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Nintex

Nintex

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
28.04.2018 Александр Остренко -

Заказчикам нужны новые технологии BI

 1
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
28.10.2016 Кто здесь эксперт? «Евраз» внедрил глобальную систему управления знаниями 1
18.05.2015 i-Sys обновила корпоративный портал Первобанка 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
27.01.2014 «Ланит» создал систему электронного согласования договоров для KupiVIP.ru 1
19.08.2013 «Ланит» совместно с Nintex займется развитием решений на платформе Microsoft SharePoint 1
10.09.2009 Manzana Group привезла в Россию решение по управлению бизнес-процессами от Nintex 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Nintex и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25657 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2371 4
SAP SE 5564 3
IBM - International Business Machines Corp 9666 3
9444 3
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 3
UIPath 114 2
Terrasoft - Террасофт 207 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 2
Comindware - Колловэар 198 2
OpenText 230 2
Appian Corporation - Appian Communications 12 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 50 2
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 1
Nodul 7 1
Anserem - Ансерем 6 1
Геном-ИТ - Геном Информационные технологии 1 1
Системы документооборота 517 1
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 1
Accentis - Акцентис 5 1
ElearningForce 3 1
ProcessMaker 3 1
Samsung Electronics 10973 1
Intel Corporation 12752 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1749 1
AMD - Advanced Micro Devices 4608 1
Oracle Corporation 7043 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 171 1
АйТи - Аплана Группа компаний 181 1
Fujitsu 2097 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
Naumen - Наумен 740 1
TerraLink - ТерраЛинк 291 1
EY - Ernst & Young Global 385 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 168 1
Software AG 201 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Казахтелеком 344 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 359 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 2
Альфа-Банк 1958 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
KupiVip - Приват Трэйд 82 2
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Газпром ПАО 1464 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2884 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2378 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 339 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
Лента - Утконос 179 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
LEGO 257 1
OR Group - Обувь России 29 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 55 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 77 1
Газпром газомоторное топливо 10 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 34 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 1
Россети Ленэнерго 1698 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Genpact 5 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Азия Цемент 13 1
Белый Ветер 365 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13785 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7699 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 6
Workflow - Поток работ 365 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 5
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 4
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3537 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5031 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1443 3
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1192 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 343 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1843 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1365 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13669 3
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 273 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 700 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6613 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 928 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2627 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 10
Nintex Workflow 11 5
i-Sys Doctrix Platform 42 3
Nintex Forms 3 2
Pega Platform 10 2
Microsoft Office 4111 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 2
Terrasoft Creatio 107 2
Google Forms - Google Формы 79 2
Nintex Live 1 1
Nintex Mobile 1 1
Nintex RPA Central 1 1
Conteq - DocSpace 5 1
Vitro Software - Vitro CAD 17 1
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Геном-ИТ - Системный Геном 1 1
Samsung Brity RPA 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Microsoft Azure 1511 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 1
Microsoft Office 365 1033 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 186 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Microsoft Visio - MS Visio 191 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 80 1
Stack Group - Automate 21 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 128 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 269 1
IBM FileNet 136 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 228 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
ELMA BPM 36 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 66 1
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Коптелов Андрей 132 3
Садовенко Илья 65 2
Трефилов Алексей 48 2
Головатый Леонид 10 2
Бутаев Ростислав 2 1
Ерина Юлия 9 1
Суворов Данил 4 1
Нерадовский Константин 18 1
Дубровская Анна 21 1
Миниахметов Рафаэль 2 1
Зонов Валентин 4 1
Мухамедова Альфия 1 1
Хахалин Артём 1 1
Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 1
Дианова Наталья 3 1
Носков Роман 3 1
Березин Максим 141 1
Андреев Владимир 100 1
Мартынов Владислав 115 1
Мосягин Константин 20 1
Петерсон Дмитрий 14 1
Холинов Андрей 18 1
Лапшин Алексей 24 1
Захаров Дмитрий 46 1
Сандлер Аркадий 24 1
Белайчук Анатолий 32 1
Кузнецова Анна 16 1
Попова Александра 10 1
Данилов Александр 21 1
Остренко Александр 5 1
Волков Максим 34 1
Ушаков Михаил 36 1
Рыстенко Михаил 62 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Еремеев Сергей 25 1
Потоцкий Игорь 11 1
Коровко Вадим 17 1
Борисов Алексей 33 1
Арефьев Дмитрий 9 1
Ермаков Антон 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 9
Франция - Французская Республика 8119 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 2
Европа 24878 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 1
Индия - Bharat 5824 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Канада 5050 1
Германия - Федеративная Республика 13124 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2018 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 508 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 4
Экономический эффект 1304 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2483 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1635 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6086 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3525 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1110 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 313 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8743 2
Металлы - Серебро - Silver 819 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4386 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6966 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 267 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3775 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10140 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 745 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6091 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 29 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 443 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Открытые системы ИД 176 1
Gartner - Гартнер 3647 3
Forrester Research 832 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8510 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3898 1
Mordor Intelligence 34 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 709 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 388 1
День молодёжи - 27 июня 1060 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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