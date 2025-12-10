Разделы

Ворошилов Владимир


СОБЫТИЯ


10.12.2025 «Свеза» в Петербурге сокращает расход сырья благодаря лазерным технологиям 1
22.01.2025 Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии 1
18.05.2001 Решит ли голосование будущее "Что?Где?Когда?" 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ворошилов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Сонет 170 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Телеголосование - Televoting 42 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 897 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 794 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3525 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10300 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

