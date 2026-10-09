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Daiwa Securities Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.10.2026 Хакеры парализовали крупного инвестороа Intel, ARM и ChatGPT, полтысячи компаний и местные власти Японии 1
19.03.2019 SAS инвестирует $1 млрд в технологии искусственного интеллекта 1
04.03.2009 Panasonic выпустит облигации на сумму $4,1 млрд для покупки Sanyo 1
19.12.2008 Panasonic и Sanyo официально объявили о слиянии 1
18.12.2008 Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд 2
18.12.2008 Покупка Sanyo может обойтись Panasonic в $6,36 млрд 1
13.07.2007 NEC реализует в Японии крупное внедрение тонких клиентов 2
29.03.2007 Президент Sanyo уволится вслед за председателем 1
19.01.2007 Joost: новые подробности 1
26.05.2005 Телефония обречена стать бесплатной 1
24.06.2002 В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий 1
24.06.2002 В Японии существует до 100 венчурных компаний нанотехнологий 1
04.02.2002 NASDAQ снизился под влиянием новостей с рынка труда 1
04.02.2002 NASDAQ снизился под влиянием новостей с рынка труда 1
30.08.2001 NASDAQ упал после объявления ВВП США за второй квартал 1
30.08.2001 NASDAQ упал после объявления ВВП США за второй квартал 1
11.08.2000 Sony планирует запустить онлайновый видеосервис 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Daiwa Securities Group и организации, системы, технологии, персоны:

Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 4
Cisco Systems 5383 3
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
AMD - Advanced Micro Devices 4706 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1425 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 223 2
HPE - Juniper Networks 462 2
Cypress Semiconductor 65 2
Silver Lake Partners - Altera 104 2
Verizon - WorldCom 501 2
Tyco International 85 2
Seiko Hephaist 2 2
Accenture plc 724 1
Intel Corporation 12878 1
SAS Institute 1087 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Sony 6756 1
Vodafone Group 1414 1
Yahoo! 3729 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
Google LLC 12815 1
Nvidia Corp 4103 1
Panasonic - Technics 70 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 5
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Global Partners Securities 42 2
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 2
Merrill Lynch 454 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Enron - Enrongate 122 2
Priceline.com - online travel agency 139 2
WMG - Warner Music Group 210 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 72 1
Volvo Trucks 13 1
Mack Trucks 2 1
Warner 541 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4039 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10850 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4866 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23961 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3019 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33971 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13038 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3108 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1043 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6529 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13135 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35945 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15564 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8747 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 849 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6722 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2753 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 226 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5120 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 650 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 480 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 550 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14445 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24780 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6459 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29926 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2146 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7583 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8783 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13822 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4609 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6699 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2607 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18518 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5945 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6142 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4788 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23223 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 2
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 91 2
Adconion Media Group - Joost 26 1
Google YouTube - Видеохостинг 3019 1
Linux OS 11673 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
SAS Event Stream Processing 9 1
SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
SAS AI Accelerator Program 1 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Microsoft Skype Out 35 1
Moran Mike - Моран Майк 4 4
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 2
Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55109 8
Япония 13856 8
Нидерланды 3771 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5525 2
Нидерланды - Лейден 18 1
Европа 25033 1
США - Нью-Йорк 3196 1
Великобритания - Лондон 2437 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54152 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18429 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6750 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1444 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6689 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 983 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10998 2
Физика - Physics - область естествознания 2972 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 918 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2316 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6881 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2402 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5897 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6878 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10566 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5865 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27696 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6279 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1736 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6176 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34350 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5712 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2216 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2962 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8582 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1837 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 781 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1334 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
AP - Associated Press 2009 3
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11600 2
ZDnet 666 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 551 1
Silicon 497 1
NewsFactor 127 1
Internet Stock Report 994 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 2
S&P 500 565 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
IDC - International Data Corporation 5001 1
Fortune Global 500 301 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
SAS Academy 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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