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Индексная книга (каталог) CNews*
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Wi-Fi WEP Wired Equivalent Privacy Wired Equivalent Privacy Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.03.2026 Eltex запускает серийное производство WEP-550K – внутренней точки доступа Wi-Fi 7, разработанной и произведенной в России

Eltex приступает к серийному выпуску WEP-550K – внутренней точки доступа стандарта Wi-Fi 7. Старт серийного производства – апрель

25.11.2022 Серийное производство внутренней точки доступа WEP-200L

Внутренняя точка доступа WEP-200L запущена в серийное производство. Она имеет все необходимые функции для работы в составе корпоративной сети и предоставляет возможности гибкого масштабирования. Об этом CNews сообщили

17.04.2007 Программа взлома WEP содержит уязвимость

Программа, демонстрирующая быстрый взлом WEP, защиты связи через WLAN, написанная исследователями Технического университета Дармштадта, содержит уязвимость, при помощи которой компьютер атакующего можно захватить или «подвесить», сооб
04.04.2007 Шифрование WEP для Wi-Fi взламывается за 3 секунды: немецкие исследователи

Протокол шифрования данных в беспроводных сетях Wi-Fi, WEP («эквивалент проводной прайвеси»), можно взломать за 3 секунды, утверждают трое исследова
19.03.2007 CeBIT: Samsung представил новые Bluetooth-гарнитуры

Среди представленных на выставке Bluetooth-гарнитур от Samsung, особого внимания заслужила модель WEP 420, дизайн которой был разработан Bang & Olufsen. Модель имеет раздвижной корпус, внутри которого скрываются кнопки управления. Такая конструкция позволила защитить устройство от статическ
24.01.2006 Чем опасен Wi-Fi: бережем информацию и здоровье

адиообмен. Но в отличие от радио, данные по Wi-Fi поставляются закрытым способом, чему способствует WEP-шифрование. WEP (Wired Equivalent Privacy - Защита Эквивалентная Секретности) – ха

Публикаций - 178, упоминаний - 209

Wi-Fi WEP и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 395 30
Microsoft Corporation 25775 15
Intel Corporation 12811 15
Netgear 253 11
Cisco Systems 5372 10
Apple Inc 13156 7
TP-Link - ТП-Линк 231 7
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 7
Eltex - Предприятие Элтекс 273 7
Foxconn - Linksys 109 7
TRENDnet 88 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 5
CNet Technology 23 5
HP Inc. 5883 5
Renesas Electronics - Intersil 36 4
Accton Technology - SMC Networks 26 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Rover - RoverComputers 423 3
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 3
Melco Holdings - Buffalo Technology 85 3
X Corp - Twitter 2938 3
Sony 6739 3
HTC Corporation 1512 3
AT&T Inc 1726 3
Lenovo Motorola 3566 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
Belkin 58 3
Digma 251 3
HP 3Com 681 2
Incarnet - Инкарнет 6 2
NETCORE Group - Netis Systems - Нетис Системс 12 2
Qualcomm Atheros 59 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 2
Trendchip Technologies 3 2
Samsung Electronics 11065 2
Россети Ленэнерго 1699 3
Совкомбанк Совесть 279 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
BMW Group 482 2
Carl Zeiss AG 307 2
Volkswagen Audi Group 232 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
LEGO 260 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
ICASI - Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet - Отраслевой консорциум по укреплению безопасности интернета - Отраслевой консорциум по совершенствованию безопасности интернета 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 152
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 134
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 116
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 102
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 55
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 53
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 37
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 35
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 34
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 28
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 117 27
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 25
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 24
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 20
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 19
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 18
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 17
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 87 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 17
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 17
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 15
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 15
Microsoft Windows 16882 18
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 10
Linux OS 11533 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Honeywell LEAP 53 8
Microsoft Windows XP 2431 8
Google Android 15244 6
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 6
Nokia Nseries 538 5
Nokia Symbian OS 1411 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Intel Pentium III 782 4
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 4
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Apple AirPort Extreme Base Station - Apple AirPort Express - Wi-Fi-роутер 46 4
Netgear Wireless-N 16 4
Microsoft Office 4170 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Outlook 1506 4
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 3
ZyXEL Keenetic 50 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 3
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 3
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 3
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 3
Nokia Ovi Maps - Nokia Maps 88 3
TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 3
Netgear RangeMax 11 3
D-Link AirPlus 11 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Apple iPad 4012 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Ксенин Алекс 311 7
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 3
Смит Александр 5 3
Константинов Константин 32 2
Кадейшвили Алексей 16 1
Иванов Константин 28 1
Моисеев Дмитрий 13 1
Ложкин Сергей 49 1
Лабис Юрий 17 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 1
Анисимов Данил 13 1
Тяпаев Денис 9 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Легезо Денис 40 1
Бахур Владимир 11 1
Ленер Алексей 3 1
Варламов Алексей 4 1
Демидов Михаил 134 1
Лаптева Марина 114 1
Геклер Алена 30 1
Лопатин Виктор 25 1
Наумов Станислав 30 1
Гришин Андрей 8 1
Сурьенков Сергей 1 1
Бовыкин Сергей 3 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 1
Schäge Sven - Шраг Свен 1 1
Вьюков Павел 1 1
Соболев Пётр 2 1
Saxena Nitesh - Саксена Нитеш 1 1
Балдын Владимир 2 1
Peascatore John - Пискатор Джон 1 1
Masotta John - Мэсотта Джон 1 1
Shirvanian Maliheh - Ширванян Малихех 1 1
Johnson Jim - Джонсон Джим 3 1
Tews Eric - Тьюс Эрик 1 1
Miller Charlie - Миллер Чарли 16 1
Kim Sarah - Ким Сара 2 1
Клепиков Павел 1 1
Фалалеев Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Европа 24964 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Китай - Тайвань 4245 4
Казахстан - Республика 6048 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Израиль 2856 3
США - Техас - Хьюстон 260 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
США - Техас 1048 2
Германия - Гамбург 185 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 1
США - Мичиган - Детройт 88 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Чехословакия 17 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 23 1
Америка Северная - Канадские озера - Великие озера Северной Америки - Канадский бассейн - Ниагарский водопад 26 1
Германия - Гессен - Дармштадт 39 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
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CNews - Auto.CNews 51 2
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TechSpot 188 1
Computer Weekly 376 1
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pressetext.europe 52 1
Australian IT News 51 1
The Verge - Издание 619 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Ars Technica 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Гартнер 3658 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Aberdeen Group 53 1
DistriNet 1 1
Top10VPN 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
HFS Research 49 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 8
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 2
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Информзащита Учебный центр 38 1
University of Luxembourg - Люксембургский университет 1 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Black Hat - Конференция 120 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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