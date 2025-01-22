Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии

Комбинат «Свезы» в Санкт-Петербурге модернизировал и запустил в работу самый точный в мире лазерный толщиномер шпона. Запуск новой технологии на всех трех линиях лущения позволит сэкономить около 1,5 тыс. кубометров сырья в год. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Лесопромышленная компания «Свеза» рационально использует природные ресурсы и ответственно относится к качеству выпускаемой продукции. Поэтому комбинат в Петербурге запустил обновленный проект измерения толщины шпона, который позволит экономить используемое сырье и избегать дополнительных потерь при шлифовке фанеры.

Лазерный измеритель установлен на третьей линии лущения и представляет собой алюминиевую раму, в которой стоят высокоточные лазерные 2D датчики. Прибор расположен над конвейером с движущимся шпоном и измеряет толщину древесной ленты в трех точках: справа, слева и посередине. Толщиномер оснащен системой самодиагностики, которая автоматически сверяет текущие показания с эталоном. При возникновении необходимости датчики калибруют, чтобы избежать неточностей при замерах. Если лущильный станок начинает производить шпон с отклонениями от нормативной толщины 1,55 мм, прибор сигнализирует об этом оператору линии, и тот оперативно корректирует настройки оборудования.

«В 2021 г. мы представили первую версию лазерного толщиномера, которая стала важным этапом в нашем развитии. Этот опыт позволил нам выявить области для улучшения и внести необходимые корректировки. На основе проведенной работы мы усовершенствовали решение. После цикла испытаний и настроек в декабре 2024 года мы добились определения точности в диапазоне от 0,01 до 0,02 мм. Аналогов толщиномеров с такой высокой точностью в мире нет», — сказал Владимир Ворошилов, эксперт по технологии производства комбината «Свезы» в Санкт-Петербурге.

Новый лазерный толщиномер шпона выполнен исключительно из отечественных компонентов с использованием российского программного обеспечения. До конца января специалисты комбината совместно с представителями компании-производителя толщиномера продолжат анализ работы системы, чтобы выявить все факторы влияния на коэффициент точности замеров. Проекты по установке на первую и вторую линии лущения таких же датчиков автоматического контроля толщины шпона уже прошли согласование, и в этом году комбинат начнет их реализацию. Инвестиции в модернизацию оборудования составят более 10 млн руб.