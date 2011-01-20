Sanyo Electric - Sanyo Electronic

Sanyo сделала проектор для работы на любых поверхностях Компания Sanyo представила новую модель видеопроектора PLC-WL2503, представляющую собой компактный проектор, выводящий изображение на любой тип поверхности. Таким образом, для просмотра видео не потребу

Sanyo представила проектор для больших помещений Компания Sanyo выпустила новую модель видеопроектора, рассчитанную на эксплуатацию в крупных по площади помещениях. Устройство PLC-HF15000L имеет мощность светового потока в 15000 люмен и поддерживает р

Sanyo сделала экологичный видеопроектор Компания Sanyoпоказала новую модель проектора, соответствующую экологическим нормативам. Устройство LP

Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов Компания Sanyo представила две новые модели портативных мультимедийных проекторов, которые придутся по вкусу своими компактными размерами всем пользователя. Речь идет о проекторах PLC-XD2200/2600. Они в

Sanyo выпустила "долгоиграющие" аккумуляторы Компания Sanyo выпустила "долгоиграющие" аккумуляторы типоразмера AA и с емкостью в 2500 мАч. Они имеют специальный электролит, который имеет меньший уровень саморазряда и поэтому работают на 25% дольше

Sanyo удваивает масштабы производства солнечных батарей по технологии HIT Компания Sanyo намерена расширять производство солнечных батарей по технологии HIT, практически удвоив его к марту следующего года и доведя с нынешних 340 МВт до 600 МВт. Масштабы производства вырастут

«АРМО-Системы» представили новую PTZ-камеру Sanyo с Full HD Линейку видеооборудования компании Sanyo Electric пополнила 2Mpx купольная камера VCC-HD5400P с PTZ-функциями и поддержкой техно

Panasonic завершила приобретение Sanyo Panasonic объявила о получении контроля над Sanyo Electric после приобретения большей части голосующих акций компании. Таким образом,

Японская Sanyo стала частью Panasonic nasonic завершила процесс приобретения японского производителя электроники и аккумуляторных батарей Sanyo Electric, сообщает РБК. Sanyo реорганизована в дочернюю компанию Panasonic и про

Сделку Panasonic-Sanyo планируется закрыть до конца 2009 г. Корпорация Panasonic получила согласие на продажу 50,19% голосующих акций Sanyo. Условием результативного завершения сделки являлось приобретение не менее 50,04% акционерного капитала Sanyo, сообщается в пресс-релизе. Тендер на покупку акций крупнейшего в мире

"Долгоиграющая" батарейка от Sanyo Компания Sanyo представила новую линейку батареек Eneloops. Это NiCd и NiMH-аккмуляторные батареи форм-фактора AA и AAA. Отличительные черты этих элементов питания состоят в том, что каждая такая батаре

Первые IP-видеокамеры Sanyo с 4-МП матрицей и разрешением Full HD при 25 к/с Официальный российский дистрибьютор оборудования Sanyo Electric, компания «АРМО-Системы», анонсировала IP-видеокамеры Sanyo VCC-HD2300P

Panasonic выпустит облигации на сумму $4,1 млрд для покупки Sanyo ic выпустит облигации на сумму 400 млрд иен (около $4,1 млрд), чтобы финансировать покупку компании Sanyo Electric. Сумма 5-летних облигаций составит 200 млрд иен (около $2 млрд), 3- и 10-летни

Сделка Panasonic и Sanyo: планы и ожидания Напомним, что на основании решений советов директоров от 19 декабря 2008 г. компаний Panasonic и Sanyo объявили о заключении соглашения об объединении капитала и бизнеса. Сумма сделки оценивается в $6,36 млрд. Используя бизнес-платформу Panasonic, компании планируют удовлетворить спрос на

Panasonic и Sanyo официально объявили о слиянии Руководство компаний Panasonic и Sanyo заключили соглашение о слиянии. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе

Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд ась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric. Акции Sanyo, принадлежащие Goldman Sachs, будут выкуплены по последней

Покупка Sanyo может обойтись Panasonic в $6,36 млрд ась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric, сообщает РБК. Официально со стороны компаний информация пока не подтвердилась

Panasonic собирается купить производителя батарей Sanyo Компания Panasonic в начале следующего месяца намерена приступить к переговорам по приобретению контрольного пакета акций японского производителя электроники Sanyo, сообщает Nikkei. Основную часть сделки планируется завершить к концу 2008 г. По сообщению источника, компания Sanyo нужна Panasonic для того, чтобы увеличить свои продажи на заруб

Sanyo PLV Z2000 – проектор кинотеатрал Sanyo PLV Z2000 модель долгожданная, на момент выпуска этого аппарата, практически все проекционные бренды представили рынку свои серийные Full HD кинотеатральные проекторы, и как могло показать Sanyo, как ведущий проекционный бренд изрядно опаздывает с высокочетким трендом. Но вот проектор вышел и попал на тест в нашу редакцию – посмотрим, удалось ли производителю сохранить традиционн

Sanyo удвоит выпуск «пальчиковых» аккумуляторов Японская Sanyo Electric объявила о намерении удвоить выпуск никелевых аккумуляторных батарей формата A

Sanyo Xacti DMX-CA8: видеокамера для активных людей Компания Sanyo выпустила новую карманную видеокамеру для тех, кто ведет активный образ жизни. Новинка имеет водонепроницаемый корпус, CMOS-сенсор высокого разрешения, позволяющий делать фотоснимки с раз

Новая карманная видеокамера: Sanyo Xacti CG9 Японский производитель электроники Sanyo пополнил линейку камкодеров Xacti новой моделью – CG9. Карманная видеокамера записывает видео не в HD, а в стандартном разрешении, но зато включает один из лучших CMOS-сенсоров Sanyo

Kyocera покупает мобильники Sanyo игроком на мировом рынке мобильных телефонов, вслед за Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson и LG. Это станет возможным благодаря приобретению убыточного подразделения по производству мобильников у Sanyo. Сумма сделки, детали которой в настоящее время обсуждаются, составит от $375 млн. до $468 млн., передает Reuters. По данным за III квартал 2007 г. от компании Gartner, Kyocera занимала д

Sanyo продаст мобильное подразделение компании Kyocera Компания Kyocera приобретет у японской Sanyo Electric убыточное подразделение по производству мобильных телефонов, сообщает РБК. Это

Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года те 720p, никто пока еще не ставит. Вероятно, производители ждут окончательного утверждения спецификации стандарта. Проекторы с большой яркостью Необычное технологическое решение использовала компания Sanyo для усиления светового потока в мощных проекторах для конференц-залов и крупных мероприятий. Если ранее использовались призматические смешиватели, которые давали неравномерность светового

Sanyo выпустил самый яркий двухламповый проектор Компания Sanyo Electric представила новую модель коммерческого двухлампового проектора – LP-XF70, а та

Проектор Sanyo PLC-XU101 – сверхяркий универсал Линейка презентационных проекторов Sanyo на редкость широка. Одних только ультрапортативных проекторов насчитывается более десяти. Летом мы познакомились с бюджетной моделью Sanyo PLC-XW55, обладающей схожими габаритами,

Новое поколение японских проекторов SANYO для домашних театров SANYO PLV-Z5 Серия Z снискала заслуженную популярность среди заядлых «кинотеатралов» всего мира более четырех лет назад, с появлением первого устройства серии – Sanyo PLV-Z1. Что примечательно, именно эту модель можно считать родоначальником целого класса устройств отображения видеосигнала для ДК. Все аппараты этого модельного ряда всегда отличали: вел

Sanyo PLC-XW55 – самый удобный презентационник ая достаточный уровень качества и практичности при вполне доступной стоимости . Наиболее интересные решения с точки зрения отношения цена/качество предлагает лидер проекционной ЖК-технологии компания Sanyo. Знакомство Ультрапортативный 3LCD-проектор Sanyo PLC-XW55 основан на трех TFT-матрицах размером 0,6 дюйма со стандартным компьютерным XGA-разрешением (1024 х 768 пикселей). Яркост

Пара бюджетных проекторов от Sanyo В рамках расширения проекторного бизнеса японская компания Sanyo в дополнение к двум проекторам с рекордной яркостью анонсировала еще две модели, на этот раз начального уровня. Модель Sanyo PLC-WXU10 имеет разрешение 1280x800 точек, яркость 2000

Sanyo анонсировал самый яркий проектор в мире Японская компания Sanyo выпустила проектор с самым высоким значением яркости в мире – 15000 лм, модель Sanyo PLC-XF47. Устройство оснащено четырьмя 330-ваттными лампами, поддерживает разрешение 1024x768 т

Sanyo: проектор с ультракоротким фокусным расстоянием При помощи нового проектора от компании Sanyo Electric можно получать изображение размером 80 дюймов на стене, которая находится всег

Sanyo Xacti E1: видеосъемка под водой режиме пониженной скорости. Xacti E1 оснащена 6-Мпикс сенсором, 5-кратным оптическим зумом и вспышкой. Форма корпуса специально сделана такой, чтобы устройством было удобно пользоваться одной рукой. Sanyo Xacti E1 Видеокамера выйдет в продажу начиная с июня по цене $500 и будет доступна в желтом, синем и серебристом цветах.

Sanyo готовит проектор с поддержкой Full HD Компания Sanyo в течение 2007 года планирует выпустить проектор с поддержкой Full HD-разрешения, сообщают неофициальные источники. Sanyo PLV-Z6 будет являться продолжением популярной модели с инд

Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение ого разрешения и теперь хочет купить и камеру HD. В первую очередь, интерес представляет новинка от Canon – HV10, но и Sony не стоит на месте, уже в октябре ожидаются две камеры Sony стандарта AVCHD. Sanyo выпустила обновленную версию своей миниатюрной камеры High Definition, пишущей на карты памяти SD. А весной следующего года ожидается настоящее нашествие любительских камер HD. К тому вре

Отзыв батарей сказался на Sanyo $17-миллионными потерями Компания Sanyo Electric сообщила о потере в прибыли за 2006 год в размере $17 млн., связанной с затрат

Президент Sanyo уволится вслед за председателем е органы исследуют финансовую отчётность компании под давлением акционеров. Крупнейшими акционерами Sanyo являются Goldman Sachs, Daiwa Securities SMBC и Sumitomo Mitsui Banking, которым привил

Президент Sanyo уходит в отставку в связи с финансовым скандалом Президент третьего по величине производителя бытовой техники в Японии Sanyo Electric Тошимаза Ие с 1 апреля 2007 г. уходит в отставку в связи с финансовым скандал

CeBIT: Sanyo представил влагозащищенный ЖК-телевизор На стенде компании Sanyo был продемонстрирован влагозащищенный ЖК-телевизор с диагональю 42 дюйма и поддержкой HD-разрешения. Стенд был выполнен оригинальным способом — работающий телевизор был размещен в ст