Компания Roborock представила на российском рынке новую модель робота-пылесоса Qrevo Curv

Компания Roborock объявила о выходе на российский рынок нового умного робота-пылесоса Qrevo Curv. Устройство оснащено станцией очистки, мощностью всасывания 18500 Па, двойной системой Anti-Tangle и шасси AdaptiLift, которые обеспечивают исключительную производительность, предотвращая спутывание волос и адаптируясь к различным типам полов для комплексной и эффективной уборки. Встроенный аккумулятор с емкостью 6400 мАч гарантирует до 220 минут беспрерывной работы, а полностью зарядить гаджет можно за четыре часа. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Благодаря подъемным шасси Qrevo Curv может преодолевать препятствия до четырех см, а встроенная камера позволяет ему распознавать предметы на пути и выстраивать оптимальные маршруты для уборки. Станция самоочистки самостоятельно помоет насадки в горячей воде, уничтожив до 99% бактерий на их поверхности, высушит их при температуре 45°C, предотвратив появление плесени и неприятных запахов, а также опустошит пылесборник и наполнит бак для воды.

Система для распутывания волос, состоящая из основной и боковой щеток, идеально подходит для уборки помещений, где живут обладатели роскошной шевелюры или домашние животные. Высокая мощность всасывания в сочетании с щеткой DuoDivide позволяет устройству справляться с чисткой ковров и щелей между половицами, удаляя даже мельчайшие частицы грязи и пыли.

Компания Roborock представила на российском рынке новую модель робота-пылесоса Qrevo Curv

Основная щетка Duo Divide оснащена двумя параллельными роликами с короткой щетиной и спиралевидными лопастями, которые направляют волосы к центральному отверстию пылесборника, откуда мощный поток воздуха быстро удаляет их. Боковая щетка FlexiArm Arc использует центробежную силу для предотвращения спутывания волос, направляя их к концам щетинок.

Технология Roborock SmartPlan позволяет пылесосу автоматически генерировать режимы уборки в соответствии с типами помещений и материалами полов, а также автоматически настраивать параметры, например, дату и время работы. А уровень шума при уборке составляет всего 55 дБ.

Также пылесос самостоятельно распознает домашних животных для построения маршрута объезда, и остановит работу щеток, чтобы избежать непредвиденного контакта с ними. А при помощи функции поиска устройство найдет питомца при необходимости, чтобы владелец смог поговорить с ним через встроенную камеру и микрофон.

Помимо этого, в робот-пылесос интегрирована возможность использования голосовых помощников «Яндекс Алиса», Apple Siri или Google Assistant.