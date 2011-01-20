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Sanyo Electric Sanyo Electronic

Sanyo Electric - Sanyo Electronic

СОБЫТИЯ

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20.01.2011 Sanyo сделала проектор для работы на любых поверхностях

Компания Sanyo представила новую модель видеопроектора PLC-WL2503, представляющую собой компактный проектор, выводящий изображение на любой тип поверхности. Таким образом, для просмотра видео не потребу
16.12.2010 Sanyo представила проектор для больших помещений

Компания Sanyo выпустила новую модель видеопроектора, рассчитанную на эксплуатацию в крупных по площади помещениях. Устройство PLC-HF15000L имеет мощность светового потока в 15000 люмен и поддерживает р
09.11.2010 Sanyo сделала экологичный видеопроектор

Компания Sanyoпоказала новую модель проектора, соответствующую экологическим нормативам. Устройство LP
08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов

Компания Sanyo представила две новые модели портативных мультимедийных проекторов, которые придутся по вкусу своими компактными размерами всем пользователя. Речь идет о проекторах PLC-XD2200/2600. Они в
30.09.2010 Sanyo выпустила "долгоиграющие" аккумуляторы

Компания Sanyo выпустила "долгоиграющие" аккумуляторы типоразмера AA и с емкостью в 2500 мАч. Они имеют специальный электролит, который имеет меньший уровень саморазряда и поэтому работают на 25% дольше
21.06.2010 Sanyo удваивает масштабы производства солнечных батарей по технологии HIT

Компания Sanyo намерена расширять производство солнечных батарей по технологии HIT, практически удвоив его к марту следующего года и доведя с нынешних 340 МВт до 600 МВт. Масштабы производства вырастут

09.02.2010 «АРМО-Системы» представили новую PTZ-камеру Sanyo с Full HD

Линейку видеооборудования компании Sanyo Electric пополнила 2Mpx купольная камера VCC-HD5400P с PTZ-функциями и поддержкой техно
22.12.2009 Panasonic завершила приобретение Sanyo

Panasonic объявила о получении контроля над Sanyo Electric после приобретения большей части голосующих акций компании. Таким образом,

22.12.2009 Японская Sanyo стала частью Panasonic

nasonic завершила процесс приобретения японского производителя электроники и аккумуляторных батарей Sanyo Electric, сообщает РБК. Sanyo реорганизована в дочернюю компанию Panasonic и про
10.12.2009 Сделку Panasonic-Sanyo планируется закрыть до конца 2009 г.

Корпорация Panasonic получила согласие на продажу 50,19% голосующих акций Sanyo. Условием результативного завершения сделки являлось приобретение не менее 50,04% акционерного капитала Sanyo, сообщается в пресс-релизе. Тендер на покупку акций крупнейшего в мире
08.10.2009 "Долгоиграющая" батарейка от Sanyo

Компания Sanyo представила новую линейку батареек Eneloops. Это NiCd и NiMH-аккмуляторные батареи форм-фактора AA и AAA. Отличительные черты этих элементов питания состоят в том, что каждая такая батаре
29.09.2009 Первые IP-видеокамеры Sanyo с 4-МП матрицей и разрешением Full HD при 25 к/с

Официальный российский дистрибьютор оборудования Sanyo Electric, компания «АРМО-Системы», анонсировала IP-видеокамеры Sanyo VCC-HD2300P
04.03.2009 Panasonic выпустит облигации на сумму $4,1 млрд для покупки Sanyo

ic выпустит облигации на сумму 400 млрд иен (около $4,1 млрд), чтобы финансировать покупку компании Sanyo Electric. Сумма 5-летних облигаций составит 200 млрд иен (около $2 млрд), 3- и 10-летни
24.12.2008 Сделка Panasonic и Sanyo: планы и ожидания

Напомним, что на основании решений советов директоров от 19 декабря 2008 г. компаний Panasonic и Sanyo объявили о заключении соглашения об объединении капитала и бизнеса. Сумма сделки оценивается в $6,36 млрд. Используя бизнес-платформу Panasonic, компании планируют удовлетворить спрос на

19.12.2008 Panasonic и Sanyo официально объявили о слиянии

Руководство компаний Panasonic и Sanyo заключили соглашение о слиянии. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе
18.12.2008 Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд

ась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric. Акции Sanyo, принадлежащие Goldman Sachs, будут выкуплены по последней
18.12.2008 Покупка Sanyo может обойтись Panasonic в $6,36 млрд

ась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric, сообщает РБК. Официально со стороны компаний информация пока не подтвердилась
01.11.2008 Panasonic собирается купить производителя батарей Sanyo

