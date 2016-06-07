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Eaton Powerware ИБП Eaton IPM Eaton Intelligent Power Manager Eaton Power Xpert

СОБЫТИЯ

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07.06.2016 ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations

я Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о запуске программного обеспечения Intelligent Power Manager версии 1.52, которое можно интегрировать с платформой VMware vReali
27.07.2015 Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5

ton, мировой эксперт в области управления энергией, выпустила новую версию программного обеспечения Intelligent Power Manager (IPM) 1.5, в основе которого лежит интеграция с VMware vCenter Site
17.12.2012 Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager для платформы VMware vSphere 5.1

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о выпуске обновленной версии программного обеспечения Intelligent Power Manager для мониторинга и управления устройствами питания в ИТ-инфраструктуре и центрах обработки данных (ЦОД). Обновление данного ПО обеспечивает совместимость с платформой в
24.09.2012 Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware

Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о выпуске обновленной версии программного обеспечения для управления электропитанием Intelligent Power Manager с новыми возможностями аварийного восстановления с помощью VMware vCenter Site Recovery Manager. Это обновление обеспечивает автоматическую синхронизацию виртуальной м
22.01.2007 Eaton выпустила ИБП для монтажа в стойку

ая корпорация Eaton анонсировала выход на рынок региона EMEA новой системы бесперебойного питания — Powerware 9140. Новый ИБП Powerware, предназначенный для монтажа в стойки, отличается

04.02.2004 Powerware представил модернизированный ИБП 9315

Компания Powerware сообщила о модернизации устройств в семействе ИБП Powerware 9315. Теперь мен
17.11.2003 Powerware выпустил новый ИБП серии 9

Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, представил новый ИБП Powerware 9125 6000 с мощностями 5кВА и 6кВА. Как и вс
14.11.2003 Powerware выпустил новую серию мощных ИБП

  Корпорация Powerware объявила о выпуске новой серии ИБП Powerware 9370 мощностью 160-250 кВА. Нов
07.02.2003 Выпущена новая серия ИБП Powerware 5115RM

Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, представила новую серию источников бесперебойного питания Powerware 5115RM,
03.12.2002 Новый ИБП Powerware 9305 Hot Sync

  На российский рынок начались поставки нового компактного источника бесперебойного Powerware 9305 80 кВА Hot Sync. Это трехфазный онлайновый ИБП с двойным преобразованием напря
15.10.2002 Мощные ИБП Powerware 3110 спасут SOHO-оборудование

  Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Invensys Powerware, начала поставки ИБП Powerware повышенной мощности для рынка SOHO. Это усове
11.09.2002 MAS Elektronik AG поставит системы гарантированного питания для телекоммунникационного оборудования DIVO TV

Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Invensys Powerware, сообщила о завершении поставок систем гарантированного питания Powerware ко
24.07.2002 Invensys Powerware и Fujitsu организуют электропитание для розничной торговли

22 июля компании Invensys Powerware и компания Fujitsu Services заключили партнерское соглашение о создании системы защиты электропитания для розничной торговли. Специалисты Fujitsu Services отобрали и протестировали си
10.07.2002 Invensys Powerware выпустила новую модель ИБП PW 9340

Сегодня компания Invensys Powerware объявила о выпуске устройства нового поколения Powerware 9340 SCR - последне
26.06.2002 MAS Elektronik представила новый ИБП Powerware 9125 3000 ВА

Компания MAS Elektronik, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, сообщила о начале поставок нового источника бесперебойного питания - Powerware<
21.01.2002 Invensys Powerware Division начала поставки ИБП Powerware 9340 Hot Sync

Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware Division, сообищла о начале поставок нового источника бесперебойного питания семейс
31.10.2001 Powerware представила новые ИБП

31 октября компания Invensys Powerware Division представила новый источник бесперебойного питания Powerware 5125 дл
09.10.2001 MAS Elektronik AG представила новый ИБП Powerware 3110

Power Systems, сообщила о начале поставок новой серии оффлайновых источников бесперебойного питания Powerware 3110 мощностью от 250 до 600 ВА. Эти устройства предназначены для защиты торгово-ка
16.08.2001 Invensys Powerware выпустила адаптер ConnectUPS-BD Web/SNMP

