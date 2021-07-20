Kingston HyperX

Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом В начале лета 2021 года завершилась сделка между HP и Kingston, в рамках которой, представителям корпорации из Пало-Альто перешло игровое подразделение HyperX, учрежденное компанией Kingston Technology в далеком 2002 году. В 2014 году бренд HyperX сфокусировался на производстве товаров для гейминга и киберспорта, среди которых особенно

HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., сегодня анонсирует выход USB-микрофона HyperX SoloCast для стримеров и создателей мультимедийного контента. Устройство может записывать звук по технологии Plug N Play, а также оснащено сенсором выключения звука одним касанием с крас

HyperX выпускает ультралегкую геймерскую мышь Pulsefire Haste HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., сегодня анонсирует выход игровой мыши HyperX Pulsefire Haste. Маленький вес всего 59 граммов достигается благодаря необычном дизайну Pulsefire Haste, в основе которого лежат шестигранные оболочки в виде пчелиных сот. Это обеспечива

Не "игровая", а универсальная В России начинаются продажи игровой гарнитуры HyperX Cloud Flight. Гарнитура HyperX Cloud Flight может подключаться к источнику звука, как по проводу, так и по радиоканалу. Кроме того, комплектный микрофон от гарнитуры можно отключи

HyperX представила модули памяти Predator DDR4 4600 МГц чатной платой, что визуально хорошо сочетается с современными ПК, собранными энтузиастами. «Команда HyperX рада предложить Predator DDR4 новому поколению энтузиастов сборки ПК, которые хотят до

HyperX QuadCast блогерам в помощь Новый мирофон HyperX QuadCast создан с учётом требований блогеров. Новика компании HyperX предназначена для потоковых трансляций и записи звука. Микрофон оснащен встроенным антивибрационным креплением

HyperX расширяет расширяет ассортимент HyperX обновила и расширила ассортимент своих продуктов. Среди интересных анонсов – микрофон HyperX Quadcast, модули памяти HyperX Predator, гарнитуры HyperX Cloud Orbit и Cloud Orbit S и игровая мышь HyperX Pulsefire Raid RGB. Автономный микрофон HyperX Qua

Память Hyper разгоняется автоматически Kingston Technology в рамках линейки HyperX представила новые высокопроизводительные модули памяти стандарта DDR4: HyperX FURY DDR4 и HyperX Impact DDR4 SO-DIMM. Новинки поддерживают технологию автоматического разгон

HyperX поставила более 4 миллионов гарнитур ла о достижении отметки в 4 млн проданных игровых гарнитур. Созданием наушников компания занялась в апреле 2014 года и выпустила первый миллион устройств менее чем за два года. За это время гарнитуры HyperX получили множество наград и стали популярны как среди начинающих игроков, так и среди профессиональных геймеров – участников всемирных чемпионатов. Сегодня гарнитуры HyperX можно

HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией HyperX, подразделение Kingston Technology, представила первые в отрасли модули памяти, в которых RGB-подсветка синхронизируется при помощи технологии на основе инфракрасного излучения – HyperX Predator DDR4 RGB. HyperX встроила специальные инфракрасные датчики в каждый модуль памяти, чтобы пользователь мог настраивать их подсветку и создавать собственные уникальные соче

HyperX зазвучала без проводов Гарнитура HyperX Cloud Flight стала первым беспроводным устройством этого типа в линейке игровых аксессуаров линейки HyperX. Беспроводная гарнитура HyperX Cloud Flight обеспечивает игроку м

Гарнитура HyperX Cloud Alpha появилась в российских магазинах Оригинальная игровая гарнитура с двухкамерной конструкцией HyperX Cloud Alpha показана на выставке «ИгроМир 2017» и появилась в официальной продаже на российском рынке. Двухкамерная конструкция HyperX Cloud Alpha позволяет добиться высокой точно

2 клавиатуры для настоящих прогеймеров В новых игровых клавиатурах HyperX Alloy FPS Pro и HyperX Alloy Elite есть всё, что необходимо для профессионального гейминга. Конструкция HyperX Alloy FPS Pro и HyperX Alloy Elite включает стальную р

