В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор

Пришедший в Россию на днях в виде первой серийной партии отечественный ARM-процессор «Скиф» найдет применение в российском же доверенном мобильном телефоне для конфиденциального общения. Входящий в «Ростех» НИИ «Масштаб» силами своей «дочки» «Смартэкосистема» заранее разработал под этот чип смартфон на сходном по параметрам зарубежном процессоре. Теперь потребуется только адаптировать его под «Скиф». На иностранном чипе смартфон на днях поступит в розничную продажу.

Трастфон для общения

Как стало известно CNews, входящий в госкорпорацию «Ростех» НИИ «Масштаб» и его дочерня структура «Смартэкосистема» создали собственный смартфон, который в перспективе сможет работать на новейшем отечественном процессоре «Скиф», разработанном зеленоградским научно-производственным центром «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»).

Создатели называют свой телефон трастфоном — концептуально он позиционируется как «доверенный» смартфон для конфиденциального общения. Как уточнили CNews в концерне «Автоматика» (структура «Ростеха», в непосредственный контур управления которой входит «Масштаб»), приватность, в том числе, достигается за счет возможности отключения работы камер и микрофонов, что исключает несанкционированный сбор информации данными модулями.

При этом телефон не ориентирован исключительно на военных или на использование для работы с гостайной. На корпоративном уровне его потребителями разработчики видят любые организации, для которых имеет значение сохранность данных, например персональных.

Трастфон Ayya T1 в модификации с зарубежным чипом





Как рассказал CNews гендиректор «Смартэкосстем» Владислав Иванов, часть первого тиража трастфонов в течение недели должна поступить в розничную продажу — идут переговоры с крупнейшими российскими магазинами и онлайн-площадками. По его словам, ориентировочная цена будет выставлена в пределах 19 тыс. руб. (не больше). Приблизительную цену будущей модификации устройства на «Скифе» Иванов пока назвать не готов, но полагает, что отличаться она будет не сильно. Сначала зарубежный чип, потом наш На данный момент устройство реализовано на чипе тайваньской компании MediaTek — Helio P70. Как рассказал CNews и. о. гендиректора института Александр Лысенко, разработка телефона была завершена в конце 2020 г., а в 2021 г. эта модификация выходит небольшими партиями по несколько тысяч штук — под конкретные потребности заказчиков. Иванов уточняет, что в Россию из-за рубежа уже поступила партия в три тыс. устройств, еще восемь тыс. ожидается до конца 2021 г. В перспективе непосредственный выпуск трастфона может начаться в России. Таким образом, в ожидании появления «Скифа» «Масштаб» и «Смартэкосистема» заранее подобрали для своего телефона доступный на рынке чип, наиболее сходный по своим параметрам с еще не доступным на тот момент российским процессором (на уровне документации возможности «Скифа» были известны заранее). Именно такой выбор и должен был позволить разработчикам впоследствии начать использовать отечественный процессор с наименьшей временной задержкой сразу после того, как он появится на рынке. Напомним, инженерные образцы «Скифа» НПЦ «Элвис» получил еще в 2019 г. Однако первая серия чипов оказалась в распоряжении компании лишь в июле 2021 г. — с задержкой примерно на семь месяцев в связи с общемировым кризисом контрактного производства электронных компонентов из-за перегрузки производственных мощностей на фоне выхода отрасли из ограничений пандемии Covid-19. НИИ «Масштаб» 10 сентября 2021 г. оказался в числе первых пяти организаций, которым «Элвис» передал полностью готовые процессоры в составе отладочных плат для разработки конечных устройств и адаптации ПО. Две из компаний связаны с софтом: мобильной ОС «Аврора» и линейкой ОС AltLinux. Еще две — ICL и «Байтэрг» — нацелились на выпуск на «Скифе» планшетов. Поэтому, по всей видимости, в части создания российского смартфона на российском же чипе «Масштаб» сейчас продвинулся дальше кого бы то ни было. В разговоре с CNews Александр Лысенко сообщил, что на основе изучения полученного образца институт сможет сформировать для «Элвиса» заказ «Скифов» под первую партию смартфонов на них примерно к весне 2022 г. Полная адаптация уже существующего смартфона на Helio P70 под «Скиф» на тот момент еще завершена не будет и продолжится. Точные же сроки появления телефонов на чипах «Элвиса» Лысенко пока назвать не готов. Они будут во многом зависеть от того, как быстро НПЦ сможет получить заказанные им процессоры от контрактной зарубежной фабрики. Во сколько может обойтись разработка В открытых источниках можно найти следы формальной закупки НИИ «Масштаб» от 31 января 2020 г. на выполнение составной части опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию «мобильной аппаратно-программной платформы смартфона на базе отечественной схемотехники» (шифр «Трастфон-СЭС-Т1»). Формальность процедуры обусловлена ее способом: закупка у единственного возможного поставщика. Им и стала «Смартэкосистема». На официальном сайте госзакупок следы процедуры не обнаруживаются. На различного рода коммерческих ресурсах, касающихся закупок, документация по ней либо уже переправлена в архив, либо представлена пустыми файлами. Все указывает на то, что в тот момент «Масштаб» уже пользовался правом стратегически важных для России предприятий не выкладывать подробности о своих закупках в публичный доступ, чтобы не навлечь на себя известные западные санкции. В базе «Контур.фокуса» последние публичные закупочные процедуры этого НИИ датированы 2019 г. Так или иначе, цена составной части ОКР на создание трастфона была выставлена в закупке на уровне 45 млн руб. То есть логично предположить, что общий бюджет разработки доверенного телефона на «Скифе» составит несколько большую сумму. Как рассказали CNews Александр Лысенко и Владислав Иванов, указанные 45 млн руб. относятся к субсидии Минпромторга более крупного объема, выданной «Масштабу» на разработку различных мобильных технологий.

