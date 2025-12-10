«Свеза» в Петербурге сокращает расход сырья благодаря лазерным технологиям

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге расширил проект по использованию системы измерения толщины шпона. Предприятие установило лазерные датчики еще на двух своих лущильных линиях. Обновленная система позволит сэкономить около 1,5 тыс. кубометров сырья, что по масштабу можно сравнить с сохранением березовой рощи. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Лазерный толщиномер — тонкий оптический прибор отечественного производства с использованием российского программного обеспечения. Точность его измерений достигает 98 % с отклонениями в пределах 0,03 мм. За полгода работы на пилотной линии лущения петербургского комбината «Свеза» оборудование доказало свою эффективность. Предприятие сможет сэкономить до 700 кубометров сырья в год с одной линии лущения за счет оптимизации расчета и минимизации потерь на последующих переделах.

Решение по установке лазерных толщиномеров на первой и второй линиях лущения принято по итогам успешной эксплуатации оборудования на третьей линии. Также перед специалистами комбината стояла задача анализа больших массивов данных, поступающих со сканера. Решение этой проблемы нашла стажер Центра технологического развития комбината, которая разработала методологию сбора и преобразования статистики в удобный для анализа формат. Это позволило оперативно корректировать настройки лущильных линий на основе сбора объективных данных и оценки точности работы толщиномера.

В результате этой доработки в интерфейс системы добавлена специальная вкладка. Она отображает детальную информацию с датчиков: разбивку ленты шпона на сегменты, диаграмму распределения по толщине и данные о техническом состоянии толщиномера. Новая функция дает производству возможность видеть отклонения в качестве сырья непосредственно на этапе лущения. Это позволит эффективнее использовать древесину и обеспечит более высокий уровень потребительских свойств конечного продукта.

«По итогам мониторинга работы толщиномера на третьей линии лущения мы учли все замечания коллег и доработали систему как технически, так и программно. Установлены сверхточные датчики нового поколения, увеличено расстояние между лентой шпона и измерителями — теперь длина луча лазера считывает большую площадь. Также внесены корректировки в логику измерений, позволяющих достоверно определять толщину шпона с грубым лущением», — сказал Владимир Ворошилов, эксперт по технологии производства комбината «Свезы» в Санкт-Петербурге.

В настоящее время на комбинате завершены пуско-наладочные работы оборудования. Продолжается анализ работы системы для выявления всех факторов влияния на коэффициент точности замеров, а также ведется проработка тиражирования проекта на другие комбинаты «Свезы».