Компания Panasonic в начале следующего месяца намерена приступить к переговорам по приобретению контрольного пакета акций японского производителя электроники Sanyo, сообщает Nikkei. Основную часть сделки планируется завершить к концу 2008 г. По сообщению источника, компания Sanyo нужна Panasonic для того, чтобы увеличить свои продажи на заруб
04.09.2008 Sanyo PLV Z2000 – проектор кинотеатрал

Sanyo PLV Z2000 модель долгожданная, на момент выпуска этого аппарата, практически все проекционные бренды представили рынку свои серийные Full HD кинотеатральные проекторы, и как могло показать Sanyo, как ведущий проекционный бренд изрядно опаздывает с высокочетким трендом. Но вот проектор вышел и попал на тест в нашу редакцию – посмотрим, удалось ли производителю сохранить традиционн
20.06.2008 Sanyo удвоит выпуск «пальчиковых» аккумуляторов

Японская Sanyo Electric объявила о намерении удвоить выпуск никелевых аккумуляторных батарей формата A
22.04.2008 Sanyo Xacti DMX-CA8: видеокамера для активных людей

Компания Sanyo выпустила новую карманную видеокамеру для тех, кто ведет активный образ жизни. Новинка имеет водонепроницаемый корпус, CMOS-сенсор высокого разрешения, позволяющий делать фотоснимки с раз
21.03.2008 Новая карманная видеокамера: Sanyo Xacti CG9

Японский производитель электроники Sanyo пополнил линейку камкодеров Xacti новой моделью – CG9. Карманная видеокамера записывает видео не в HD, а в стандартном разрешении, но зато включает один из лучших CMOS-сенсоров Sanyo

21.01.2008 Kyocera покупает мобильники Sanyo

игроком на мировом рынке мобильных телефонов, вслед за Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson и LG. Это станет возможным благодаря приобретению убыточного подразделения по производству мобильников у Sanyo. Сумма сделки, детали которой в настоящее время обсуждаются, составит от $375 млн. до $468 млн., передает Reuters. По данным за III квартал 2007 г. от компании Gartner, Kyocera занимала д
21.01.2008 Sanyo продаст мобильное подразделение компании Kyocera

Компания Kyocera приобретет у японской Sanyo Electric убыточное подразделение по производству мобильных телефонов, сообщает РБК. Это
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года

те 720p, никто пока еще не ставит. Вероятно, производители ждут окончательного утверждения спецификации стандарта. Проекторы с большой яркостью Необычное технологическое решение использовала компания Sanyo для усиления светового потока в мощных проекторах для конференц-залов и крупных мероприятий. Если ранее использовались призматические смешиватели, которые давали неравномерность светового
10.12.2007 Sanyo выпустил самый яркий двухламповый проектор

Компания Sanyo Electric представила новую модель коммерческого двухлампового проектора – LP-XF70, а та
19.10.2007 Проектор Sanyo PLC-XU101 – сверхяркий универсал

Линейка презентационных проекторов Sanyo на редкость широка. Одних только ультрапортативных проекторов насчитывается более десяти. Летом мы познакомились с бюджетной моделью Sanyo PLC-XW55, обладающей схожими габаритами,

04.09.2007 Новое поколение японских проекторов SANYO для домашних театров

SANYO PLV-Z5 Серия Z снискала заслуженную популярность среди заядлых «кинотеатралов» всего мира более четырех лет назад, с появлением первого устройства серии – Sanyo PLV-Z1. Что примечательно, именно эту модель можно считать родоначальником целого класса устройств отображения видеосигнала для ДК. Все аппараты этого модельного ряда всегда отличали: вел
25.07.2007 Sanyo PLC-XW55 – самый удобный презентационник

ая достаточный уровень качества и практичности при вполне доступной стоимости . Наиболее интересные решения с точки зрения отношения цена/качество предлагает лидер проекционной ЖК-технологии компания Sanyo. Знакомство Ультрапортативный 3LCD-проектор Sanyo PLC-XW55 основан на трех TFT-матрицах размером 0,6 дюйма со стандартным компьютерным XGA-разрешением (1024 х 768 пикселей). Яркост
21.06.2007 Пара бюджетных проекторов от Sanyo

В рамках расширения проекторного бизнеса японская компания Sanyo в дополнение к двум проекторам с рекордной яркостью анонсировала еще две модели, на этот раз начального уровня. Модель Sanyo PLC-WXU10 имеет разрешение 1280x800 точек, яркость 2000
20.06.2007 Sanyo анонсировал самый яркий проектор в мире

Японская компания Sanyo выпустила проектор с самым высоким значением яркости в мире – 15000 лм, модель Sanyo PLC-XF47. Устройство оснащено четырьмя 330-ваттными лампами, поддерживает разрешение 1024x768 т
14.06.2007 Sanyo: проектор с ультракоротким фокусным расстоянием

При помощи нового проектора от компании Sanyo Electric можно получать изображение размером 80 дюймов на стене, которая находится всег
23.05.2007 Sanyo Xacti E1: видеосъемка под водой

 режиме пониженной скорости. Xacti E1 оснащена 6-Мпикс сенсором, 5-кратным оптическим зумом и вспышкой. Форма корпуса специально сделана такой, чтобы устройством было удобно пользоваться одной рукой. Sanyo Xacti E1  Видеокамера выйдет в продажу начиная с июня по цене $500 и будет доступна в желтом, синем и серебристом цветах.
14.05.2007 Sanyo готовит проектор с поддержкой Full HD

Компания Sanyo в течение 2007 года планирует выпустить проектор с поддержкой Full HD-разрешения, сообщают неофициальные источники. Sanyo PLV-Z6 будет являться продолжением популярной модели с инд
20.04.2007 Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение

ого разрешения и теперь хочет купить и камеру HD. В первую очередь, интерес представляет новинка от Canon – HV10, но и Sony не стоит на месте, уже в октябре ожидаются две камеры Sony стандарта AVCHD. Sanyo выпустила обновленную версию своей миниатюрной камеры High Definition, пишущей на карты памяти SD. А весной следующего года ожидается настоящее нашествие любительских камер HD. К тому вре
11.04.2007 Отзыв батарей сказался на Sanyo $17-миллионными потерями

Компания Sanyo Electric сообщила о потере в прибыли за 2006 год в размере $17 млн., связанной с затрат
29.03.2007 Президент Sanyo уволится вслед за председателем

е органы исследуют финансовую отчётность компании под давлением акционеров. Крупнейшими акционерами Sanyo являются Goldman Sachs, Daiwa Securities SMBC и Sumitomo Mitsui Banking, которым привил
28.03.2007 Президент Sanyo уходит в отставку в связи с финансовым скандалом

Президент третьего по величине производителя бытовой техники в Японии Sanyo Electric Тошимаза Ие  с 1 апреля 2007 г. уходит в отставку в связи с финансовым скандал
20.03.2007 CeBIT: Sanyo представил влагозащищенный ЖК-телевизор

На стенде компании Sanyo был продемонстрирован влагозащищенный ЖК-телевизор с диагональю 42 дюйма и поддержкой HD-разрешения. Стенд был выполнен оригинальным способом — работающий телевизор был размещен в ст
09.03.2007 Ярче и четче — новые проекторы зимы 2006-2007

Sanyo — обновление в рядах Главное событие начала этого года — это масштабное обновление модельного ряда проекторов Sanyo — одного из самых крупных производителей проекционной техники на планете. Часть новинок, включая обновление легендарной Z-линейки, были представлены еще в конце 2006 года, а в этот раз пр

