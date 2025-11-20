Treolan и «Диамант» заключили партнерское соглашение

Treolan пополнил свой портфель полным спектром решений компании «Диамант» — профессионального разработчика и поставщика систем долгосрочного хранения данных. Соглашение направлено на расширение предложения для партнеров, которые работают с проектами для госсектора и корпоративных заказчиков.

«Диамант» создаёт универсальные программно-аппаратные решения, адаптированные под задачи различных отраслей: от малого и среднего уровня до больших корпораций и государственных организаций.

В портфеле дистрибьютора теперь представлена вся линейка продуктов «Диамант», закрывающая любые задачи по работе с данными. «Селенга» — экономичные и надежные масштабируемые ленточные библиотеки для долговременного архивирования и защиты данных от вирусов-шифровальщиков. «Кама» — высокопроизводительные устройства для резервного копирования актуальных данных и их дедупликации, защиты и аварийного восстановления. «Волга» — высокоскоростная файловая система для совместной работы с большими объемами данных. «Волга.Архив» — гибридная система архивного хранения с максимальной пропускной способностью. «Амур» — объектное хранилище для работы как с «горячими», так и с «холодными» данными. «Мириада» — масштабируемое Flash-хранилище для самых требовательных задач, включая работу с базами данных и ВЦОД.

Продукты «Диамант» поставляются с собственным русскоязычным программным обеспечением. Производитель обладает компетенциями для создания готовых решений под специализированные требования и реализует масштабные проекты.

Компания предлагает гибкую модель сервисного обслуживания, которая варьируется от базовой поддержки в рабочее время до премиального сервиса с закреплением за клиентом выделенной группы специалистов.

Даниил Анисимов, менеджер по продукции Treolan, сказал: «Компанию "Диамант" отличает максимальная локализация оборудования: оно собирается, тестируется и проходит отладку в России на собственном производстве. Уникальные модели ленточных хранилищ "Селенга" помогают заказчикам сократить количество юнитов в стойках, общее количество серверов, уменьшить энергопотребление и снизить нагрузку на ИТ-специалистов. Расширение портфеля продукцией "Диамант" позволит предложить нашим партнерам надежные решения в любой отрасли».

Денис Жаров, коммерческий директор «Диамант», сказал: «Взаимодействие с Treolan предоставит их клиентам еще больше возможностей для выбора доступных продуктов в сегменте серверного оборудования и СХД. Дистрибьютор обладает высоким уровнем компетенций и опыта, и мы рассчитываем на успешную реализацию совместных проектов, расширение партнерской сети и укрепление наших позиций на рынке».