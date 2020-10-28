HyperX выпускает ультралегкую геймерскую мышь Pulsefire Haste

HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., сегодня анонсирует выход игровой мыши HyperX Pulsefire Haste. Маленький вес всего 59 граммов достигается благодаря необычном дизайну Pulsefire Haste, в основе которого лежат шестигранные оболочки в виде пчелиных сот. Это обеспечивает большую скорость движения в игре и увеличивает вентиляционные характеристики.

Pulsefire Haste оснащена золотыми пыленепроницаемыми микропереключателями TTC со сроком службы 60 млн нажатий у каждого, шестью программируемыми кнопками и встроенной памятью, которая позволяет сохранять кастомизированный профиль пользователя с помощью программы HyperX NGENUITY. Мышь также имеет четыре преднастройки DPI – 400, 800, 1600, и 3200 DPI – и использует датчик Pixart 3335 для точного и удобного трекинга с разрешением до 16 000 DPI.

В Pulsefire Haste использованы ножки из чистого политетрафторэтилена с низким коэффициентом трения, обеспечивающие легкое скольжение мыши по поверхностям. В дополнение к сверхлегкой конструкции, мышь оснащена кабелем HyperFlex. Этот кабель уменьшает натяжение и сопротивление для облегчения движения девайса благодаря легкому и гибкому паракорду.

HyperX Pulsefire Haste

На боковых панелях и кнопках Pulsefire Haste находятся специальные ленты для дополнительного контроля и комфортного захвата мыши. В комплектацию также входит съемный набор ПТФЭ-ножек, которые можно использовать в случае быстрого износа.

С помощью приложения HyperX NGENUITY мышь Pulsefire Haste можно кастомизировать под каждого пользователя, включая настройки DPI, RGB-подсветку, назначения кнопок и запись макросов.

Геймерская мышь HyperX Pulsefire Haste сначала поступит в продажу на территории США через сайт HyperX. Для получения информации о наличии товара на территории России следите за нашим сайтом.

Технические характеристики HyperX Pulsefire Haste:

Артикул: HMSH1-A-BK/G; Форма: Симметричная; Датчик: Pixart PAW3335; Разрешение: До 16000 DPI; Преднастройки DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI; Скорость: 450 ips; Ускорение: 40G; Кнопки: 6; Выключатели кнопок Влево/Вправо: золотой пыленепроницаемый микропереключатель TTC; Срок службы кнопок Влево/Вправо: 60 млн нажатий; Световые эффекты: cветодиодная RGB-подсветка; Встроенная память: 1 профиль; Частота опроса: 1000 Гц; Тип кабеля: паракордовый; Материал ножек: чистый политетрафторэтилен; Масса (без кабеля): 59 г; Масса (с кабелем): 80 г; Размеры: 124,2х38,2х66,8 мм; Длина кабеля: 1,8 м.