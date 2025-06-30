Получите все материалы CNews по ключевому слову
Абсолют Страхование ранее ИСК Евро-Полис
Анна Дубровская, Руководитель управления клиентского сервиса, Абсолют Страхование "Непрерывные улучшения в клиентском сервисе, кейсы «Абсолют Страхование»" Конференция CNews 25.03.2025 | Москва "Современные контакт-центры 2025"
|30.06.2025
|
«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» запускают сервис страхования цифровых кабин
«Ростелеком» и «Абсолют Страхование» разработали услугу по страхованию цифровых кабин — мобильных пространств
|10.06.2016
|
МТС и «Абсолют Страхование» оформят путешественникам страховку по мобильному телефону
МТС и «Абсолют Страхование», универсальная страховая компания в сфере корпоративных и розничных страховых услуг, запустили сервис по дистанционной продаже полисов страхования выезжающих за рубеж с моб
|03.07.2015
|
«ИСК Евро-Полис» запустит онлайн-продажу полисов ОСАГО с помощью IBS
Страховая компания «ИСК Евро-Полис» планирует запустить онлайн-продажу электронных полисов ОСАГО. Об этом CNews с
|03.04.2014
|
Использование «Антифрод-терминала» позволяет снизить страховой тариф для клиентов «ИСК Евро-Полис»
Страховая компания «ИСК Евро-Полис» совместно с компанией «Аладдин Р.Д.», российским разработчиком и поставщиком решений для информационной безопасности, разработала инновационный страховой продукт «Страхование ри
|25.03.2014
|
«Доктор Веб» и «ИСК Евро-Полис» запустили услугу страхования от хищений денежных средств через системы ДБО
Компания «Доктор Веб», российский производитель антивирусных средств защиты информации под маркой Dr.Web, и страховая компания «ИСК Евро-Полис» представили новый продукт для юридических лиц — страхование от хищений через системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Новый продукт по страхованию ДБО открывает ли
