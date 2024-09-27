Популярные в России ТВ завалят россиян рекламой. Спам будут показывать даже в режиме ожидания, но есть решение. Опрос

LG решила встроить в свои смарт-ТВ рекламу, которая показывается прямо в режиме ожидания. Между идеей и исполнением временного промежутка не было – спам уже в составе ТВ корейского бренда, но пока что его можно отключить. Вполне вероятно, что в будущем LG лишит покупателей такой возможности.

Купил телевизор LG – смотри рекламу

Корейская компания LG встроила в свои телевизоры новую функцию, которая показывает рекламу перед включением режима ожидания, пишет TechSpot. Перед активацией рекламы смарт-ТВ LG принудительно покажет видеоряд рекламного характера. Другими словами, потребители будут вынуждены смотреть рекламу за свои же деньги, ведь телевизор подавляющему большинству из них достался отнюдь не бесплатно.

Телевизоры LG были очень востребованы в России до начала весны 2022 г., покуда компания не решила покинуть этот рынок. Сейчас ее продукция, равно как телевизоры Sony и Samsung, которые тоже строят козни россиянам, очень быстро вытесняется китайской, притом не уже не только на витринах магазинов, но и в домах россиян.

Грабли все ближе

Если рассматривать глобальный рынок смарт-ТВ, то LG – один из его лидеров. Данные Statista.com за 2022 г. гласят, что при всем многообразии брендов телевизоров LG занимает второе место с долей 11,7%, уступая только Samsung с 19,6%.

LG Телевизоры LG. Спам в комплекте

Но уже тогда ее очень оперативно настигали китайские производители, тоже широко известные в России. Третье место – у TCL с долей около 11,6%, затем идет Hisense с 10,5%, а замыкает топ-5 компания Xiaomi с 6,2%.

Не исключено, что решение LG зарабатывать на своих покупателях путем насильственной демонстрации спама может ухудшить сначала отношение к ней потребителей, а затем и ее положение на мировом рынке, потому что рекламы теперь будет много. Она будет ждать пользователей не только перед включением режима ожидания, но также в фирменном магазине приложений LG и заодно в сервисе LG Channels.

Всех посчитали

Решение LG встроить в ТВ дополнительные блоки рекламы объясняется стремлением увидеть более крупное число в разделе «выручка» в своих финансовых отчетах, это более чем очевидно. Но намного менее очевиден выбор времени появления этой рекламы на экране.

Аргументировал этот выбор технический директор LG Ad Solutions Дэйв Рудник (Dave Rudnick). По его словам, если раньше активация режима ожидания на ТВ означала, что никого из жильцов нет в комнате, то теперь все изменилось. Люди могут заниматься множеством разных дел, пока смотрят ТВ, и длительное время не взаимодействовать с ним, при этом находясь рядом. Таких, по подсчетам Рудника, уже 93% – они готовят, сидят в телефоне или работают за ПК, пока телевизор работает в качестве генератора фонового шума.

Дэйв Рудник подчеркнул, что перед запуском новой «функции» они тестировали ее, и она уже доказала свою эффективность.

Как решить проблему

В настоящее время LG предоставляет пользователям возможность раз и навсегда избавиться от рекламы перед активацией режима ожидания. Желающие сделать это могут пройти в настройки ТВ и отключить опцию Screen Saver Promotion.

LG не сообщает, в каких именно регионах заработало нововведение, и не уточняет, как скоро из настроек пропадет возможность его отключения.

Важно отметить, что столь грязные методы заработка практикует не только LG. Любимая миллионами россиян компания Xiaomi тоже не совершенно не возражает против дополнительных денег за рекламу, и она встроила ее едва ли не в каждое штатное приложение своих смартфонов и планшетов. Безусловно, в каждом из них есть опция «Получать рекомендации», отключение которой избавляло от спама, но в современных прошивках это зачастую больше не работает.

Для примера, в пользовании у одного из сотрудников редакции CNews есть смартфон Redmi Note 12S с прошивкой HyperOS, которая заменила собой MIUI. Она демонстрирует рекламу минимум в «Проводнике» и в «Антивирусе», а также в приложении для очистки памяти от ненужных файлов. Решить проблему можно кардинальным способом – полностью заблокировать приложение MSA, отозвав у него все разрешения. Но так глубоко копать будет далеко не каждый пользователь.