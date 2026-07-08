Назад в 2000-е. Windows бомбардирует пользователей хитрой рекламой древнего антивируса

Владельцы ПК на Windows с мониторами LG и Alienware стали жаловаться на рекламу антивируса McAfee, вышедшего в 1988 г. Она устанавливается в фоне прямо из Microsoft Store, маскируясь под легитимное ПО для мониторов этих брендов. Пока нет данных, кто в этом виноват – Microsoft, McAfee, LG или Alienware. Вездесущая реклама антивирусов McAfee донимала пользователей по всему миру в 2000-х годах.

Реклама, которую никто не ждал

Владельцы мониторов LG и Alienware (дочерний игровой бренд компании Dell) стали жаловаться на всплывающую рекламу антивируса McAfee, пишет портал TechSpot. Среди них – пользователь Reddit под псевдонимом Mags_Smash, пожаловавшийся на проблему в начале июля 2026 г.

По его словам Windows автоматически скачала рекламное ПО прямо из Microsoft Store – своего рода аналога Google Play или App Store, только для Windows. Скачанное ПО маскируется под фирменный софт под названием LG Monitor App Installer и предлагает скачать антивирус McAfee.

Поначалу Mags_Smash не понял, откуда на его ПК взялась эта программа, ведь он ее никогда не устанавливал. Просмотрев логи системных событий, он убедился, что Windows скачала ее самостоятельно, то есть без спроса, да еще и в фоновом режиме, чтобы владелец ПК ничего не заподозрил и не предпринял никаких мер.

Reddit Компьютеры с мониторами LG стали рекламировать антивирус McAfee

Mags_Smash удалил сомнительную программу LG Monitor App Installer сразу же после ее установки. О повторной ее инсталляции он не сообщал.

Отметим, что нечто похожее происходило в 2000-х годах, но без привязки к мониторам. Тогда реклама McAfee была повсюду – многие программы показывали всплывающие окна с ней, антивирус упоминался в инсталляторах, а некоторые производители предустанавливали софт этой компании на свои ПК, заставляя владельцев тратить время на его удаление с последующим вычищением системы от его «хвостов».

Премьера антивируса McAfee состоялась в 1988 г. В России его популярность невелика, но в США в потребительском сегменте по итогам 2025 г. у него было второе место и 18%. Впереди него только Microsoft Defender (данные ntivirus Trends, Statistics, and Market Report). В корпоративном сегменте доля компании составляет около 15,46%.

Потенциально массовая проблема

К моменту выхода материала не было установлено, как именно Windows понимает, стоит качать рекламный софт или нет. Нельзя исключать, что система отслеживает модель монитора, но пока нет данных, какие в точности модели подвержены такой проблеме. У Mags_Smash, с его слов, три монитора и все производства LG – один 27GP83B и два 27GN800.

Список моделей мониторов Alienware, владельцы которых могут столкнуться с такой же проблемой, Mags_Smash и TechSpot не приводят.

Все четыре компании, связанные с происходящим, пока отмалчиваются. Ни Microsoft, ни LG, ни McAfee вместе с Alienware к моменту выхода материала ситуацию не комментировали.

DC Studio / FreePik Откуда взялась реклама, пользователям невдомек

Однако стоит напомнить, что LG любит экспериментировать с навязчивой рекламой в своих устройствах. Как сообщал CNews, осенью 2024 г. LG встроила в свои смарт-ТВ спам, который показывался прямо в режиме ожидания.

Решение проблемы

Помешать Windows качать рекламное ПО для мониторов из Microsoft Store можно самыми разными способами. Первый и самый очевидный – это отказ от Windows в пользу других ОС, второй – покупка монитора другой марки.

Но если эти варианты неприемлемы, можно пойти менее радикальным путем, например, запретить системе качать ПО из Microsoft Store в фоновом режиме. Сделать это можно через редактор групповых политик.

Для этого нужно открыть меню «Пуск» и нажать кнопку «Выполнить», а в появившемся окне вписать gpedit.msc. В открывшейся оснастке «Редактор групповых политик» нужно раскрыть раздел «Конфигурация компьютера», перейти в «Административные шаблоны», затем в «Система», оттуда в «Установка устройства». Здесь нужно включить параметр, который предотвращает автоматическую загрузку приложений, связанных с метаданными.

Опционально можно полностью отключить весь Microsoft Store. Для этого надо зайти в «Редактор групповых политик», затем в «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Компоненты Windows», «Магазин». В этом пункте нужно активировать флаг «Отключить приложение Store».

Важно отметить, что «Редактор групповых политик» – весьма опасная оснастка, как и редактор реестра. Необдуманные действия в ней могут привести к неработоспособности системы.

Реклама повсюду

Спам умеют выводить не только корейские телевизоры и мониторы, но и устройства, разновидности которых есть в подавляющем большинстве квартир и домов. В сентябре 2025 г. CNews писал, что реклама появилась на дисплеях, встроенных в премиальные холодильники корейской компании Samsung.

Притом это не случайность, не взлом и не ошибка программиста – Samsung сделала это намеренно, просто разослав на умные холодильники легитимное обновление программного обеспечения. Таким образом, потребители, потратившие на такие холодильники не одну сотню долларов, получили в комплекте еще и неотключаемый спам.

Это вызвало шквал негодования со стороны пользователей, но Samsung не стала никак реагировать на это. Лишь спустя три месяца, в декабре 2025 г., когда уровень злости потребителей достиг невероятных высот, Samsung все же выкатила обновление для холодильников, позволяющее отключать рекламу на встроенных экранах. Как сильно подобный финт со спамом отразился на продажах ее холодильников премиум-класса, Samsung предпочла не уточнять.