Параметры трастфона

По данным CNews, в модификации на зарубежном чипе MediaTek телефон «Масштаба» получил наименование Ayya T1. Сейчас трастфон снабжен HD-экраном на 6,56 дюйма с защитным стеклом GorillaGlass 3. Модель оснащена основной двойной камерой с модулями на 12 и 5 мегапикселей, а также фронтальной камерой на 13 мегапикселей. Литий-полимерный аккумулятор имеет емкость 4000 мАч. Интегрирован модуль NFC для бесконтактной оплаты услуг. Объем оперативной памяти заявлен на уровне 4 ГБ. Сейчас трастфон работает на ОС Android. В скором времени станет использоваться российская ОС «Аврора». В перспективе рассматривается использование защищенной операционной системы «Лаборатории Касперского» — Kaspersky OS. Радиомодуль телефона поддерживает сети 2G (850/900/1800/1900 МГц), 3G (900/2100 МГц), 4G — LТЕ (FDD1/3/7/20, TDD 38, 40). Возможна одновременная работа двух SIM-карт в сети LTE, включая VoLTE. Корпус устройства представляет собой металлическую раму с пластиковыми деталями на ней. Из других параметров можно отметить аппаратное шумоподавление, сканер отпечатка пальца, автофокус, гироскоп, магнитный компас, акселерометр, датчик приближения, датчик освещения, вибромотор. Уровень пылевлагозащиты — IP43 (относительно невысокий, связанный с противодействием брызгам, но без гарантии безопасного погружения под воду).

«Смартэкосистема» как разработчик мобильной техники

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Смартэкосистема» было зарегистрировано 16 апреля 2019 в Москве. Сейчас местом регистрации являются Сочи. По словам Владислава Иванова, компания является резидентом сочинского инновационного научно-технологического центра «Сириус». Кроме этого «Смартэкосистема» входит в ассоциацию «Доверенная платформа», которая объединяет участников рынка российских технологий доверия и безопасности.

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В ООО 51% долей принадлежит «Масштабу», 39% — ООО «Защитник» (единственный учредитель — Валерий Юрьевич Яковлев, гендиректор — Александр Юрьевич Яковев), 10% — Инне Пушкиной.

По итогам 2020 г. выручка компании составила 214,7 млн руб. при росте этого показателя на 146% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 4 млн руб. Каких бы то ни было госконтрактов, включая и подряд «Масштаба» в базе «Контур-фокуса» нет.

Как рассказал Иванов CNews, «Смартэкосистема» была специально создана для разработки мобильных устройств. В частности, вслед за смартфоном вскоре должен появиться и планшет. Его создание уже идет. Первоначально он также будет реализован на зарубежном чипе, но затем будет адаптирован под «Скиф». Производить устройство компания намерена в России.