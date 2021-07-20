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Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом

В начале лета 2021 года завершилась сделка между HP и Kingston, в рамках которой, представителям корпорации из Пало-Альто перешло игровое подразделение HyperX, учрежденное компанией Kingston Technology в далеком 2002 году. В 2014 году бренд HyperX сфокусировался на производстве товаров для гейминга и киберспорта, среди которых особенно хорошо показали себя оперативная память и SSD-накопители, разработанные на технологической базе Kingston. Теперь эти устройства возвращаются под материнскую торговую марку и продолжат выходить на рынок под брендом Kingston FURY.

В частности, в рамках ребрендинга и запуска новой серии устройств Kingston Technology анонсировала выпуск оперативной памяти стандартов DDR3 и DDR4 (а скоро к ним примкнет и DDR5) под брендом Kingston FURY. Аналогами линеек HyperX Predator и HyperX FURY стали высокочастотная память Kingston FURY Renegade и Kingston FURY Beast, которые оснащаются брутальными радиаторами и предлагаются в версии с подсветкой и без.

kingstonfuryfamilyshot.jpg


А линейка памяти для ноутбуков и мини-ПК, выпускавшаяся ранее под названием HyperX Impact, нашла свое продолжение в серии устройств Kingston FURY Impact.

Вместе с ребрендингом новые продукты получили не только видоизмененный дизайн, но и улучшенную компоновку элементной базы и цепей электропитания, что позволило добиться значительного повышения частот памяти при сохранении низких задержек и высокой игровой производительности.

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Кроме того, Kingston Technology объявила, что все гарантийные обязательства, касающиеся продукции компании HyperX будут соблюдаться по всем правилам и поддерживаться группой технической поддержки Kingston по всему миру.

Владимир Бахур

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