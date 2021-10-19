Власти России автоматизируют борьбу с надоевшими телефонными мошенниками

Минцифры хочет автоматизировать процесс выявления и блокировки мошеннических звонков и скам-сайтов в интернете. По планам ведомства, в 2022 г. число звонков от спамеров, поступающих на телефоны россиян, должно сократиться на 50%. В борьбе с мошенниками Минцифры могут помочь федеральные операторы связи.

Мошенникам дадут отпор

Минцифры намерено дать бой интернет-мошенникам, а также телефонным спамерам, пишет «Коммерсант». В презентации ведомства, показанной 19 октября 2021 г. на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, сказано, что через год министерство планирует сократить число мошеннических звонков на 50%.

В этой же презентации сказано, что к тому же времени в Рунете будет блокироваться до 80% мошеннических ресурсов, притом в течение 24 часов с момента их обнаружения. Здесь следует уточнить, что не именно 80%, а лишь «до 80%».

«В этом году основной упор был сделан на борьбу с фейками. В 2022 г. мы должны научиться очень быстро блокировать фишинговые сайты: сутки – это максимальный срок, в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов», – заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

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Как сообщили CNews представители Минцифры, в рамках борьбы со спамерами министерство «автоматизирует сбор, анализ и передачу информации в уполномоченные органы для принятия решения о последующей блокировке фишинговых сайтов». «Сбор информации будет осуществляться силами министерства, а также с привлечением ведущих российских компаний в области кибербезопасности», – заявили CNews в Минцифры.

Операторы помогут

В обсуждении мер по искоренению в России телефонных спамеров и интернет-мошенников принимали участие и операторы связи, пишет «Коммерсант». По информации издания, стороны пришли к решению, что имеющиеся в распоряжении операторов собственные антиспам-системы следует обучить взаимодействовать друг с другом.

Это позволит операторам обмениваться номерами мошенников, сообщил изданию один из его источников. С его слов, если сейчас блокировка одного такого номера может занимать недели, то если операторы станут обмениваться информацией, срок блокировки номеров сократится до нескольких часов.

Для объединения может использоваться антифрод-платформа Tele2, внедренная оператором в начале 2020 г. В настоящее время она применяется для борьбы с номерами, которые мошенники используют для звонков клиентам банков.

Схожая система есть у МТС. Ежедневно она блокирует свыше 60 тыс. звонков с использованием подмены номера. Подобные алгоритмы вплетены и в сеть «Мегафона».

Готовящихся мер недостаточно

Российская ИТ-отрасль одобрительно отнеслась к новой инициативе Минцифры. Однако многие ее представители полагают, что озвученных мер будет недостаточно для эффективной борьбы с мошенниками.

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Такое мнение высказал «Коммерсанту» глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. С его слов, для борьбы с фишинговыми сайтами сперва нужно выявить их, а это всегда непросто. «Когда мошенники запускают сайт, они направляют на него трафик, так создается поток потенциальных жертв. К тому моменту, как пользователи обнаружат обман и пожалуются на ресурс, сайт может работать уже несколько дней или дольше», – сказал Ульянов.

В компании Softline рассказали CNews, что есть лишь один способ уменьшить число фишинговых сайтов. По мнению директора по технологиям Infosecurity в Softline Никиты Пинчука, этого можно добиться лишь путем превращения этого бизнеса в коммерчески невыгодное предприятие за счет повышения издержек мошенников и сокращения их доходов.

Как отметил Никита Пинчук, значительная масса фишинговых сайтов уже сейчас блокируется спустя несколько часов после их запуска. Однако этого времени киберпреступникам вполне хватает, чтобы заработать денег. По его словам, чтобы уменьшить число спам-звонков, нужно наладить систему выявления мошеннических колл-центров и привлекать к ответственности организаторов этого преступного бизнеса.

Подобные колл-центры, как сообщал CNews, очень часто создаются в местах не столь отдаленных силами заключенных. В МВД России, однако же, с этим не согласны. Представители министерства уверены, что большая часть спам-звонков, поступающих на телефоны россиян генерируется в незаконных колл-центрах, расположенных за пределами России.

Нередко собственные колл-центры запускают и хакеры. Подобную схему киберпреступники провернули в начале 2021 г. для распространения нового вредоносного ПО BazarCall.