HyperX дополнила линейку модулей ОЗУ Predator DDR4 комплектами с частотой до 4000 МГц общила о расширении линейки ОЗУ Predator новыми высокопроизводительными комплектами. Быстрая память HyperX Predator DDR4 для геймеров и DYI-энтузиастов теперь поддерживает частоту разгона до 40

Мышь HyperX Pulsefire FPS готова к бою Новая игровая мышь HyperX Pulsefire FPS отличается уникальной точностью позиционирования, необходимой как профессионалам, так и любителям жанра боевиков от первого лица. Отличную точность HyperX Pulsefire

HyperX обновила линейку модулей ОЗУ FURY DDR4 с авторазгоном до 2666 МГц HyperX (подразделение Kingston Technology Company) объявила о пополнении линейки модулей ОЗУ HyperX FURY DDR4 новыми моделями черного, красного и белого цветов с поддержкой автоматическо

HyperX не забывает о геймерах Новые клавиатуры, оптимизированные для киберспорта и игровую мышь профессионального класса представила на выставке CES 2017 компания Kingston. Новинки вышли под брэндом HyperX и относятся к устройствам премиального уровня. Так, клавиатура HyperX ALLOY RGB сконструирована на базе металлической рамы и оснащена светодиодной управляемой подсветкой на 16 мил

Blue, Red или Brown - всё равно 50 миллионов! Две новые клавиатуры HyperX ALLOY FPS с ресурсными механическими клавишами Cherry MX появились на российском рынке

"Игромир" опробовал гарнитуру HyperX Cloud Stinger Доступную по цене и качественную по конструкции игровую гарнитуру HyperX Cloud Stinger предлагали протестировать на выставке «Игромир» всем заинтересованном в подобных аксессуарах геймерам. HyperX Cloud Stinger совместима со всеми игровыми платформами,

HyperX Cloud Drone станет эксклюзивом DNS Новая удобная игровая гарнитура HyperX Cloud Drone может стать отличным решением для тех, кто ищет недорогую сбалансированную гарнитуру для дома. HyperX Cloud Drone может по праву считаться одним из лучших предложений

HyperX пополнил линейку модулей памяти Impact DDR4 SODIMM комплектами на 32 и 64 ГБ Компания HyperX — подразделение Kingston Technology Company, мирового независимого производителя устройств хранения данных — объявила о пополнении линейки HyperX Impact DDR4 SODIMM памятью повыше

Выходим на гиперскорость вместе с HyperX Придать системе домашнего компьютера значительное ускорение можно, если использовать оперативную память и твердотельные накопители SSD брэнда HyperX. Комплекты скоростной оперативной памяти HyperX Fury DDR3L и HyperX Savage DDR3 предназначены для установки в игровые и рабочие системы, требующие повышенного уровня произв

Заоблачные цены - это не про HyperX Cloud Core Знаете ли вы, что под брэндом HyperX у компании Kingston выпускаеются не только наушники премиум-класса, но достаточно доступные по цене, но при это – отличные качеству – гарнитуры? За примерами далеко ходить не надо: модел

HyperX FURY SSD - недорого и быстро Новые твердотельные накопители HyperX FURY ориентированы на поклонников игр, мечтающих собрать недорогую, но быструю систему

Рекорд скорости не выдержал удара SO-DIMM HyperX Impact Новые модули памяти SO-DIMM линейки HyperX Impact ставят рекорды производительности и идеально подходят тем, кто собирает высокопроизводительные системы. Согласно техническим характеристикам, модули памяти HyperX Impact по

HyperX представил новый твердотельный накопитель с поддержкой интерфейса SATA 3.0 Компания HyperX — подразделение Kingston Technology Company, мирового независимого производителя устройств хранения данных — представила твердотельный накопитель HyperX Savage с поддержкой интерф

HyperX Cloud White Edition - шедевр монохромного стиля Для истинных ценителей стиля и хорошего звука подразделение компании Kingston – HyperX анонсировало выпуск особой версии игровой гарнитуры Cloud White Edition. HyperX Cloud White Edition выполнена в бело-черной цветовой гамме. Пятисантиметровые динамики обеспечивают

SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G Именно так можно позиционировать SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 480GB SH103S3B/480G, средний ценник на который немногим переваливает за 11 тысяч ру