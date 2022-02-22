Индексная книга CNews*
Wi-Fi WEP Wired Equivalent Privacy Wired Equivalent Privacy Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi
Публикаций - 133, упоминаний - 164
Wi-Fi WEP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 5 3
|Ксенин Алекс 311 2
|Константинов Константин 30 2
|Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
|Легезо Денис 32 1
|Ложкин Сергей 18 1
|Демидов Михаил 132 1
|Моисеев Дмитрий 11 1
|Кадейшвили Алексей 14 1
|Тяпаев Денис 9 1
|Иванов Константин 25 1
|Лабис Юрий 15 1
|Анисимов Данил 11 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Сурьенков Сергей 1 1
|Кирюхин Дмитрий 79 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Геклер Алена 28 1
|Лаптева Марина 114 1
|Бахур Владимир 11 1
|Ульянов Владимир 154 1
|Танюхин Дмитрий 24 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|CNews - Auto.CNews 51 2
|heise online - heise security 117 2
|The Verge - Издание 482 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|The Register 1286 1
|Ars Technica 364 1
|Computer Weekly 370 1
|TechSpot 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198251, в очереди разбора - 934926.
Создано именных указателей - 91827.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198251, в очереди разбора - 934926.
Создано именных указателей - 91827.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.