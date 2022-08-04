Treolan и «Норси-транс» подписали партнерское соглашение

Treolan (входит в группу «Ланит») начинает поставлять полный спектр продуктов российской компании «Норси-транс». Она является разработчиком и создателем серверного и телекоммуникационного оборудования, систем хранения данных и вычислительных платформ. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания обеспечивает серийное производство всего спектра своих продуктов на базе российских процессоров, создает отраслевые АПК на основе выпускаемого оборудования, а также разрабатывает и производит готовые программно-аппаратные комплексы под специализированные требования заказчиков. При этом «Норси-транс» располагает опытом и ресурсами для оперативной реализации крупных проектов федерального уровня.

Под брендами «НТ», «Яхонт» и «Пантера» выпускаются серверные системы и системы хранения данных, вычислительные и коммуникационные платформы, а также ИТ-решения для здравоохранения, государственного сектора и корпоративных заказчиков.

Оборудование внесено в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, соответствует условиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» ГОСТ Р 53325-2012. Производитель обеспечивает несколько уровней поддержки: от несложного ремонта до комплексного сопровождения с выделением команды инженеров сервисной службы «Норси-транс».

Даниил Анисимов, менеджер по продукции Treolan: «“Норси-транс” отличает максимальная локализация оборудования: все собирается, тестируется и проходит отладку в России на собственном производстве. Компания выпустила на рынок уникальные модели серверов, которые помогают заказчикам сократить количество юнитов в серверных стойках и общее количество серверов, уменьшить потребление электроэнергии и экономить на системе кондиционирования. Расширение портфеля брендов продукцией “Норси-транс” позволит предложить нашим партнерам надежные отечественные серверные решения и программно-аппаратные комплексы».

Артем Минаков, начальник отдела информационной безопасности «Норси-транс»: «Взаимодействие в рамках соглашения предоставит клиентам Treolan еще больше возможностей для выбора доступных продуктов в сегменте серверного оборудования и систем хранения данных. Дистрибьютор обладает высоким уровнем компетенций и опыта. Мы рассчитываем на успешную реализацию совместных проектов, расширение партнерской сети и укрепление наших позиций на рынке».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.