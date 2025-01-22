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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАМУ Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг



22.01.2025 Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии 1
11.07.2024 «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве 1
11.07.2024 В «Ситилинке» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 1
13.05.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила предзаказ на смартфоны Huawei Pura 70 1
21.03.2024 Новые электровелосипеды ADO на российском рынке 1
05.09.2023 Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM 1
06.12.2022 Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых 1
21.09.2022 Россияне создали не имеющий аналогов в мире датчик для весового контроля автомобилей 1
30.08.2022 «Яндекс» выпустил двуязычную версию «Балабобы» 1
20.07.2022 Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет 1
06.06.2022 «Профреш» внедряет российских роботов на складе 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
25.05.2020 Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM 1
21.03.2019 Обзор платформы для работы Fellowes Lotus Sit-Stand Workstation 1
22.08.2018 Многолетняя гегемония ТВ на рекламном рынке России закончилась. В лидеры вырвался интернет 2
26.07.2018 МакЦентр "оседлал" велосипеды Twitter 1
29.12.2017 Новогодние подарки. Мониторы и телевизоры 1
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
21.07.2017 2 клавиатуры для настоящих прогеймеров 1
05.04.2017 МакЦентр готовится к лету вместе с AirWheel 1
15.07.2016 Выпущен «пуленепробиваемый» смартфон за $70. Видео 1
02.04.2016 Игры со звуком в классе "люкс" 1
29.02.2016 АМТ-Груп и Huawei построили новый коммерческий ЦОД для «Акадо Телеком» 1
19.03.2014 Samsung разрабатывает смартфон с прозрачным дисплеем 1
11.02.2014 Здоровье – дело техники. Обзор медицинских технологий настоящего и будущего 1
02.09.2013 Миллион с четвертью за телевизор: обзор 4K Samsung UE85S9AT 1
30.04.2013 Лучшие сверхлёгкие ноутбуки. Выбор ZOOM 1
08.04.2013 Ветроэлектростанция без лопастей – тихо и красиво 1
26.02.2013 Самые ожидаемые новинки Samsung: репортаж с форума для стран СНГ 1
08.02.2013 Лунные базы можно строить с помощью 3D-печати 1
12.12.2012 Полный разбор Lenovo ThinkPad X230: как работает ноутбук? 1
07.12.2012 Беспилотники CyPhy: залетают в дом, не боятся потери сигнала GPS 1
08.11.2012 Революционные вертолёты QFO 1
18.10.2012 В Москве состоялась конференция по интерактивному маркетингу Digital Marketing Conference 2012: итоги 1
20.09.2012 11 октября в Москве начнет работу конференция по интерактивному маркетингу 1
02.05.2012 Nvidia представила новую самую быструю в мире видеокарту 1
20.02.2012 1 марта в Москве пройдет Marketing Day and Night — саммит по стратегическому маркетингу для CEO 1
16.01.2012 1 марта в Москве пройдет Marketing Day and Night — саммит по стратегическому маркетингу для CEO 1
12.10.2011 Epson представила новые носители для экономной печати 1

Публикаций - 56, упоминаний - 58

РАМУ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 8
Samsung Electronics 10258 8
Lenovo Group 2292 5
Apple Inc 12103 4
LG Electronics 3614 4
Nvidia Corp 3490 4
Sony 6544 4
Yandex - Яндекс 7347 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
HP Inc. 5687 3
Huawei 3934 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2547 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 2
Philips 2053 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
МакЦентр - MacCentre 157 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 2
MIT Media Lab 23 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
ДОК 828 2
Google Russia - Гугл Россия 178 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Palit Microsystems 33 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
Mobisante 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Kingston Technology 198 1
Konica Minolta 406 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Dell EMC 5028 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
AT&T Inc 1679 1
X Corp - Twitter 2845 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Loewe 22 1
MediaTek - Ralink 527 1
Россети Ленэнерго 1700 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
eBay Inc 1619 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 67 2
Ex Libris - Экс Либрис - Коммуникационно-аналитическое агентство 2 2
Volkswagen Group - VW 281 1
AdWatch Isobar 44 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 35 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Лента - Сеть розничной торговли 2081 1
Связной ГК 1369 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Miele - Миле 134 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Gaggenau 34 1
Foster + Partners 5 1
Fellowes 32 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Укроборонпром - ГП Антонов - Авиалинии Антонова - Antonov Airlines 2 1
ProFresh - Профреш - 3PL логистический оператор 2 1
Этажи 0 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 75 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Свеза - Sveza 31 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
РусБренд 7 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АКМР - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России 1 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9602 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12486 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24135 12
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24127 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20797 10
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7299 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 7
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3718 7
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 6
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Intel i386 - 32-битный микропроцессор с архитектурой x86 третьего поколения 10 2
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Гарев Владимир 4 2
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Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 2
Сингапур - Республика 1850 1
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Китай - Тайвань 3986 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
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