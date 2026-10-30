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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ex Libris Экс Либрис Коммуникационно-аналитическое агентство

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.10.2026 Исследование VK: каждое шестое оскорбительное сообщение в сети перерастает в кибербуллинг 1
20.02.2012 1 марта в Москве пройдет Marketing Day and Night — саммит по стратегическому маркетингу для CEO 1
16.01.2012 1 марта в Москве пройдет Marketing Day and Night — саммит по стратегическому маркетингу для CEO 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ex Libris и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Intel Corporation 12898 2
Google Russia - Гугл Россия 229 2
BBCG - B2B Conference Group - Тринити Ивентс 11 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 60 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8830 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12010 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7607 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36329 1
Россия - РФ - Российская федерация 169438 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2926 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5873 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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