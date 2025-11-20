Получите все материалы CNews по ключевому слову
Анисимов Данил
СОБЫТИЯ
Анисимов Данил и организации, системы, технологии, персоны:
|Ульянов Владимир 162 4
|Минаков Артем 4 1
|Смолин Кирилл 5 1
|Зенкин Денис 263 1
|Доля Алексей 67 1
|Скомаровский Дмитрий 6 1
|Ponemon Larry - Понемон Ларри 13 1
|Mogull Rich - Могулл Рич 8 1
|Музипов Фарит 4 1
|Ким Борис 75 1
|Мясников Николай 9 1
|Gartner - Гартнер 3601 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401333, в очереди разбора - 732855.
Создано именных указателей - 186063.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.