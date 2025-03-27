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Anserem Ансерем
«Anserem» — системный интегратор, специализирующийся на разработке и внедрении «под ключ» решений для автоматизации бизнес-процессов на основе платформы BPMSoft.
Anserem и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
|Данилов Александр 20 4
|Раскина Ирина 24 4
|Суворов Данил 4 4
|Коптелов Андрей 111 3
|Бирюков Артем 10 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Ерина Юлия 7 3
|Савельев Игорь 7 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Пугачева Ольга 7 2
|Дубровская Анна 20 2
|Бутаев Ростислав 2 2
|Богатырева Людмила 22 1
|Труненков Сергей 35 1
|Сургунд Роман 5 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Ломов Владимир 3 1
|Гусев Александр 37 1
|Илюхин Максим 12 1
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