Eltex запускает серийное производство WEP-550K – внутренней точки доступа Wi-Fi 7, разработанной и произведенной в России Eltex приступает к серийному выпуску WEP-550K – внутренней точки доступа стандарта Wi-Fi 7. Старт серийного производства – апрель

Серийное производство внутренней точки доступа WEP-200L Внутренняя точка доступа WEP-200L запущена в серийное производство. Она имеет все необходимые функции для работы в составе корпоративной сети и предоставляет возможности гибкого масштабирования. Об этом CNews сообщили

Программа взлома WEP содержит уязвимость Программа, демонстрирующая быстрый взлом WEP, защиты связи через WLAN, написанная исследователями Технического университета Дармштадта, содержит уязвимость, при помощи которой компьютер атакующего можно захватить или «подвесить», сооб

Шифрование WEP для Wi-Fi взламывается за 3 секунды: немецкие исследователи Протокол шифрования данных в беспроводных сетях Wi-Fi, WEP («эквивалент проводной прайвеси»), можно взломать за 3 секунды, утверждают трое исследова

CeBIT: Samsung представил новые Bluetooth-гарнитуры Среди представленных на выставке Bluetooth-гарнитур от Samsung, особого внимания заслужила модель WEP 420, дизайн которой был разработан Bang & Olufsen. Модель имеет раздвижной корпус, внутри которого скрываются кнопки управления. Такая конструкция позволила защитить устройство от статическ