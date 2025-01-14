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Xiaomi Roborock Beijing Roborock Technology

Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology

Roborock занимается разработкой и выпуском инновационных гаджетов для уборки дома


14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
09.12.2024 Компания Roborock представила на российском рынке новую модель робота-пылесоса Qrevo Curv 2
09.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на моющие пылесосы на рынке России на 90% в первом полугодии 2024 года 1
06.03.2024 Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж 2
23.12.2023 Лучшие роботы-пылесосы 2023 года: выбор ZOOM 2
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
24.07.2023 Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse 2
20.01.2023 Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM 2
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 2
22.11.2022 Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить 2
19.04.2022 Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов 1
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году 1
17.12.2021 Roborock анонсировала старт продаж станции для автоматической очистки своей последней модели робота-пылесоса S7 в России 4
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки 2
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 3
14.01.2021 Лучшие роботы-пылесосы с датчиком LiDAR: выбор ZOOM 3
18.12.2020 Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой 3
30.11.2020 В России стартуют продажи робота-пылесоса Roborock S6 MaxV. Цена 3
24.11.2020 Робопылесосы Xiaomi можно заставить подслушивать хозяев 1
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1
25.03.2020 Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM 1
19.02.2020 Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы 1
02.12.2019 Лучшие роботы-пылесосы: хиты продаж 2
03.08.2018 В России начались официальные продажи флагмана и самого дешевого Xiaomi. Цены 1
08.12.2017 Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки. Выбор ZOOM 3

Публикаций - 25, упоминаний - 47

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1732 10
Yandex - Яндекс 7339 7
Samsung Electronics 10254 6
Google LLC 11775 6
Okami - Оками 14 5
Amazon - iRobot 56 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
Hobot Technology 11 3
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
ДОК 828 2
Kitfort 58 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Xiaomi - Viomi Technology 8 1
Yeelight 15 1
LG Electronics 3614 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
Rover - RoverComputers 414 1
Mio Technology 86 1
8213 1
OmniVision Technologies 30 1
STARWIND 27 1
Garmin - Гармин 200 1
Ring 61 1
360 Smart Life Group 5 1
Комплит - Complete 94 1
Aqara - Акара.Ру 27 1
Ubtech Robotics 7 1
Ecovacs Robotics 6 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Kärcher - Karcher - Керхер 72 3
TÜV Rheinland Group 135 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
LEGO 244 1
Lego Education 11 1
Dyson 122 1
Геометрия НПО 140 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 19
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 14
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 10
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 8
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 7
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 7
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Док-станция - Docking station 527 3
Оповещение и уведомление - Notification 4605 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 3
Joystick - Джойстик 1129 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1399 3
БТиЭ - Пылесос моющий - Cleaning vacuum cleaner 26 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 11
Xiaomi Mi Home 74 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 7
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 16 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 5
Ecovacs Deebot 9 5
Google Android 13994 4
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 4
Polaris IQ Home 28 4
Redmond RV - серия пылесосов 13 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 3
Apple iOS 7809 3
Samsung SmartThings 42 3
Ecovacs HOME 4 3
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 2
ReactiveAI 2 2
Qualcomm Snapdragon APQ - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 22 2
Polaris PVCR 6 2
Anker Eufy 8 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Samsung Galaxy S10 - смартфон 187 2
Xiaomi MiJia 18 2
Apple Siri - Голосовой помощник 395 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 64 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 123 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 1
Mi 70mai 4 1
iClebo Omega - робот-пылесос 4 1
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Xiaomi Mitu Mi Robot Builder Rover 2 1
Посвирнин Михаил 1 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 8
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Франция - Французская Республика 7845 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
США - Калифорния 4625 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
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Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 283 1
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Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 582 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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