Публикаций - 360, упоминаний - 476

Sanyo Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 98
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 92
Toshiba Corporation 2980 90
Samsung Electronics 11065 75
Sharp Corporation 1062 69
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 51
Hitachi - Хитачи 1501 43
Seiko Epson Corporation 908 41
LG Electronics 3735 40
Philips 2099 35
Fujitsu 2105 34
Canon 1439 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Intel Corporation 12811 27
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 25
IBM - International Business Machines Corp 9699 23
JVC Kenwood 422 22
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 21
Microsoft Corporation 25775 21
Eastman Kodak - Кодак 509 21
Dell EMC 5180 18
Apple Inc 13156 16
Lenovo Motorola 3566 16
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 16
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 15
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 14
InFocus 70 14
HP Inc. 5883 13
Acer Group - Acer Inc 2776 13
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Olympus 475 10
Casio 338 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Rover - RoverComputers 423 7
J-Phone 98 7
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 7
Xerox - The Haloid Company 1168 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 22
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 13
Daewoo 104 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Daiwa Securities Group 16 5
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 5
Композит 99 5
Walt Disney Company 647 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 3
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 3
Эра HD - Эра ХД 54 3
Mitsubishi Heavy Industries 37 3
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
ENEOS Corporation - JXTG NipponOil & Energy Corporation 3 2
Warner 540 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 2
Mitsubishi Motors 24 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Mitsui Chemicals 3 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Boeing Launch Services - BLS 10 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Hyundai Motor Company 436 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Carl Zeiss AG 307 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 41 2
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Росгвардия - Охрана Росгвардии ФГУП - НИЦ ФКУ Охрана Росгвардии 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
HD DVD Promotion Group 10 3
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
OLPC - One Laptop per Child 82 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
OIN - Open Invention Network 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 73
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 72
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 68
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 61
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 56
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 55
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 54
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 53
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 52
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 50
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 43
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 35
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 32
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 32
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 32
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 32
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 30
Контрастность 3042 30
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 29
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 28
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 26
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 22
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 22
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 21
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 21
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 20
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 19
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 19
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 19
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 18
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 24
Microsoft Windows 2000 8678 21
Sanyo Xacti - Sanyo HD - Sanyo VPC - Sanyo CA - Sanyo WH - серия видеокамер 20 14
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 12
Microsoft Windows 16882 10
Linux OS 11533 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Panasonic PT - серия проекторов 22 7
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 7
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Samsung SVR-диктофон 464 6
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 6
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 5
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 4
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 4
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 4
Sanyo Katana - Sanyo Tottori - Sanyo SCP - Sanyo Taho - серия телефонов 4 4
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Linux FUSE 30 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 4
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 57 4
Microsoft Windows Embedded 208 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
Intel - StrongARM - 121 3
Optoma HD - серия проекторов 11 3
Toshiba TDP - мультимедийный DLP-проектор 8 3
Panasonic NV - видеокамера 14 3
Panasonic SDR - Panasonic SDT - Panasonic SDHC - Panasonic SD - цифровые видеокамеры 24 3
Ширшов Павел 76 7
Наумов Максим 100 5
Бровкин Дмитрий 55 4
Князева Мария 16 4
Клалкина Елена 2 2
Treffers Menno - Трефферс Менно 2 2
Kuwano Yukinori - Кувано Юкинори 2 2
Reinsel David - Райнсел Дэвид 3 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Ксенин Алекс 311 1
Симонов Игорь 103 1
Лаптева Марина 114 1
Святенко Инна 10 1
Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 1
Гуляева Татьяна 39 1
Хитров Михаил 26 1
Овсянников Денис 23 1
Репин Николай 18 1
Тиманов Дмитрий 5 1
Евстигнеев Денис 9 1
Герасимов Николай 4 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Прутков Козьма 7 1
Ткачева Марина 1 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Невзоров Михаил 5 1
Пермяков Сергей 2 1
Okamura Tadashi - Окамура Тадаши 11 1
Messenger Colin - Мессенгер Колин 1 1
Наенко Андрей 2 1
Кабаев Сергей 3 1
Гаранин Сергей 1 1
Гунько Сергей 1 1
Аносов Дмитрий 3 1
Greengart Avi - Грингарт Ави 3 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 1 1
Мищенко Ирина 1 1
Япония 13807 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 65
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Европа 24964 36
Южная Корея - Республика 7052 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 27
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Китай - Тайвань 4245 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Япония - Токио 1020 11
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Америка - Американский регион 2206 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Индонезия - Республика 1058 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Индия - Bharat 5870 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Европа Западная 1496 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Европа Восточная 3138 3
Канада 5082 3
Израиль 2856 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Ближний Восток 3154 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
США - Калифорния 4829 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Нидерланды 3746 3
Малайзия 922 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Йена - денежная единица Японии 503 13
Английский язык 7030 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 7
Литий - Lithium - химический элемент 663 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 6
Видеокамера - Видеосъёмка 720 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 37
NE Asia Online 313 13
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
DigiTimes - Издание 1331 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 5
AP - Associated Press 2007 5
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
FT - Financial Times 1296 4
Bloomberg 1627 4
EE Times 160 4
Allprojectors.ru 54 3
Silicon 494 2
Telecom.paper 194 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
PR Newswire 58 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Inquirer 463 2
Yahoo! Finance 122 2
New Scientist 1448 2
Reg Hardware 91 1
Phys.org 972 1
VNUNet.com 214 1
Total Telecom 613 1
Newsbytes News Network 379 1
NewsFactor 127 1
Korea Times 132 1
Euronews - телеканал 52 1
Nikkei Electronics 82 1
Japan Today 47 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
CNews Техноблог 62 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
Nikkei Communications 21 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
iXBT.com 25 1
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 1
ITResearch 123 13
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
Strategy Analytics 285 3
In-Stat/MDR 74 2
Gartner - Гартнер 3658 2
NPD DisplaySearch 285 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Gartner - Dataquest 353 1
In-Stat 115 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Forward Concepts 10 1
IT-Research - ИТ Ресеарч Тим 8 1
Fortune Global 500 295 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НМГ - Медиалогия 37 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Current Analysis 24 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 12
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
CeBIT 614 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 4
CEATEC 45 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
PC Expo 36 1
Фотофорум 48 1
FPD International 17 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Photokina 60 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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