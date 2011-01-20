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Sanyo Electric Sanyo Electronic
СОБЫТИЯ
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|20.01.2011
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Sanyo сделала проектор для работы на любых поверхностях
Компания Sanyo представила новую модель видеопроектора PLC-WL2503, представляющую собой компактный проектор, выводящий изображение на любой тип поверхности. Таким образом, для просмотра видео не потребу
|16.12.2010
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Sanyo представила проектор для больших помещений
Компания Sanyo выпустила новую модель видеопроектора, рассчитанную на эксплуатацию в крупных по площади помещениях. Устройство PLC-HF15000L имеет мощность светового потока в 15000 люмен и поддерживает р
|09.11.2010
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Sanyo сделала экологичный видеопроектор
Компания Sanyoпоказала новую модель проектора, соответствующую экологическим нормативам. Устройство LP
|08.11.2010
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Sanyo выпустила новые компактные проекторы для профессионалов
Компания Sanyo представила две новые модели портативных мультимедийных проекторов, которые придутся по вкусу своими компактными размерами всем пользователя. Речь идет о проекторах PLC-XD2200/2600. Они в
|30.09.2010
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Sanyo выпустила "долгоиграющие" аккумуляторы
Компания Sanyo выпустила "долгоиграющие" аккумуляторы типоразмера AA и с емкостью в 2500 мАч. Они имеют специальный электролит, который имеет меньший уровень саморазряда и поэтому работают на 25% дольше
|21.06.2010
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Sanyo удваивает масштабы производства солнечных батарей по технологии HIT
Компания Sanyo намерена расширять производство солнечных батарей по технологии HIT, практически удвоив его к марту следующего года и доведя с нынешних 340 МВт до 600 МВт. Масштабы производства вырастут
|09.02.2010
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«АРМО-Системы» представили новую PTZ-камеру Sanyo с Full HD
Линейку видеооборудования компании Sanyo Electric пополнила 2Mpx купольная камера VCC-HD5400P с PTZ-функциями и поддержкой техно
|22.12.2009
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Panasonic завершила приобретение Sanyo
Panasonic объявила о получении контроля над Sanyo Electric после приобретения большей части голосующих акций компании. Таким образом,
|22.12.2009
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Японская Sanyo стала частью Panasonic
nasonic завершила процесс приобретения японского производителя электроники и аккумуляторных батарей Sanyo Electric, сообщает РБК. Sanyo реорганизована в дочернюю компанию Panasonic и про
|10.12.2009
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Сделку Panasonic-Sanyo планируется закрыть до конца 2009 г.
Корпорация Panasonic получила согласие на продажу 50,19% голосующих акций Sanyo. Условием результативного завершения сделки являлось приобретение не менее 50,04% акционерного капитала Sanyo, сообщается в пресс-релизе. Тендер на покупку акций крупнейшего в мире
|08.10.2009
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"Долгоиграющая" батарейка от Sanyo
Компания Sanyo представила новую линейку батареек Eneloops. Это NiCd и NiMH-аккмуляторные батареи форм-фактора AA и AAA. Отличительные черты этих элементов питания состоят в том, что каждая такая батаре
|29.09.2009
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Первые IP-видеокамеры Sanyo с 4-МП матрицей и разрешением Full HD при 25 к/с
Официальный российский дистрибьютор оборудования Sanyo Electric, компания «АРМО-Системы», анонсировала IP-видеокамеры Sanyo VCC-HD2300P
|04.03.2009
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Panasonic выпустит облигации на сумму $4,1 млрд для покупки Sanyo
ic выпустит облигации на сумму 400 млрд иен (около $4,1 млрд), чтобы финансировать покупку компании Sanyo Electric. Сумма 5-летних облигаций составит 200 млрд иен (около $2 млрд), 3- и 10-летни
|24.12.2008
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Сделка Panasonic и Sanyo: планы и ожидания
Напомним, что на основании решений советов директоров от 19 декабря 2008 г. компаний Panasonic и Sanyo объявили о заключении соглашения об объединении капитала и бизнеса. Сумма сделки оценивается в $6,36 млрд. Используя бизнес-платформу Panasonic, компании планируют удовлетворить спрос на
|19.12.2008
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Panasonic и Sanyo официально объявили о слиянии
Руководство компаний Panasonic и Sanyo заключили соглашение о слиянии. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе
|18.12.2008
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Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд
ась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric. Акции Sanyo, принадлежащие Goldman Sachs, будут выкуплены по последней
|18.12.2008
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Покупка Sanyo может обойтись Panasonic в $6,36 млрд
ась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric, сообщает РБК. Официально со стороны компаний информация пока не подтвердилась
|01.11.2008
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Panasonic собирается купить производителя батарей Sanyo
Компания Panasonic в начале следующего месяца намерена приступить к переговорам по приобретению контрольного пакета акций японского производителя электроники Sanyo, сообщает Nikkei. Основную часть сделки планируется завершить к концу 2008 г. По сообщению источника, компания Sanyo нужна Panasonic для того, чтобы увеличить свои продажи на заруб
|04.09.2008
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Sanyo PLV Z2000 – проектор кинотеатрал
Sanyo PLV Z2000 модель долгожданная, на момент выпуска этого аппарата, практически все проекционные бренды представили рынку свои серийные Full HD кинотеатральные проекторы, и как могло показать Sanyo, как ведущий проекционный бренд изрядно опаздывает с высокочетким трендом. Но вот проектор вышел и попал на тест в нашу редакцию – посмотрим, удалось ли производителю сохранить традиционн
|20.06.2008
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Sanyo удвоит выпуск «пальчиковых» аккумуляторов
Японская Sanyo Electric объявила о намерении удвоить выпуск никелевых аккумуляторных батарей формата A
|22.04.2008
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Sanyo Xacti DMX-CA8: видеокамера для активных людей
Компания Sanyo выпустила новую карманную видеокамеру для тех, кто ведет активный образ жизни. Новинка имеет водонепроницаемый корпус, CMOS-сенсор высокого разрешения, позволяющий делать фотоснимки с раз
|21.03.2008
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Новая карманная видеокамера: Sanyo Xacti CG9
Японский производитель электроники Sanyo пополнил линейку камкодеров Xacti новой моделью – CG9. Карманная видеокамера записывает видео не в HD, а в стандартном разрешении, но зато включает один из лучших CMOS-сенсоров Sanyo
|21.01.2008
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Kyocera покупает мобильники Sanyo
игроком на мировом рынке мобильных телефонов, вслед за Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson и LG. Это станет возможным благодаря приобретению убыточного подразделения по производству мобильников у Sanyo. Сумма сделки, детали которой в настоящее время обсуждаются, составит от $375 млн. до $468 млн., передает Reuters. По данным за III квартал 2007 г. от компании Gartner, Kyocera занимала д
|21.01.2008
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Sanyo продаст мобильное подразделение компании Kyocera
Компания Kyocera приобретет у японской Sanyo Electric убыточное подразделение по производству мобильных телефонов, сообщает РБК. Это
|16.01.2008
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Проекторы. Тенденции и технологии 2007 года
те 720p, никто пока еще не ставит. Вероятно, производители ждут окончательного утверждения спецификации стандарта. Проекторы с большой яркостью Необычное технологическое решение использовала компания Sanyo для усиления светового потока в мощных проекторах для конференц-залов и крупных мероприятий. Если ранее использовались призматические смешиватели, которые давали неравномерность светового
|10.12.2007
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Sanyo выпустил самый яркий двухламповый проектор
Компания Sanyo Electric представила новую модель коммерческого двухлампового проектора – LP-XF70, а та
|19.10.2007
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Проектор Sanyo PLC-XU101 – сверхяркий универсал
Линейка презентационных проекторов Sanyo на редкость широка. Одних только ультрапортативных проекторов насчитывается более десяти. Летом мы познакомились с бюджетной моделью Sanyo PLC-XW55, обладающей схожими габаритами,
|04.09.2007
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Новое поколение японских проекторов SANYO для домашних театров
SANYO PLV-Z5 Серия Z снискала заслуженную популярность среди заядлых «кинотеатралов» всего мира более четырех лет назад, с появлением первого устройства серии – Sanyo PLV-Z1. Что примечательно, именно эту модель можно считать родоначальником целого класса устройств отображения видеосигнала для ДК. Все аппараты этого модельного ряда всегда отличали: вел
|25.07.2007
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Sanyo PLC-XW55 – самый удобный презентационник
ая достаточный уровень качества и практичности при вполне доступной стоимости . Наиболее интересные решения с точки зрения отношения цена/качество предлагает лидер проекционной ЖК-технологии компания Sanyo. Знакомство Ультрапортативный 3LCD-проектор Sanyo PLC-XW55 основан на трех TFT-матрицах размером 0,6 дюйма со стандартным компьютерным XGA-разрешением (1024 х 768 пикселей). Яркост
|21.06.2007
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Пара бюджетных проекторов от Sanyo
В рамках расширения проекторного бизнеса японская компания Sanyo в дополнение к двум проекторам с рекордной яркостью анонсировала еще две модели, на этот раз начального уровня. Модель Sanyo PLC-WXU10 имеет разрешение 1280x800 точек, яркость 2000
|20.06.2007
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Sanyo анонсировал самый яркий проектор в мире
Японская компания Sanyo выпустила проектор с самым высоким значением яркости в мире – 15000 лм, модель Sanyo PLC-XF47. Устройство оснащено четырьмя 330-ваттными лампами, поддерживает разрешение 1024x768 т
|14.06.2007
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Sanyo: проектор с ультракоротким фокусным расстоянием
При помощи нового проектора от компании Sanyo Electric можно получать изображение размером 80 дюймов на стене, которая находится всег
|23.05.2007
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Sanyo Xacti E1: видеосъемка под водой
режиме пониженной скорости. Xacti E1 оснащена 6-Мпикс сенсором, 5-кратным оптическим зумом и вспышкой. Форма корпуса специально сделана такой, чтобы устройством было удобно пользоваться одной рукой. Sanyo Xacti E1 Видеокамера выйдет в продажу начиная с июня по цене $500 и будет доступна в желтом, синем и серебристом цветах.
|14.05.2007
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Sanyo готовит проектор с поддержкой Full HD
Компания Sanyo в течение 2007 года планирует выпустить проектор с поддержкой Full HD-разрешения, сообщают неофициальные источники. Sanyo PLV-Z6 будет являться продолжением популярной модели с инд
|20.04.2007
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Самые ожидаемые видеокамеры. Курс на высокое разрешение
ого разрешения и теперь хочет купить и камеру HD. В первую очередь, интерес представляет новинка от Canon – HV10, но и Sony не стоит на месте, уже в октябре ожидаются две камеры Sony стандарта AVCHD. Sanyo выпустила обновленную версию своей миниатюрной камеры High Definition, пишущей на карты памяти SD. А весной следующего года ожидается настоящее нашествие любительских камер HD. К тому вре
|11.04.2007
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Отзыв батарей сказался на Sanyo $17-миллионными потерями
Компания Sanyo Electric сообщила о потере в прибыли за 2006 год в размере $17 млн., связанной с затрат
|29.03.2007
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Президент Sanyo уволится вслед за председателем
е органы исследуют финансовую отчётность компании под давлением акционеров. Крупнейшими акционерами Sanyo являются Goldman Sachs, Daiwa Securities SMBC и Sumitomo Mitsui Banking, которым привил
|28.03.2007
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Президент Sanyo уходит в отставку в связи с финансовым скандалом
Президент третьего по величине производителя бытовой техники в Японии Sanyo Electric Тошимаза Ие с 1 апреля 2007 г. уходит в отставку в связи с финансовым скандал
|20.03.2007
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CeBIT: Sanyo представил влагозащищенный ЖК-телевизор
На стенде компании Sanyo был продемонстрирован влагозащищенный ЖК-телевизор с диагональю 42 дюйма и поддержкой HD-разрешения. Стенд был выполнен оригинальным способом — работающий телевизор был размещен в ст
|09.03.2007
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Ярче и четче — новые проекторы зимы 2006-2007
Sanyo — обновление в рядах Главное событие начала этого года — это масштабное обновление модельного ряда проекторов Sanyo — одного из самых крупных производителей проекционной техники на планете. Часть новинок, включая обновление легендарной Z-линейки, были представлены еще в конце 2006 года, а в этот раз пр
Sanyo Electric и организации, системы, технологии, персоны:
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