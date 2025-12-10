Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника
|

«Свеза» в Петербурге сокращает расход сырья благодаря лазерным технологиям

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге расширил проект по использованию системы измерения толщины шпона. Предприятие установило лазерные датчики еще на двух своих лущильных линиях. Обновленная система позволит сэкономить около 1,5 тыс. кубометров сырья, что по масштабу можно сравнить с сохранением березовой рощи. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Лазерный толщиномер — тонкий оптический прибор отечественного производства с использованием российского программного обеспечения. Точность его измерений достигает 98 % с отклонениями в пределах 0,03 мм. За полгода работы на пилотной линии лущения петербургского комбината «Свеза» оборудование доказало свою эффективность. Предприятие сможет сэкономить до 700 кубометров сырья в год с одной линии лущения за счет оптимизации расчета и минимизации потерь на последующих переделах.

Решение по установке лазерных толщиномеров на первой и второй линиях лущения принято по итогам успешной эксплуатации оборудования на третьей линии. Также перед специалистами комбината стояла задача анализа больших массивов данных, поступающих со сканера. Решение этой проблемы нашла стажер Центра технологического развития комбината, которая разработала методологию сбора и преобразования статистики в удобный для анализа формат. Это позволило оперативно корректировать настройки лущильных линий на основе сбора объективных данных и оценки точности работы толщиномера.

В результате этой доработки в интерфейс системы добавлена специальная вкладка. Она отображает детальную информацию с датчиков: разбивку ленты шпона на сегменты, диаграмму распределения по толщине и данные о техническом состоянии толщиномера. Новая функция дает производству возможность видеть отклонения в качестве сырья непосредственно на этапе лущения. Это позволит эффективнее использовать древесину и обеспечит более высокий уровень потребительских свойств конечного продукта.

«По итогам мониторинга работы толщиномера на третьей линии лущения мы учли все замечания коллег и доработали систему как технически, так и программно. Установлены сверхточные датчики нового поколения, увеличено расстояние между лентой шпона и измерителями — теперь длина луча лазера считывает большую площадь. Также внесены корректировки в логику измерений, позволяющих достоверно определять толщину шпона с грубым лущением», — сказал Владимир Ворошилов, эксперт по технологии производства комбината «Свезы» в Санкт-Петербурге.

Вышла Postgres Pro Enterprise 17.6 со значимыми улучшениями для «1С»
Цифровизация

В настоящее время на комбинате завершены пуско-наладочные работы оборудования. Продолжается анализ работы системы для выявления всех факторов влияния на коэффициент точности замеров, а также ведется проработка тиражирования проекта на другие комбинаты «Свезы».


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

Вышло исследование популярных «сетевых песочниц»

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще