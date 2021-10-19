Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ульянов Владимир
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 161
Ульянов Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yves Rocher - Ив Роше 29 1
|Uber Technologies 258 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Uber 257 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
|Tinder 24 1
|Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
|FireEye 51 1
|Google Android 10750 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
|Microsoft Excel 436 1
|AlphaBay Market - Онлайн-рынок даркнета, работал на луковом сервисе сети Tor 4 1
|Зенкин Денис 100 6
|Кирдяшов Федор 14 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
|Bridges Bruce - Бриджес Брюс 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759817, в очереди разбора - 663507.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759817, в очереди разбора - 663507.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru