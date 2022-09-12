Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation

Иск к Sony

Хорошевский районный суд Москвы возбудил дело по коллективному иску от российских пользователей PlayStation к Sony. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на определение о принятии искового заявления.

Иск в конце мая подали 28 человек с требованием предоставить им доступ к PlayStation Store и вернуть возможность приобретать в нем игры. Помимо этого, истцы требуют компенсировать им моральный вред в размере 280 млн руб. (по 10 млн руб. каждому из обратившихся в суд).

Досудебная подготовка к делу назначена на 31 октября 2022 г. К иску могут присоединиться и другие пользователи PlayStation, следует из определения суда.

Иск был подан к лондонскому подразделению компании Sony Interactive Entertainment Europe Limited и к московскому офису Sony. Компания приостановила свою деятельность в России на фоне спецоперации в марте 2022 г. Ограничения коснулись поставок приставок PlayStation и работы одноименного магазина.

Есть ли шансы

Как рассказала «Ведомостям» советник Orchards Анастасия Сивицкая, это первый коллективный иск, поданный к зарубежной компании, ушедшей из России, который принял суд. Ранее такие разбирательства до рассмотрения судом не доходили.

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При этом практическая польза от таких исков зависит от того, имеют ли какие-либо активы на территории России ответчики, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

По словам Савицкой, для взыскания с Sony компенсации решение отечественного суда должно быть признано и приведено в исполнение на территории Великобритании. Но соглашение между двумя странами об исполнении судебных решений нет. Поэтому эксперт сомневается в успехе истцов. Но, учитывая, что у Sony есть российское юрлицо, требования обратившихся в суд могут погашаться через реализацию имущества, которым располагает компания в России. Для этого судебные приставы должны будут найти такое имущество и определить его стоимость.

Обращений станет больше

В середине апреля 2022 г. организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в суд с требованием признать противоправными полную остановку импорта и продажи техники Apple на территории России, а также техобслуживания устройств компании в российских авторизованных сервисах. В конце апреля на Apple был подан еще один но уже коллективный иск с требованием компенсации морального вреда и падения стоимости ее гаджетов на фоне отключения в России платежной системы Apple Pay.

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Также в конце апреля иск к Sony подал россиянин Игорь Ромашов с требованием возместить 11 млн руб. из-за невозможности развивать свою футбольную команду в игре FIFA, после закрытия магазина PlayStation Store.

Коллективные иски были поданы и российской аудиторией Netflix из-за сворачивания деятельности компании в России.

Сивицкая отмечает, что в ближайшей перспективе российские суды все чаще будут сталкиваться с претензиями потребителей к иностранным компаниям, ушедшим из России. С этим согласен и Данилов.