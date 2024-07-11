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В «Ситилинке» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

«Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Все покупатели получат в подарок флагманские беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 стали первыми складными смартфонами компании, которые получили защиту от влаги и пыли по стандарту IP48. Больше не нужно бояться, что внутрь складного механизма попадет песчинка или пыль и выведет его из строя.

Новинки работают на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, который специально разогнан для устройств Samsung.

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Ситилинк
В «Ситилинке» стартовал предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

В новом поколении складных смартфонов сделан большой упор на прочность — они получили усиленную алюминиевую раму, улучшенный складной механизм и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 на дополнительных экранах и тыльных сторонах.

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Galaxy Z Flip 6 получил серьезный апгрейд по сравнению с предшественником. Емкость аккумулятора выросла с 3700 мАч до 4000 мАч — аппарат может воспроизводить видео до 23 часов от одного заряда. Разрешение основной камеры подросло до 50 МП, как у флагмана Samsung Galaxy S24, а объем оперативной памяти увеличился до 12 ГБ.

В Ситилинке можно оформить предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 по цене от 119 990 руб. и 229 990 руб. соответственно. Старт продаж – с 24 июля 2024 г.

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