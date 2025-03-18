Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171168
ИКТ 13320
Организации 10459
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73375
География 2773
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2591
Мероприятия 846

Razer Synapse Cloud-Based Hardware Configuration Tool


18.03.2025 Microsoft все сломала. Из-за ее антивируса компьютеры могут буквально сгореть или лишить своего владельца сна 1
25.10.2021 Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж 1
23.08.2021 «Дыра» в Razer позволяет стать админом Windows 10, просто воткнув мышь 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 1
06.02.2020 Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей 1
31.08.2016 Обзор мыши Razer DeathAdder 3500: для товарищеских игр 1
30.07.2014 Тест игрового ноутбука Razer Blade 14: игры с IGZO 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Razer Synapse и организации, системы, технологии, персоны:

Razer Inc 76 6
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 2
SteelSeries 29 2
Logitech 422 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1453 1
Dell EMC 5037 1
X Corp - Twitter 2851 1
Microsoft Corporation 24717 1
Lenovo Group 2297 1
Xiaomi 1767 1
Nvidia Corp 3520 1
Kingston Technology 198 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 530 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10042 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17180 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16237 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6078 3
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1331 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9700 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14492 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 3
Манипулятор - Manipulator 341 3
Macros - Макросы - Макрокоманда - программный алгоритм действий, записанный пользователем 159 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10188 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7356 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6083 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1058 2
Наушники - Headphones 4055 2
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 962 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 2
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 991 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7687 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2166 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 2
Аксессуары 3928 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1432 2
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 221 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1815 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 1946 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2021 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 186 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3854 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3260 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8232 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1049 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 53 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6259 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1050 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 293 1
DDR - Double data rate 2753 1
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 3
Asus ROG Armoury Crate 4 2
Kingston HyperX 48 2
Microsoft Windows 15778 2
Microsoft Windows 10 1777 1
Microsoft Windows PowerShell 180 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4043 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 62 1
Microsoft Office Word 781 1
Asus ROG - Republic of Gamers 31 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Razer DeathAdder - игровая мышь 6 1
Lenovo Essential Wireless 2 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 93 1
Asus ROG Zephyrus - серия ноутбуков 55 1
Microsoft Arc Mouse 5 1
Logitech PowerPlay 2 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Logitech MX 26 1
EA Origin 180 1
Kingston HyperX Cloud - серия наушников 14 1
SteelSeries Rival 1 1
SteelSeries Arctis 4 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 429 1
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 1
Blizzard - World of Warcraft 353 1
Xiaomi Mi Wireless Mouse 1 1
Kingston HyperX Pulsefire 6 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 294 1
Razer Blade 11 1
Razer Boomslang 1 1
Razer Kraken Tournament Edition 1 1
Мельникова Анастасия 397 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 2
Дания - Королевство 1302 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5001 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1383 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Английский язык 6684 1
Ergonomics - Эргономика 1607 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1337 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1754 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1252 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 848 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 591 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1261 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 3
BleepingComputer - Издание 355 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347471, в очереди разбора - 763172.
Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще