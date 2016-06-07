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СОБЫТИЯ
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|07.06.2016
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ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations
я Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о запуске программного обеспечения Intelligent Power Manager версии 1.52, которое можно интегрировать с платформой VMware vReali
|27.07.2015
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Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5
ton, мировой эксперт в области управления энергией, выпустила новую версию программного обеспечения Intelligent Power Manager (IPM) 1.5, в основе которого лежит интеграция с VMware vCenter Site
|17.12.2012
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Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager для платформы VMware vSphere 5.1
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о выпуске обновленной версии программного обеспечения Intelligent Power Manager для мониторинга и управления устройствами питания в ИТ-инфраструктуре и центрах обработки данных (ЦОД). Обновление данного ПО обеспечивает совместимость с платформой в
|24.09.2012
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Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware
Многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявила о выпуске обновленной версии программного обеспечения для управления электропитанием Intelligent Power Manager с новыми возможностями аварийного восстановления с помощью VMware vCenter Site Recovery Manager. Это обновление обеспечивает автоматическую синхронизацию виртуальной м
|22.01.2007
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Eaton выпустила ИБП для монтажа в стойку
ая корпорация Eaton анонсировала выход на рынок региона EMEA новой системы бесперебойного питания — Powerware 9140. Новый ИБП Powerware, предназначенный для монтажа в стойки, отличается
|04.02.2004
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Powerware представил модернизированный ИБП 9315
Компания Powerware сообщила о модернизации устройств в семействе ИБП Powerware 9315. Теперь мен
|17.11.2003
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Powerware выпустил новый ИБП серии 9
Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, представил новый ИБП Powerware 9125 6000 с мощностями 5кВА и 6кВА. Как и вс
|14.11.2003
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Powerware выпустил новую серию мощных ИБП
Корпорация Powerware объявила о выпуске новой серии ИБП Powerware 9370 мощностью 160-250 кВА. Нов
|07.02.2003
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Выпущена новая серия ИБП Powerware 5115RM
Компания MAS Elektronik AG, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, представила новую серию источников бесперебойного питания Powerware 5115RM,
|03.12.2002
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Новый ИБП Powerware 9305 Hot Sync
На российский рынок начались поставки нового компактного источника бесперебойного Powerware 9305 80 кВА Hot Sync. Это трехфазный онлайновый ИБП с двойным преобразованием напря
|15.10.2002
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Мощные ИБП Powerware 3110 спасут SOHO-оборудование
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибутор и сервисный центр фирмы Invensys Powerware, начала поставки ИБП Powerware повышенной мощности для рынка SOHO. Это усове
|11.09.2002
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MAS Elektronik AG поставит системы гарантированного питания для телекоммунникационного оборудования DIVO TV
Компания MAS Elektronik AG, официальный дистрибьютор и сервисный центр корпорации Invensys Powerware, сообщила о завершении поставок систем гарантированного питания Powerware ко
|24.07.2002
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Invensys Powerware и Fujitsu организуют электропитание для розничной торговли
22 июля компании Invensys Powerware и компания Fujitsu Services заключили партнерское соглашение о создании системы защиты электропитания для розничной торговли. Специалисты Fujitsu Services отобрали и протестировали си
|10.07.2002
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Invensys Powerware выпустила новую модель ИБП PW 9340
Сегодня компания Invensys Powerware объявила о выпуске устройства нового поколения Powerware 9340 SCR - последне
|26.06.2002
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MAS Elektronik представила новый ИБП Powerware 9125 3000 ВА
Компания MAS Elektronik, дистрибьютор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware, сообщила о начале поставок нового источника бесперебойного питания - Powerware<
|21.01.2002
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Invensys Powerware Division начала поставки ИБП Powerware 9340 Hot Sync
Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Powerware Division, сообищла о начале поставок нового источника бесперебойного питания семейс
|31.10.2001
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Powerware представила новые ИБП
31 октября компания Invensys Powerware Division представила новый источник бесперебойного питания Powerware 5125 дл
|09.10.2001
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MAS Elektronik AG представила новый ИБП Powerware 3110
Power Systems, сообщила о начале поставок новой серии оффлайновых источников бесперебойного питания Powerware 3110 мощностью от 250 до 600 ВА. Эти устройства предназначены для защиты торгово-ка
|16.08.2001
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Invensys Powerware выпустила адаптер ConnectUPS-BD Web/SNMP
15 августа компания Invensys Powerware Division, разработчик и поставщик энергетического оборудования для рынка информацио
|21.03.2001
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MAS Elektronik AG представляет новые ИБП Powerware класса PW 9
Компания MAS Elektronik AG, дистрибутор и сертифицированный сервисный центр корпорации Invensys Power Systems, сообщает о начале продаж двух новых серий маломощных однофазных онлайновых ИБП Powerware - PW 9120 и PW 9125. Эти ИБП рекомендуются для защиты рабочих станций, файловых серверов, электрооборудования систем управления, связи и передачи данных и другой ответственной нагрузк
|20.12.2000
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Invensys Power Systems выпустила системы бесперебойного питания Powerware 9340
Компания Invensys Power Systems объявила о выпуске системы бесперебойного питания Powerware 9340. Эта модель 9-ой серии обладает современными характеристиками и поставляется в
|21.11.2000
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Invensys Power Systems выпустила систему бесперебойного питания Powerware 9170
Компания Invensys Power Systems объявила о выпуске новой системы бесперебойного питания Powerware 9170. В Powerware 9170 уровень надежности сочетается с низкой стоимостью сре
|20.11.2000
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Invensys представила ИБП Powerware 9170 на российском рынке
Компания Invensys Power Systems объявила о выпуске новой системы бесперебойного питания Powerware 9170. Система бесперебойного питания диапазона 3-18 кВА обладает двойным преобразов
|21.09.2000
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Powerware начала поставки ИПБ класса On-Line Powerware 9170 на российский рынок
Компания MAS Elektronik AG, стратегический партнер и сервис-провайдер корпорации Powerware, начала поставки на российский рынок однофазных ИБП класса on-line - Powerware
|14.09.2000
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Powerware выпустила новый ИБП класса On-Line Powerware 9330
Компания MAS Elektronik AG, партнер и сервис-провайдер корпорации Powerware, представила новые ИБП класса on-line - Powerware 9330. Модельный ряд Pow
|29.11.1999
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Powerware заключает международное реселлерское соглашение с Ibm Global Services
Слау, Великобритания. Корпорация Powerware, поставщик оборудования для защиты электропитания, объявила о заключении соглашения с компанией IBM Global Services, которая займется распространением обширного семейства продуктов и
|10.09.1999
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В учебном центре Powerware начинается очередной курс обучения технического персонала и сервисных инженеров
В авторизованном учебном центре Powerware - фирме "БИП-Сервис" продолжаются курсы обучения технического персонала и сервисных
|09.07.1999
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Компания Powerware выпустила новое семейство ИБП для рынка SoHo.
Компания Powerware выпустила новое семейство ИБП для рынка SoHo - Powerware 3115, имеющие номин
|30.04.1999
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Powerware предложила решение для общекорпоративной интеграции средств управления электропитанием
Корпорация Powerware представила новый стандарт разработки программного обеспечения Powerware Tal
|19.04.1999
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Exide Electronics переименована в Powerware
одитель источников бесперебойного питания, сообщила об изменении названия. С 7 апреля она именуется Powerware. Изменение затронуло все структуры: сменены логотипы корпорации, изменен фирменный
Eaton Powerware ИБП и организации, системы, технологии, персоны:
|Агибалов Сергей 1 1
|Иванов Валентин 3 1
|Johansson Rabbe - Йоханссон Раббе 1 1
|Ашурков Виктор 1 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Варивода Владимир 14 1
|Щербаков Антон 11 1
|Кулаков Павел 29 1
|Фоменко Александр 2 1
|Ожаровский Александр 5 1
|N+1 - Издание 188 4
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