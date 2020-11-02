HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast

HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company, Inc., сегодня анонсирует выход USB-микрофона HyperX SoloCast для стримеров и создателей мультимедийного контента. Устройство может записывать звук по технологии Plug N Play, а также оснащено сенсором выключения звука одним касанием с красным LED-индикатором статуса работы. Использование кардиодиодной диаграммы направленности обеспечивает чистым звучанием стримеров, кастеров, студентов и людей, работающих в домашних условиях.

Благодаря технологии Plug N Play микрофон SoloCast прост в настройке и управлении. Используемая в девайсе кардиодиодная диаграмма направленности более чувствительна к источникам звука, находящимся прямо перед самим микрофоном. Это делает устройство оптимальным для голосовых чатов в игре, аудио стримов и записи голоса при создании мультимедийного контента.

Компактные размеры SoloCast и поворачивающаяся подставка с регулируемым углом наклона позволяют размещать микрофон в маленьких и тесных пространствах, например под монитором. Универсальный монтажный адаптер в комплекте подходит для 3/8- и 5/8-дюймовых резьбовых разъемов, что дает возможность устанавливать микрофон на большинство стоек и пантографов.

HyperX SoloCast

SoloCast расширяет модельный ряд микрофонов HyperX вместе с недавно выпущенным микрофоном с RGB-подсветкой QuadCast S. Оба устройства совместимы с PC, PS4 и Mac. Они работают на большинстве стриминговых платформ, таких как Streamlabs OBS, OBS Studio и XSplit. Новинки от HyperX прошли сертификацию от Discord и TeamSpeak.

USB-микрофон HyperX SoloCast можно приобрести в онлайн-магазине HyperX. Для получения информации о наличии товара на территории России следите за нашим сайтом.

Из-за пандемии коронавируса возможны задержки в производстве и поставке продукции. HyperX с партнерами принимают все возможные меры для того, чтобы гарантировать наличие товаров в точках продаж и своевременную доставку заказов потребителям.

Технические характеристики HyperX SoloCast:

Потребляемая мощность: 5 В/100 мА (USB)

Рабочий ток: 47 мА

Спецификация USB: USB 2.0 Full-Speed

Частота дискретизации: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц, 16 кГц, 8 кГц

Количество бит: 16-бит

Совместимость: Windows 7 и выше, Mac OS, PS4

Длина кабеля: 2 метра

Масса: микрофон 261 г, подставка: 125 г, общий вес с USB-кабелем: 429,9 г

Микрофон

Элемент: электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: кардиоидная

Частотная характеристика: 20 Гц –20 кГц

Чувствительность: -36 dBFS (1В/Па при 1 кГц)

Среднеквадратическое значение шума: ≤-74 dBFS (взвешенного по шкале А)