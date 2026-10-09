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Daiwa Securities Group
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 19
Daiwa Securities Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4039 2
|U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 2
|ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
|NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 8
|Япония 13856 8
|Нидерланды 3771 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5525 2
|Нидерланды - Лейден 18 1
|Европа 25033 1
|США - Нью-Йорк 3196 1
|Великобритания - Лондон 2437 1
|Швеция - Стокгольм 410 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.