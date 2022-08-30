«Яндекс» выпустил двуязычную версию «Балабобы»

«Яндекс» запустил двуязычную версию генератора текстов «Балабоба» — теперь он поддерживает и русский, и английский языки. «Балабоба» демонстрирует возможности семейства языковых моделей «Яндекса» YaLM, которые компания применяет более чем в 20 сервисах, включая «Поиск» и «Алису». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователю достаточно написать одно-два слова на русском или английском языках и выбрать один из стилей — и «Балабоба» создаст осмысленный текст на любую тему, похожий на тексты из интернета, на которых училась модель. Чтобы текст получился связным и грамматически правильным, модель генерирует его последовательно по словам и оценивает, насколько предсказанное слово корректно. Например, может ли после «Мама мыла...» идти слово «бегать» или слово «раму».

«Балабоба» может написать короткую историю, придумать рецепт, инструкцию или народную мудрость. А если ввести название фильма, «Балабоба» напишет к нему сюжет. Тексты можно использовать по своему усмотрению. Например, описать товары в интернет-магазине, найти вдохновение и идеи для рекламы или просто отправить друзьям в соцсети интересные примеры.

«Балабоба» генерирует тексты с помощью языковой модели «Яндекса» YaLM, которая решает задачи, связанные с обработкой естественного языка. Например, модели YaLM помогают «Алисе» поддерживать беседу, определяют темы вопросов в «Кью», улучшают описания заказов на «Услугах», генерируют карточки для быстрых ответов в «Поиске». Также языковые модели YaLM ищут ключевые моменты видео, генерируют рекламные объявления и описания сайтов (сниппеты).

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Запоминать правила языка и подбирать подходящие слова «Балабобе» позволяют заложенные внутри модели параметры, которые меняются в зависимости от того, правильно или неправильно предсказывается слово. В семействе языковых моделей YaLM может быть от 1 млрд до 100 млрд параметров.

Самую большую двуязычную модель YaLM 100B на 100 млрд параметров «Яндекс» недавно выложил в открытый доступ. В «Балабобе» используется её облегчённая версия на 3 млрд параметров. Модель обучалась на терабайтах текстов англоязычного и русскоязычного интернета в равной пропорции.