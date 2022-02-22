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Wi-Fi WEP Wired Equivalent Privacy Wired Equivalent Privacy Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi



22.02.2022 Windows 11 будет ставить на устаревшие ПК «клеймо позора» 1
21.02.2022 Windows 11 оставит без интернета пользователей старых роутеров 1
24.05.2021 Какие средства защиты в роутере нужны именно вам 1
14.05.2021 Все ПК и мобильники с Wi-Fi с 1997 года беззащитны перед взломом 1
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680 1
19.09.2018 D-Link представила новую версию двухдиапазонной точки доступа DWL-6610AP 1
26.06.2018 В Wi-Fi вносятся крупнейшие за 15 лет изменения 1
07.03.2018 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T 1
09.01.2018 Чтобы закрыть фундаментальную «дыру» в Wi-Fi по всему миру, создается новый протокол WPA3 1
16.10.2017 Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира 1
25.08.2016 В Москве потенциально опасна каждая пятая публичная сеть Wi-Fi 2
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia 1
16.02.2016 D-Link представил новую внешнюю точку доступа DAP-3320/UPA с поддержкой PoE 1
05.02.2015 Qtech анонсировал новое абонентское устройство для подключения к сетям GPON 1
16.10.2014 Анонсирована «посылка» для удаленного взлома беспроводных сетей 1
17.09.2014 Берегись Wi-Fi, береги Wi-Fi 1
27.12.2013 В России создали автомобильный роутер, не теряющий сигнал сети 1
27.12.2013 В России создали автомобильный роутер, не теряющий сигнал сети 1
14.10.2013 Обзор домашнего маршрутизатора TRENDnet AC1750: быстрый и еще быстрее 1
01.10.2013 Собираемся на войну: обзор суперзащищенного смартфона Rivotek RT-550 со встроенной рацией 1
28.01.2013 «Ростелеком» начинает поставки видеосендера Motorola для беспроводного подключения «Интерактивного ТВ» 1
25.01.2013 Netgear начинает продажи в России четырех новых беспроводных сетевых устройств 1
18.10.2012 D-Link представила новые гигабитные абонентские терминалы GPON 1
03.07.2012 Netgear выпускает на российский рынок обновленную модель беспроводного роутера WNR3500L 1
23.05.2012 «Лантри» анонсировала новое медиарешение для дома и офиса — NetFlat 1
17.05.2012 Apple Time Capsule G4: обзор уникальной backup-системы 1
14.05.2012 D-Link представил новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор premium-класса 1
15.11.2011 Большая перезагрузка: первый взгляд на Nokia Lumia 800 1
10.11.2011 D-Link представил новый беспроводной маршрутизатор для малого офиса 1
21.10.2011 D-Link представил двухдиапазонную беспроводную точку доступа DAP-1525 1
13.10.2011 D-Link представил новую беспроводную точку доступа для сегмента SOHO 1
06.10.2011 D-Link показала ADSL2+ модем с поддержкой Wi-Fi 1
23.09.2011 D-Link выпустил универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX и 3G 1
20.09.2011 D-Link представил беспроводной маршрутизатор DHP-1320 с поддержкой Powerline 1
26.07.2011 Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia 1
21.02.2011 Роутер 3G Wi-Fi Билайн: в лесу как дома 1
23.12.2010 D-Link представил беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор DIR-815 1
29.11.2010 Продукты Netgear появились в розничной сети «Связной» 1
15.11.2010 D-Link представила новый Powerline-адаптер с беспроводной точкой доступа 1
12.11.2010 Edimax выпустила беспроводную веб-камеру IC-1510Wg с возможностью доступа из любой точки планеты 1

Публикаций - 133, упоминаний - 164

Wi-Fi WEP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 331 26
Intel Corporation 11262 11
Microsoft Corporation 22497 10
Netgear 233 10
Cisco Systems 4720 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
TRENDnet 85 6
ZyXEL Communications 280 5
Foxconn - Linksys 103 5
Apple Inc 10683 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 4
Gigabyte Technology 335 3
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 3
Rover - RoverComputers 397 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 480 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Qualcomm Atheros 58 2
AT&T Inc 1563 2
Sony 6145 2
UNICOM U.S. Robotics 89 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Seiko Epson Corporation 864 2
Canyon 44 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
Brother 179 2
Buffalo Technology 79 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 2
Belkin 47 2
HP Inc. 5313 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 2
Incarnet 3 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Western Digital Corporation - WDC 486 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 1
Check Point Software Technologies 694 1
IOGear 0 1
Точка 1820 8
Carl Zeiss 294 2
Volkswagen Audi Group 184 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
eBay Inc 1576 1
Связной ГК 1190 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 1
LEGO 202 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Открытие ФК 2713 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 50 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 228 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 90
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 36
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 34
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 27
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 99 24
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 16
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 176 15
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 594 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 14
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 63 13
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 152 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 12
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 11
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 11
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 173 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 10
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 9
Сетевое оборудование - PoE - Power over Ethernet - PoE-коммутатор 353 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 8
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 678 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 8
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol - протокол целостности временного ключа в протоколе защищённого беспроводного доступа Wi-Fi Protected Access, часть стандарта IEEE 802.11i 14 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 7
Web Interface - Веб-интерфейс 648 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 6
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 534 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 266 6
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 344 6
Microsoft Windows 10 11713 10
Linux OS 7669 9
Microsoft Windows XP 2291 8
Honeywell LEAP 42 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
Microsoft Windows 2000 2856 5
Google Android 11959 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 4
Nokia Symbian OS 1388 4
Nokia Nseries 424 4
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 101 3
Intel Pentium III 718 3
Intel PRO - серия адаптеров 79 3
Apple iPad 3663 3
Apple iTunes Store 1053 3
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 81 3
Google YouTube - Видеохостинг 2277 3
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 102 3
Apple macOS 1457 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 2
Microsoft Skype 1940 2
Linux OpenWRT OS 15 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 127 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Microsoft Outlook 1241 2
Intel Core - Семейство процессоров 1519 2
Microsoft Office 3247 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Microsoft Windows 7 1780 2
Ricoh EZ 20 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 354 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 2
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 27 2
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 5 3
Ксенин Алекс 311 2
Константинов Константин 30 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Легезо Денис 32 1
Ложкин Сергей 18 1
Демидов Михаил 132 1
Моисеев Дмитрий 11 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Тяпаев Денис 9 1
Иванов Константин 25 1
Лабис Юрий 15 1
Анисимов Данил 11 1
Бовыкин Сергей 3 1
Сурьенков Сергей 1 1
Кирюхин Дмитрий 79 1
Лопатин Виктор 25 1
Геклер Алена 28 1
Лаптева Марина 114 1
Бахур Владимир 11 1
Ульянов Владимир 154 1
Танюхин Дмитрий 24 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 4
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
США - Техас 813 2
Испания - Королевство 2917 2
Украина 6212 2
Китай - Тайвань 2115 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Израиль 1756 2
США - Техас - Хьюстон 240 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Нидерланды 2197 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 1
США - Мичиган - Детройт 82 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 1
США - Калифорния - Беркли 241 1
Америка Северная 2650 1
США - Калифорния 3381 1
Испания - Каталония - Барселона 707 1
Германия - Гамбург 168 1
Япония - Токио 909 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Нидерланды - Амстердам 508 1
Финляндия - Финляндская Республика 1816 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 107 1
США - Калифорния - Санта-Клара 175 1
Франция - Французская Республика 5665 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Ближний Восток 2549 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 1
Канада 3319 1
Америка Южная 680 1
Австралия - Австралийский Союз 2791 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 4
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 7
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UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
Информзащита Учебный центр 38 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 6 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Black Hat - Конференция 77 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Intel Developer Forum - IDF 250 1
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