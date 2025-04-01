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Индексная книга (каталог) CNews*
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MLM multi-level marketing Сетевой маркетинг Многоуровневый маркетинг


01.04.2025 Студенты Глобального университета Рыбакова и МФТИ создали сервис для бьюти-сферы – маркетплейс барберов 1
10.02.2023 Пароли стали проще, но «любовь» еще держится 1
01.11.2018 Инвестиционная площадка «Кэшбери» прекратила работу «из-за происков врагов» 1
08.08.2018 Универсальные системы устарели: как надо автоматизировать многоуровневый маркетинг 1
19.01.2018 Один из крупнейших в мире ботнетов начал накрутку цены в криптовалютной пирамиде 1
30.03.2017 Tele2 расширила сеть дистрибуции до 120 тысяч точек 1
01.02.2017 «Терминальные Решения» разработали сервис для выявления поддельных паспортов 1
28.11.2016 Gemalto объединит решение по управлению подпиской с Huawei OceanConnect 1
08.07.2016 Tele2 открывает новый канал продаж в телеком-отрасли 1
21.11.2014 Розница: правила антикризисной информатизации 1
26.04.2014 Рынок онлайн-торговли рассчитывает на регионы 1
01.04.2013 Visa и ibox запустили мобильный терминал 1
01.08.2008 Тестируем пылесосы Kirby 1
24.06.2008 Топ-10 бизнес-рисков 2008 1
14.01.2008 История швейных машин: от Адама до Зингера 1
24.05.2007 Бизнес-пирамиды облюбовали интернет 1
22.05.2007 Google "предсказал" будущее сетевых СМИ 1
21.11.2006 В РКК "Энергия" разрабатывается многоцелевой лабораторный модуль для МКС 1
21.11.2006 В РКК "Энергия" разрабатывается многоцелевой лабораторный модуль для МКС 1
24.08.2005 Сетевая реклама перетягивает одеяло на себя 1
31.01.2005 ARPU: страны-лидеры ставят на мобильный контент 1
30.11.1999 Baan возвращается в бизнес с новым сетевым совместным предприятием 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

MLM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5308 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 2
Yandex - Яндекс 7540 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1466 1
Microsoft Corporation 24736 1
Huawei 3979 1
Intel Corporation 12249 1
AMD - Advanced Micro Devices 4270 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8816 1
Telegram Group 2100 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
Vodafone Group 1384 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 1
Yahoo! 3699 1
Webmoney 542 1
Цифра ГК 2453 1
Generix Group - Generix Group Vostok - Женерикс Групп 5 1
Brother - Brother Industries - Бразер 200 1
Electrolux - Электролюкс Рус 6 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 1
Verisign 357 1
Thales - Gemalto 182 1
Ovum 99 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Google LLC 11882 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 8 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
Nintex 13 1
Accentis - Акцентис 4 1
AOL Inc - America Online 1868 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 2
Звезда НПП имени Г.И. Северина 10 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
Совкомбанк Совесть 274 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Visa International 1953 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Лента - Утконос 177 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
OR Group - Обувь России 29 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
KupiVip - Приват Трэйд 81 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 73 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
Кэшбери - российская финансовая пирамида 3 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Белый Ветер 356 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12207 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7222 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28101 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4819 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 2
Манипулятор - Manipulator 341 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9827 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2954 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12305 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10681 2
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Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1495 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1166 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24742 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7455 2
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 2
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Nokia Symbian OS 1400 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
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Oracle Java - язык программирования 3111 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 659 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
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Huawei Connect 14 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 202 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 48 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 35 1
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Nintex Workflow 11 1
Nintex Forms 3 1
Nintex Mobile 1 1
Google Gmail 951 1
Майстренко Игорь 46 2
Кабицкий Григорий 1 1
Галушкин Олег 182 1
Оганесян Ашот 125 1
Садовенко Илья 65 1
Ульянов Владимир 161 1
Ушаков Михаил 33 1
Лях Валерий 3 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Еремеев Сергей 25 1
Алексеев Андрей 14 1
Варданян Артур 2 1
Ford Henry - Форд Генри 18 1
Wojcicki Susan - Войжитски Сюзан 20 1
Разгуляев Валерий 18 1
Сафронов Юрий 67 1
Староверов Денис 14 1
Быстров Константин 24 1
Зенкин Денис 262 1
Солонин Виталий 89 1
Доля Алексей 67 1
Мушаков Игорь 36 1
Клягин Максим 29 1
Савцов Олег 50 1
Хромов Андрей 12 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Хлуднев Егор 17 1
Сирина Екатерина 10 1
Лапина Евгения 5 1
Карташев Павел 1 1
Смакотин Дмитрий 1 1
Савочкин Дмитрий 2 1
Жданова Тамара 1 1
Жукова Елена 2 1
Игнатьева Светлана 1 1
Субботин Артем 1 1
Долгов Александр 33 1
Tong-Li Suzanne - Тонг-Ли Сюзанн 6 1
Печенкин Алексей 3 1
Бородецкий Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 8
Европа 21858 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 3
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 219 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13378 2
Южная Корея - Республика 6691 2
Азия - Азиатский регион 5580 2
Япония 13332 2
Дания - Королевство 1302 2
Индия - Bharat 5499 2
Германия - Федеративная Республика 12743 2
Франция - Французская Республика 7882 2
Бразилия - Федеративная Республика 2381 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2283 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
Ирландия - Республика 1016 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4016 1
Америка Южная 854 1
Канада 4906 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Африка - Африканский регион 3505 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1709 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 1
Америка Латинская 1824 1
США - Калифорния 4635 1
Нидерланды 3544 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Филиппины - Республика 569 1
Великобритания - Шотландия 339 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Европа Центральная 266 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5602 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10072 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 3
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4914 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6040 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 519 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3520 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5753 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3590 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 964 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
InformationWeek 241 1
Scientific American 80 1
Gartner - Гартнер 3565 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Forrester Research 821 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 74 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 2
Субмикрон НИИ 8 2
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 22 2
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет 3 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 959 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1129 1
День молодёжи - 27 июня 915 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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