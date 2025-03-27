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Anserem Ансерем

Anserem - Ансерем

«Anserem» — системный интегратор, специализирующийся на разработке и внедрении «под ключ» решений для автоматизации бизнес-процессов на основе платформы BPMSoft


27.03.2025 «Интратул» в 2,5 раза ускорил бизнес-процессы после внедрения BPMSoft 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
21.04.2023 Anserem расскажет об автоматизации сквозных процессов в крупных компаниях с помощью технологий Low-code 2
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
20.03.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Anserem и организации, системы, технологии, персоны:

i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 3
GreenData - Гриндата 31 2
Рексофт - Reksoft 422 1
Microsoft Corporation 24731 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Camunda - Camunda Services GmbH 26 1
Геном-ИТ - Геном Информационные технологии 1 1
8346 1
OpenText 209 1
IBM - International Business Machines Corp 9457 1
Монолит-Инфо 121 1
Adobe Figma 44 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Nintex 13 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 56 1
Альфа-Банк 1785 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 2
ОТЭКО ГК 21 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 147 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
LEGO 246 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 4
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1239 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1064 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12891 4
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2216 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3123 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12678 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15948 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5430 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7554 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 229 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3617 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 317 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 792 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 899 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 541 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3992 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4837 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7239 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4372 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5115 1
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OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 399 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Геном-ИТ - Системный Геном 1 1
i-Sys Doctrix Platform 29 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 166 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
IBM FileNet 123 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Terrasoft Creatio 96 1
Nintex Workflow 11 1
Pega Platform 7 1
Microsoft Office 3777 1
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Ерина Юлия 7 3
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Дубиничева Наталья 5 2
Пугачева Ольга 7 2
Дубровская Анна 20 2
Бутаев Ростислав 2 2
Богатырева Людмила 22 1
Труненков Сергей 35 1
Сургунд Роман 5 1
Сгибнева Ольга 8 1
Ломов Владимир 3 1
Гусев Александр 37 1
Илюхин Максим 12 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2220 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3470 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2047 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
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