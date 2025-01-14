Xiaomi Roborock Beijing Roborock Technology
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi 1732 10
|Yandex - Яндекс 7339 7
|Samsung Electronics 10254 6
|Google LLC 11775 6
|Okami - Оками 14 5
|Amazon - iRobot 56 4
|Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
|Hobot Technology 11 3
|Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 3
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
|Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
|ДОК 828 2
|Kitfort 58 2
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
|Xiaomi - Viomi Technology 8 1
|Yeelight 15 1
|LG Electronics 3614 1
|Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
|Rover - RoverComputers 414 1
|Mio Technology 86 1
|1С 8213 1
|OmniVision Technologies 30 1
|STARWIND 27 1
|Garmin - Гармин 200 1
|Ring 61 1
|360 Smart Life Group 5 1
|Комплит - Complete 94 1
|Aqara - Акара.Ру 27 1
|Ubtech Robotics 7 1
|Ecovacs Robotics 6 1
|Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 4
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