265 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Аудит - аудиторский услуги 3115 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 509 3
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 235 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 2
Apps4All 26 3
Автокод (портал) 37 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
РИА Новости 985 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 19
Forrester Research 828 2
CNews Инновация года - награда 133 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Gartner - Гартнер 3612 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1091 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 397 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 6
CNews FORUM Кейсы 280 5
CNews AWARDS - награда 556 4
CNews APPWards 36 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще