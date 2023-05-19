Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nintex
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Nintex и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
|PEX Network - Process Excellence Network 16 1
|Коптелов Андрей 132 3
|Садовенко Илья 65 2
|Трефилов Алексей 48 2
|Головатый Леонид 10 2
|Бутаев Ростислав 2 1
|Ерина Юлия 9 1
|Суворов Данил 4 1
|Нерадовский Константин 18 1
|Дубровская Анна 21 1
|Миниахметов Рафаэль 2 1
|Зонов Валентин 4 1
|Мухамедова Альфия 1 1
|Хахалин Артём 1 1
|Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 1
|Дианова Наталья 3 1
|Носков Роман 3 1
|Березин Максим 141 1
|Андреев Владимир 100 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Мосягин Константин 20 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Холинов Андрей 18 1
|Лапшин Алексей 24 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Сандлер Аркадий 24 1
|Белайчук Анатолий 32 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Попова Александра 10 1
|Данилов Александр 21 1
|Остренко Александр 5 1
|Волков Максим 34 1
|Ушаков Михаил 36 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Коровко Вадим 17 1
|Борисов Алексей 33 1
|Арефьев Дмитрий 9 1
|Ермаков Антон 13 1
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 709 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.