15 августа компания Invensys Powerware Division, разработчик и поставщик энергетического оборудования для рынка информацио
21.03.2001 MAS Elektronik AG представляет новые ИБП Powerware класса PW 9

Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Power Systems, сообщает о начале продаж двух новых серий маломощных однофазных онлайновых ИБП Powerware - PW 9120 и PW 9125. Эти ИБП рекомендуются для защиты рабочих станций, файловых серверов, электрооборудования систем управления, связи и передачи данных и другой ответственной нагрузк
20.12.2000 Invensys Power Systems выпустила системы бесперебойного питания Powerware 9340

Компания Invensys Power Systems объявила о выпуске системы бесперебойного питания Powerware 9340. Эта модель 9-ой серии обладает современными характеристиками и поставляется в
21.11.2000 Invensys Power Systems выпустила систему бесперебойного питания Powerware 9170

Компания Invensys Power Systems объявила о выпуске новой системы бесперебойного питания Powerware 9170. В Powerware 9170 уровень надежности сочетается с низкой стоимостью сре
20.11.2000 Invensys представила ИБП Powerware 9170 на российском рынке

Компания Invensys Power Systems объявила о выпуске новой системы бесперебойного питания Powerware 9170. Система бесперебойного питания диапазона 3-18 кВА обладает двойным преобразов
21.09.2000 Powerware начала поставки ИПБ класса On-Line Powerware 9170 на российский рынок

Компания MAS Elektronik AG, стратегический партнер и сервис-провайдер корпорации Powerware, начала поставки на российский рынок однофазных ИБП класса on-line - Powerware

14.09.2000 Powerware выпустила новый ИБП класса On-Line Powerware 9330

Компания MAS Elektronik AG, партнер и сервис-провайдер корпорации Powerware, представила новые ИБП класса on-line - Powerware 9330. Модельный ряд Pow
29.11.1999 Powerware заключает международное реселлерское соглашение с Ibm Global Services

Слау, Великобритания. Корпорация Powerware, поставщик оборудования для защиты электропитания, объявила о заключении соглашения с компанией IBM Global Services, которая займется распространением обширного семейства продуктов и

10.09.1999 В учебном центре Powerware начинается очередной курс обучения технического персонала и сервисных инженеров

В авторизованном учебном центре Powerware - фирме "БИП-Сервис" продолжаются курсы обучения технического персонала и сервисных
09.07.1999 Компания Powerware выпустила новое семейство ИБП для рынка SoHo.

Компания Powerware выпустила новое семейство ИБП для рынка SoHo - Powerware 3115, имеющие номин
30.04.1999 Powerware предложила решение для общекорпоративной интеграции средств управления электропитанием

Корпорация Powerware представила новый стандарт разработки программного обеспечения Powerware Tal
19.04.1999 Exide Electronics переименована в Powerware

одитель источников бесперебойного питания, сообщила об изменении названия. С 7 апреля она именуется Powerware. Изменение затронуло все структуры: сменены логотипы корпорации, изменен фирменный


Публикаций - 80, упоминаний - 132

Eaton Powerware ИБП и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 18
Seiko Epson Corporation 908 17
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 17
Xerox - The Haloid Company 1168 16
HP - Hewlett-Packard 3662 16
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 16
Philips 2099 15
Eaton 80 15
Intel Corporation 12811 13
Canon 1439 13
Cisco Systems 5372 12
Toshiba Corporation 2980 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Chloride Group PLC 18 11
HP Inc. 5883 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 11
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 11
Samsung Electronics 11065 10
Powercom - Пауэрком 76 10
Merlion - Ippon 54 10
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 10
LG Electronics 3735 9
HP 3Com 681 9
Эримекс - Erimex 100 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Visioneer Inc 21 7
Xerox - Lexmark Int 303 7
Seagate Technology 766 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 7
Brunen IT Group - Belinea 86 7
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 7
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 6
WFM Generators 6 6
Western Digital Corporation - WDC 589 6
Fujitsu 2105 6
Sony 6739 6
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 6
InFocus 70 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 5
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 5
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 5
Петровский народный банк 11 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 3
Daikin Industries 64 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Техносервис 8 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Ростех - БелЗАН - Белебеевский завод Автонормаль 5 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Связной ГК 1401 1
UPS 216 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Daewoo 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 6
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Федеральное казначейство России 1949 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 5
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 5
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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