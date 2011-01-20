Индексная книга CNews*
Sanyo Electric Sanyo Electronic
Публикаций - 333, упоминаний - 501
Sanyo Electric упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ширшов Павел 76 6
|Бровкин Дмитрий 56 5
|Наумов Максим 90 5
|Князева Мария 15 4
|Евстигнеев Денис 10 2
|Кравченко Дмитрий 39 2
|Герасимов Николай 3 1
|Erdogan Turan - Эрдоган Туран 1 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Овсянников Денис 23 1
|Тиманов Дмитрий 3 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Прутков Козьма 3 1
|Ткачева Марина 1 1
|Ивутин Дмитрий 3 1
|Невзоров Михаил 5 1
|Пермяков Сергей 1 1
|Greengart Avi - Грингарт Ави 0 1
|Mercury Freddie - Меркьюри Фредди 0 1
|Симонов Игорь 100 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
|Липатов Михаил 5 1
|Умаров Михаил 55 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Ефремов Сергей 15 1
|Иванов Александр 83 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 1
|Петров Михаил 104 1
|Мишин Глеб 68 1
|Комаров Константин 16 1
|Исаакян Константин 6 1
|Дмитриев Александр 23 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 35
|NE Asia Online 313 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
|DigiTimes - Издание 1284 8
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 8
|AP - Associated Press 1975 5
|Nihon Keizai Shimbun 155 5
|EE Times 156 4
|FT - Financial Times 1118 4
|Bloomberg Businessweek 121 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
|PR Newswire 48 2
|New Scientist 1447 2
|Telecom.paper 167 2
|Yahoo Finance 100 2
|Inquirer 462 2
|CNews - ZOOM.CNews 1609 2
|Total Telecom 260 1
|Phys.org 972 1
|NewsFactor 127 1
|Korea Times 129 1
|VNUNet.com 201 1
|Nikkei Electronics 78 1
|Japan Today 47 1
|Reg Hardware 91 1
|Electronista 166 1
|ABC News 50 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|NBC News 165 1
|Chicago Sun-Times 10 1
|IDG - International Data Group 97 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
|NYT - The New York Times 956 1
|ZDnet 584 1
|Bloomberg 1009 1
|The Register 1286 1
|ITResearch 110 13
|IDC - International Data Corporation 4671 9
|Strategy Analytics 283 3
|Gartner - Гартнер 3301 2
|IHS iSuppli 390 2
|Fortune Global 500 280 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
|Медиалогия 48 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
|Current Analysis 24 1
|Gartner - Dataquest 340 1
|Yankee Group 166 1
|In-Stat/MDR 63 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1202117, в очереди разбора - 920227.
Создано именных указателей - 95182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.