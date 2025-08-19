Получите все материалы CNews по ключевому слову
Hobot Technology
Компания основана в 2010 году на острове Тайвань, специализируется на создании цифровой электроники и умной бытовой техники. Производитель стал известен благодаря созданию первого в мире робота-мойщика окон, стен и пола.
|19.08.2025
|Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
|25.06.2024
|Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник 1
|23.12.2023
|Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 1
|14.12.2023
|Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки 1
|05.09.2023
|Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM 1
|20.01.2023
|Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 1
|24.05.2022
|diHouse начинает поставки роботов-мойщиков окон Hobot 1
|01.10.2021
|Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM 2
|05.08.2021
|Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
|29.11.2020
|Как работает робот-мойщик окон? 1
|04.05.2018
|Бытовая техника для уборки: инновации на службе чистоты 2
|06.11.2014
|В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2014 1
