Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Ульянов Владимир


19.10.2021 Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками 1
19.12.2019 Astra Linux и «Юнармия» создадут учебный центр 1
04.09.2019 Данные 2,5 миллионов клиентов Yves Rocher оказались в открытом доступе 2
23.08.2019 Китайские хакеры похитили почти 7 миллионов единиц медицинских данных в Индии 2
13.08.2019 Переписка 10 млн пользователей «китайского Tinder» оказались в открытом доступе 1
05.06.2017 Более 25 тыс. студентов Университета Аляски стали жертвами хакеров 1
18.05.2016 МТС и Nokia внедрят решения 5G в России 1
28.04.2016 Хакеры продают данные 1,1 млн пользователей сайта знакомств «для красивых людей» 1
22.04.2016 Ущерб компаний от утечек данных за год вырос на 63% 1
23.12.2015 Ущерб от утечек информации в мире вырос до $27 млрд 1
16.09.2015 Россия: рынок ИБ продолжает расти в кризис 1
18.05.2015 Хакеры взломали 400 тыс. аккаунтов шпионского сервиса mSpy 1
10.04.2015 Zecurion: суммарный ущерб компаний от утечек конфиденциальных данных в 2014 г. сократился с $25 млрд до $18 млрд 1
30.03.2015 Злоумышленники продают аккаунты сервиса такси Uber 1
04.03.2015 Новый вирус для Android распространился среди пользователей 30 стран 1
26.01.2015 Хакеры украли данные 20 млн пользователей российского сайта знакомств 1
24.12.2014 В 2014 г. участились кражи конфиденциальных данных из организаций 1
28.11.2014 Тенденции ИБ 2014: хакерские атаки из холодильника 4
13.10.2014 В США хакеры украли данные пользователей ретейлера K-mart 1
25.09.2014 Хакеры похитили персональные данные 1,4 млн клиентов Viator 1
21.08.2014 Хакеры украли данные 100 тыс. клиентов UPS Store 1
28.07.2014 Британского хакера обвинили во взломе серверов ФРС США 1
24.07.2014 МВД потратит 70 млн руб., чтобы уничтожить приватность в Рунете 1
22.07.2014 Утечки в медицине не поддаются счету 3
22.07.2014 Денег на ИБ не хватает 1
10.07.2014 Китайские хакеры взломали базы данных правительства США 1
03.04.2014 Хакеры взломали ТВ-сервис Samsung 1
19.02.2014 В 2013 г. компании потеряли $25 млрд из-за хакеров и инсайдеров 1
04.12.2013 Zecurion: треть работодателей ведут слежку за своими сотрудниками 1
20.06.2013 В 2012 г. компании потеряли более $20 млрд из-за утечек информации 1
25.10.2012 Американский кредитный союз скомпрометировал данные своих членов 1
21.09.2012 Американские системы микрозаймов могут «сливать» персональные данные заемщиков 1
23.08.2012 Сисадмин из мести удалил служебные данные бывшего работодателя 1
17.08.2012 Данные пользователей сервиса Symantec утекли в Сеть 1
15.08.2012 Колумбийские полицейские украли персональные данные более 30 млн человек 1
15.08.2012 Утечки данных: можно ли доверять госучреждениям? 1
09.08.2012 Убытки российских компаний от утечек данных превысили $1 млрд 1
27.07.2012 Утечка данных о пластиковых картах клиентов обошлась Global Payments в $84,4 млн 1
19.07.2012 Владимир Ульянов возглавил аналитический центр Zecurion 3
06.07.2012 МТС и Nokia Siemens Networks провели модернизацию сетей сотовой связи в Тверской и Смоленской областях 1

Публикаций - 150, упоминаний - 161

Ульянов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Zecurion - Зекурион 148 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Aliznet 2 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Samsung Electronics 5651 1
Microsoft Corporation 11060 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Uber Technologies 258 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Uber 257 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 1
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 1
Фишинг - Phishing 96 1
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 1
Tinder 24 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
FireEye 51 1
Google Android 10750 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Excel 436 1
AlphaBay Market - Онлайн-рынок даркнета, работал на луковом сервисе сети Tor 4 1
Зенкин Денис 100 6
Кирдяшов Федор 14 1
Ушацкий Андрей 100 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Bridges Bruce - Бриджес Брюс 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Латинская Америка 723 1
Ближний Восток 1471 1
Япония 2778 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 1
Индия - Республика 2169 1
Сингапур - Республика 808 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 1
Украина 3361 1
Европа 3745 1
Европа Западная 612 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Zecurion Analytics 25 5
FireEye Intelligence 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759817, в очереди разбора - 663507.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще