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D-Link DIR
Серия маршрутизаторов



20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 6
09.12.2021 Компания D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 DIR-X1530 1
03.11.2020 Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM 1
14.07.2020 Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года 2
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 4
09.10.2019 В роутерах D-Link найдена критическая «дыра». Производитель не желает ее исправлять 1
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 9
13.12.2018 D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS 3
11.05.2018 «Алмател» представил новый тариф и изменил тарифную политику 1
07.03.2018 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной ревизии маршрутизатора N300 DIR-615/T 1
26.12.2016 D-Link представил ПО для маршрутизаторов с интеллектуальным распределением клиентов 1
25.08.2015 Очередной Android-троян шпионит за китайскими пользователями 1
15.10.2013 В роутерах D-Link найден «черный ход», оставленный производителем 2
03.04.2013 «Яндекс» начал фильтровать интернет 1
14.05.2012 D-Link представил новый двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор premium-класса 1
21.12.2010 Семь раз отмерь — один раз купи: обзор популярных домашних маршрутизаторов для подключения по выделенной линии Ethernet 5
06.07.2010 «ГНУ/Линуксцентр» и «Wimaxstore» представили новое решения для подключения к сетям 3G и WiMAX на базе маршрутизатора D-Link DIR-320 1
25.07.2008 D-Link выпустил домашний маршрутизатор с поддержкой IPv6 3
14.01.2005 Память подешевеет на треть 1
24.06.2002 В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий 1
24.06.2002 В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий 1
10.01.2000 Компания Charles Schwab признана лучшим онлайновым брокером зимы 1999/2000 1

Публикаций - 22, упоминаний - 48

D-Link DIR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

D-Link 327 14
Yandex - Яндекс 4776 2
Cisco Systems 4676 2
Samsung Electronics 9137 2
Google LLC 9820 2
SkyDNS - СкайДНС 18 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7600 2
ZyXEL Communications 276 2
Seiko Hephaist 2 1
TRENDnet 85 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 560 1
Netgear 231 1
Micron Technology - Crucial 292 1
Almatel - Алма Групп 15 1
Realtek Semiconductor 47 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1267 1
Linksys 100 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 265 1
Yota - Скартел 733 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 1
TP-Link 178 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1763 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8607 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6381 1
SEQ - SEC Consult Services 1342 1
Infineon Technologies 392 1
Dr.Web - Доктор Веб 1179 1
Точка 508 1
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 105 1
Charles Schwab 83 1
Fidelity Investments - Fidelity Management & Research (FMR) 22 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2170 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10211 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30467 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4978 7
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 201 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9011 5
Beamforming - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 41 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 131 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 833 4
Мобильное приложение - Mobile app 2551 4
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 93 4
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 223 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4209 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 329 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1529 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 881 3
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 305 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 654 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1839 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6739 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1743 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1225 2
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 165 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 4338 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 627 2
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 63 2
Родительский контроль - Детский режим 454 2
Smart Wi-Fi - технология интеллектуального распределения беспроводных клиентов 7 2
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 59 2
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol 6 2
WISP - Wireless Internet service provider - Поставщик услуг беспроводного интернета 10 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 2
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 51 2
URL Filtering - URL Фильтрация 25 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5942 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 887 2
DDR - Double data rate 2099 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 187 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 338 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 561 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 219 2
Google Android 11653 4
Яндекс.DNS 17 4
D-Link Assistant 10 4
Apple iOS 6283 3
UDPXY 4 3
Huawei WS - серия роутеров 4 2
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 130 2
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Fortinet FortiGuard Services 50 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 4 1
ZyXEL Keenetic 22 1
OpenDNS 11 1
D-Link AC - серия маршрутизаторов 7 1
Google Public DNS 5 1
Broadcom NitroQAM 9 1
QQ - мессенджер 29 1
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 176 1
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 12 1
Microsoft Windows Server 2008 240 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 48 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 876 1
Microsoft Bing 340 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 284 1
Microsoft Windows 7 1762 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1351 1
Google YouTube - Видеохостинг 2196 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 149 1
Google Play - Google Store - Android Market 2660 1
Водясов Алексей 107 1
Гадалов Александр 9 1
Карнаухова Екатерина 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 101121 5
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 477 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31729 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11919 2
Япония 9482 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 645 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 209 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 327 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12396 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 449 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 342 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 436 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 842 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 556 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 875 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1135 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1028 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1408 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 648 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 881 1
Россия - СФО - Новосибирск 3145 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1967 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1311 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2926 1
Россия - ПФО - Казань 1915 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1580 1
Россия - ЦФО - Тульская область 947 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44269 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 213 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2333 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 1
Thomson Reuters - Рейтер 5712 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
ComputerWorld 139 1
AsiaBizTech 97 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173358, в очереди разбора - 1000630.
Создано именных указателей - 69414.
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