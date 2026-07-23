Случилось чудо. Microsoft встала на защиту пользователей от мерзкой рекламы в Windows и приказала ее удалить

Microsoft вступилась за пользователей Windows и приказала LG немедленно удалить всплывающую рекламу с ПК, к которым подключены ее мониторы. На этот спам многие жаловались в начале июля 2026 г., причем рекламировала LG вовсе не свои продукты, а антивирус совершенно посторонней компании. LG пыталась защищаться, но все же не стала перечить Microsoft и отключила рекламу.

Под защитой Microsoft

Корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей, недовольные рекламой в Windows, которая всплывает только на ПК с мониторами корейской компании LG. Как сообщал CNews, проблема проявилась в начале июля 2026 г. и выразилась в виде всплывающих окон, в которых рекламировался американский антивирус McAfee.

По информации профильного портала Windows Latest, Microsoft решила принять меры против самоуправства LG и сейчас требует от корейского вендора прекратить показывать пользователям спам против их воли.

Компания LG отреагировала на возмущение пользователей и приказы Microsoft. Она выступила в свою защиту, добавив, что McAfee никогда не устанавливается без явного согласия пользователя сославшись на процесс установки программ из фирменного магазина Microsoft Store, но все же отключила рекламу.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft очень нечасто защищает своих пользователей

Тут LG права – McAfee действительно не устанавливается автоматически, в отличие от ее фирменного ПО, которое и демонстрирует рекламу. Как выяснили пользователи, оно скачивается в фоновом режиме из все того же Microsoft Store.

Кто сдал LG

За последние три недели в Сети появилось множество публикаций о рекламе McAfee на ПК с мониторами LG. 19 июля 2026 г. на один из них отреагировал лично генеральный директор всемирно известной игровой студии Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney). Он отметил под ним главу Windows-подразделения Microsoft Павана Давулури (Pavan Davuluri) и написал ему: «Много сообщений о подобных случаях на самом разном оборудовании» (Many reports of this occurring with arbitrary hardware).

Давулури отметил почти мгновенно по меркам современного интернета. Всего через несколько часов он написал главе Epic Games: «Спасибо, Тим. Команда занимается этим вопросом» (Thanks, Tim. The team is looking into it).

Спустя еще три дня Давулури опубликовал заявление, сообщив, что Microsoft связалась с LG, и корейский технологический гигант согласился отключить всплывающую рекламу McAfee в приложении для мониторов LG.

А если бы занесли

McAfee – это крупный американский разработчик одноименного антивируса, первую версию которого он выпустил в 1988 г. LG и вовсе не нуждается в представлении – это один из крупнейших в мире производителей техники и электроники.

Как пишет Windows Latest, появление рекламы McAfee в фирменном приложении для мониторов LG – это почти наверняка результат крупных коммерческих переговоров между этими компаниями. Сколько McAfee заплатила LG, к моменту выхода материала не раскрывалось, но Microsoft разгромила эту сделку всего за три дня.

LG, судя по всему, не очень довольна таким исходом и пытается защитить свою репутацию она опубликовала официальное заявление, в котором несколько раз подчеркнула, что McAfee не устанавливается автоматически и без явного на то согласия пользователя.

«Установщик приложений LG Monitor распространяется через официальный процесс распространения Windows от Microsoft, в рамках которого McAfee предлагается в качестве опции. McAfee будет установлен только в том случае, если пользователь активно решит продолжить установку и предоставит свое согласие. Ни при каких обстоятельствах McAfee не устанавливается автоматически или без разрешения пользователя. Установщик приложений LG Monitor не получает доступ, не собирает и не передает никакие персональные данные клиентов», – говорится в заявлении LG.

По мнению экспертов Windows Latest, LG перекладывает вину на процесс распространения ПО в магазине Microsoft, а также на пользователей, которые якобы дали согласие на показ рекламы. Однако это не совпадает с тем, о чем говорят сами пользователи в своих публикациях.

Многие пользователи сообщали о появлении всплывающего окна McAfee без их согласия. Причиной стало именно приложение LG, появляющееся на экране без разрешения. В любом случае, проблема первоначально заключалась не в том, что McAfee теоретически можно установить без согласия пользователя, а в том, что фирменное приложение для монитора не имело причин показывать всплывающее окно с предложением антивирусного программного обеспечения для Windows 11, пишет Windows Latest.

Так кто же виноват

Нельзя исключать, что часть вины в сложившейся ситуации лежит на самой Microsoft. Некоторые механизмы ее интернет-сервисов действительно позволяют не только показывать рекламу внутри приложений, скачанных из Microsoft Store, но и втихую устанавливать стороннее ПО без согласия пользователя.

Эксперты Windows Latest обнаружили схожие жалобы пользователей, датированные июлем 2025 г. Вв них отмечено, что средство обновления Windows (Windows Update) уже много лет позволяет производителям оборудования принудительно устанавливать сторонний софт. В качестве примера были приведены драйверы веб-камеры Razer, которые незаметно загружают приложение Razer Synapse. Оно используется для настройки периферийных устройств Razer (мышей, клавиатур и пр.).

«Ответственность здесь лежит и на Microsoft, а не только на LG, поскольку путь установки существует только потому, что Windows это позволяет», – отмечает Windows Latest.

К слову, в Apple macOS подобных механизмов нет. Стороннее устройство не может без разрешения скачать на Mac какое-либо ПО при подключении к нему.