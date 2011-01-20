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Sanyo Electric Sanyo Electronic

Sanyo Electric - Sanyo Electronic


20.01.2011 Sanyo сделала проектор для работы на любых поверхностях
16.12.2010 Sanyo представила проектор для больших помещений
09.11.2010 Sanyo сделала экологичный видеопроектор
08.11.2010 Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов
30.09.2010 Sanyo выпустила "долгоиграющие" аккумуляторы
21.06.2010 Sanyo удваивает масштабы производства солнечных батарей по технологии HIT
09.02.2010 «АРМО-Системы» представили новую PTZ-камеру Sanyo с Full HD
22.12.2009 Panasonic завершила приобретение Sanyo
22.12.2009 Японская Sanyo стала частью Panasonic
10.12.2009 Сделку Panasonic-Sanyo планируется закрыть до конца 2009 г.
08.10.2009 "Долгоиграющая" батарейка от Sanyo
29.09.2009 Первые IP-видеокамеры Sanyo с 4-МП матрицей и разрешением Full HD при 25 к/с
04.03.2009 Panasonic выпустит облигации на сумму $4,1 млрд для покупки Sanyo
24.12.2008 Сделка Panasonic и Sanyo: планы и ожидания
19.12.2008 Panasonic и Sanyo официально объявили о слиянии
18.12.2008 Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд
18.12.2008 Покупка Sanyo может обойтись Panasonic в $6,36 млрд
01.11.2008 Panasonic собирается купить производителя батарей Sanyo
04.09.2008 Sanyo PLV Z2000 – проектор кинотеатрал
20.06.2008 Sanyo удвоит выпуск «пальчиковых» аккумуляторов
22.04.2008 Sanyo Xacti DMX-CA8: видеокамера для активных людей
21.03.2008 Новая карманная видеокамера: Sanyo Xacti CG9
21.01.2008 Kyocera покупает мобильники Sanyo
21.01.2008 Sanyo продаст мобильное подразделение компании Kyocera
16.01.2008 Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года
10.12.2007 Sanyo выпустил самый яркий двухламповый проектор
19.10.2007 Проектор Sanyo PLC-XU101 – сверхяркий универсал
04.09.2007 Новое поколение японских проекторов SANYO для домашних театров
25.07.2007 Sanyo PLC-XW55 – самый удобный презентационник
21.06.2007 Пара бюджетных проекторов от Sanyo
20.06.2007 Sanyo анонсировал самый яркий проектор в мире
14.06.2007 Sanyo: проектор с ультракоротким фокусным расстоянием
23.05.2007 Sanyo Xacti E1: видеосъемка под водой
22.05.2007 Новинки рынка видеокамер к летнему сезону
14.05.2007 Sanyo готовит проектор с поддержкой Full HD
20.04.2007 Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение
11.04.2007 Отзыв батарей сказался на Sanyo $17-миллионными потерями
29.03.2007 Президент Sanyo уволится вслед за председателем
28.03.2007 Президент Sanyo уходит в отставку в связи с финансовым скандалом
26.03.2007 Горячие новинки CeBIT 2007

Публикаций - 333, упоминаний - 501

Sanyo Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6145 89
Toshiba Corporation 2830 84
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 80
Samsung Electronics 9333 68
Sharp Corporation 1024 58
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 50
Hitachi - Хитачи 1421 39
LG Electronics 3372 34
Seiko Epson Corporation 864 34
Fujitsu 1898 31
Philips 1960 30
Intel Corporation 11262 27
Canon 1339 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 26
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
Pioneer Corporation 405 21
JVC Kenwood 390 21
Dell EMC 4736 19
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 19
Eastman Kodak - Кодак 481 18
Microsoft Corporation 22497 18
Apple Inc 10683 15
Lenovo Motorola 3463 15
HP Inc. 5313 14
NTT DoCoMo 1109 13
Mitsubishi Electric 303 12
InFocus 66 12
KDDI Corporation 250 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 11
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 10
Olympus 450 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
Kyocera 226 9
HP - Hewlett-Packard 3567 8
Casio 325 8
Siemens AG - Siemens Group 2311 7
Fujifilm - Fuji Photo Film 313 7
Xerox 1091 7
Rover - RoverComputers 397 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 22
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 6
Daewoo 86 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 5
Paramount Pictures Corporation 118 5
Walt Disney Company 556 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 3
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 62 3
Warner Bros. International Television Distribution 265 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
Carl Zeiss 294 2
Warner 422 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Композит 30 2
Эра HD - Эра ХД 52 2
Mitsubishi Heavy Industries 30 2
Mitsubishi Motors 24 2
Hyundai Motor 316 2
Universal Pictures 55 2
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 10 2
Mitsui Chemicals 2 2
Sony Pictures Entertainment 135 2
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 32 1
Dow Chemical Company (TDCC) 32 1
Открытие ФК 2713 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Honda Motor Company 222 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Самолёт ГК 216 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 207 1
Walt Disney - 20th Century Fox 76 1
Thomas Weisel Partners 38 1
Sony BMG Music Entertainment 31 1
Orbital Recovery 4 1
BMW Group 392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 20 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
DVD Forum 18 2
HD DVD Promotion Group 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
OIN - Open Invention Network 22 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 53
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 37
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 31
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 29
Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1335 27
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 26
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 23
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 22
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 21
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 20
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 5469 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 17
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 17
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 15
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 457 14
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 72 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 10
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 1425 10
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 8
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 8
DV - Digital Video - MiniDV - семейство цифровых форматов наклонно-строчной магнитной видеозаписи 65 7
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 7
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 6
Microsoft WMA - Windows Media Audio 942 6
High-End - высочайший («элитный») класс техники 322 6
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 613 6
Sanyo PLC - серия проекторов 13 11
Seiko Epson EMP - серия проекторов 117 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 7
Microsoft Windows 10 11713 7
Linux OS 7669 6
Eaton Powerware ИБП 66 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 6
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
Apple iPod 1369 4
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 96 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Microsoft Office 3247 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 4
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 127 3
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 38 3
Panasonic HDC - серия видеокамер 23 3
Linux FUSE 27 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
Microsoft Windows XP 2291 3
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 3
Apple iPad 3663 3
Sony SteadyShot - Технология стабилизации изображения 26 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 2
Microsoft Focus Assist 8 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 2
Apple iTunes Store 1053 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 655 2
Apple macOS X - Rhapsody 1495 2
Nokia Symbian OS 1388 2
Sony DCR-DVD видеокамера 6 2
Intel Pentium III 718 2
Canon DIGIC - серия процессоров 195 2
Microsoft Skype 1940 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 365 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 102 2
Ширшов Павел 76 6
Бровкин Дмитрий 56 5
Наумов Максим 90 5
Князева Мария 15 4
Евстигнеев Денис 10 2
Кравченко Дмитрий 39 2
Герасимов Николай 3 1
Erdogan Turan - Эрдоган Туран 1 1
Гуляева Татьяна 36 1
Овсянников Денис 23 1
Тиманов Дмитрий 3 1
Ксенин Алекс 311 1
Прутков Козьма 3 1
Ткачева Марина 1 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Невзоров Михаил 5 1
Пермяков Сергей 1 1
Greengart Avi - Грингарт Ави 0 1
Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 0 1
Симонов Игорь 100 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
Липатов Михаил 5 1
Умаров Михаил 55 1
Ершова Элеонора 64 1
Ефремов Сергей 15 1
Иванов Александр 83 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
Петров Михаил 104 1
Мишин Глеб 68 1
Комаров Константин 16 1
Исаакян Константин 6 1
Дмитриев Александр 23 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Япония 10069 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 56
Россия - РФ - Российская федерация 108428 56
Южная Корея - Республика 4394 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 13
Европа 12319 13
Япония - Токио 909 10
Азия - Азиатский регион 3803 8
Америка Северная 2650 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Китай - Тайвань 2115 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Америка 2011 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
Великобритания - Лондон 2031 4
Индия - Республика 4263 4
Индонезия - Республика 789 4
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Европа Восточная 2927 3
Малайзия 744 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 3
Европа Западная 1329 3
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 3
Китай - Шанхай 621 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 2
Ближний Восток 2549 2
Япония - Осака 110 2
Польша - Республика 1559 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 2
Израиль 1756 2
Сингапур - Республика 1574 2
Испания - Королевство 2917 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 2
Италия - Итальянская Республика 3310 2
США - Вашингтон - Редмонд 193 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Образование в России 460 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 3
Градус Цельсия 239 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 196 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Витамины - Vitamins 0 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 165 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Intel Fellow - почетный сотрудник корпорации Intel 9 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Генетика - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
Ctrl 69 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 35
NE Asia Online 313 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
DigiTimes - Издание 1284 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 8
AP - Associated Press 1975 5
Nihon Keizai Shimbun 155 5
EE Times 156 4
FT - Financial Times 1118 4
Bloomberg Businessweek 121 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
PR Newswire 48 2
New Scientist 1447 2
Telecom.paper 167 2
Yahoo Finance 100 2
Inquirer 462 2
CNews - ZOOM.CNews 1609 2
Total Telecom 260 1
Phys.org 972 1
NewsFactor 127 1
Korea Times 129 1
VNUNet.com 201 1
Nikkei Electronics 78 1
Japan Today 47 1
Reg Hardware 91 1
Electronista 166 1
ABC News 50 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
NBC News 165 1
Chicago Sun-Times 10 1
IDG - International Data Group 97 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
NYT - The New York Times 956 1
ZDnet 584 1
Bloomberg 1009 1
The Register 1286 1
ITResearch 110 13
IDC - International Data Corporation 4671 9
Strategy Analytics 283 3
Gartner - Гартнер 3301 2
IHS iSuppli 390 2
Fortune Global 500 280 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
Медиалогия 48 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
Current Analysis 24 1
Gartner - Dataquest 340 1
Yankee Group 166 1
In-Stat/MDR 63 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
CeBIT 454 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
Photokina 59 2
Intel Developer Forum - IDF 250 2
PC Expo 36 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
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