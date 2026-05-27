Roborock объявляет о начале продаж робота-пылесоса Saros 20 в России

Roborock объявляет о начале продаж в России нового робота-пылесоса Saros 20. Новинка создана для сложных современных интерьеров и оснащена системой AdaptiLift™ Chassis 3.0, позволяющей преодолевать двухуровневые пороги высотой до 4,5 + 4 см, а также интеллектуальной системой навигации StarSight™ Autonomous System 2.0 с распознаванием более 300 типов объектов. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Saros 20 выводит автономную уборку на новый уровень благодаря адаптивному шасси, интеллектуальной системе определения препятствий, ультратонкому корпусу и обновленной станции RockDock® с функциями самоочистки и автоматического обслуживания.

AdaptiLift™ Chassis 3.0 – адаптивная система преодоления сложных порогов

Система AdaptiLift™ Chassis 3.0 использует комбинацию подъемных основных и вспомогательных колес, а также специального механизма подъема для анализа и адаптации к сложным покрытиям и перепадам высоты.

Пресс-служба Roborock Roborock объявляет о начале продаж робота-пылесоса Saros 20 в России

Робот способен преодолевать двойные пороги высотой до 4,5 + 4 см, обеспечивая непрерывную уборку между помещениями без вмешательства пользователя.

Кроме того, Saros 20 получил первую в индустрии систему динамического подъема корпуса для глубокой очистки ковров. Робот автоматически регулирует высоту корпуса для поддержания оптимального контакта щетки с ковровыми покрытиями высотой до 3 см.

Если пылесос сталкивается со сложным препятствием или застревает, система AdaptiLift™ может приподнимать корпус спереди, сзади или по бокам, помогая роботу самостоятельно выбраться без постороннего участия.

StarSight™ Autonomous System 2.0 – интеллектуальная навигация нового поколения

Roborock Saros 20 оснащен обновленной системой навигации StarSight™ Autonomous System 2.0, которая поддерживает распознавание более 300 типов объектов и обеспечивает еще более точный обход препятствий.

Система использует новое поколение 3D-сканирования для построения карт помещений, улучшенного позиционирования и интеллектуального распознавания объектов – от проводов и игрушек до неожиданных препятствий.

По сравнению с традиционной LDS-навигацией, StarSight™ обеспечивает частоту считывания данных в 21 раз выше, что повышает точность маршрутов и навигации.

Технология VertiBeam™ дополнительно помогает роботу аккуратно двигаться вдоль стен, мебели и кабелей, снижая вероятность спутывания проводов.

Saros 20 способен распознавать объекты размером примерно от 2 см в ширину и высоту, минимизируя необходимость предварительно подготавливать помещение к уборке.

Ультратонкий корпус высотой всего 7,98 см позволяет роботу эффективно убирать под диванами, кроватями и другой низкой мебелью.

Максимальное покрытие уборки и технология FlexiArm™

Saros 20 получил архитектуру TripleLift с независимым управлением шасси, основной щеткой и двумя вращающимися швабрами.

Во время уборки ковров робот автоматически поднимает швабры и регулирует положение корпуса для защиты текстиля и более глубокой очистки покрытия. В режиме глубокой очистки ковров пылесос обеспечивает усиленное взаимодействие щетки с ворсом.

Для сухой уборки швабры автоматически отсоединяются, что позволяет увеличить эффективность всасывания и сбора мусора.

В режиме влажной уборки основная щетка поднимается для предотвращения повторного загрязнения пола.

Технология FlexiArm™ обеспечивает более тщательную уборку вдоль стен, мебели и в углах. Выдвижная конструкция позволяет роботу очищать труднодоступные зоны и пространство вдоль плинтусов практически без зазоров.

По данным внутренних тестов Roborock, система обеспечивает до 100% покрытия углов и краев помещения.

HyperForce® 36000 Па и система защиты от наматывания волос

Roborock Saros 20 оснащен цифровым мотором с мощностью всасывания HyperForce® до 36000 Па, обеспечивающим эффективное удаление пыли, мусора и загрязнений из щелей и ковровых покрытий.

Система двойных вращающихся швабр поддерживает скорость вращения до 200 об/мин и автоматически регулирует давление в зависимости от степени загрязнения поверхности.

При обнаружении сложных пятен робот может увеличивать прижимное усилие швабр для более интенсивной очистки.

Технология StainTarget AI Cleaning позволяет устройству автоматически различать сухие и влажные загрязнения и адаптировать сценарий уборки.

Для домов с домашними животными и длинными волосами Saros 20 оснащен системой Dual Anti-Tangle с основной щеткой DuoDivide™ и боковой щеткой FlexiArm™ Arc Side Brush, снижающими возможность наматывания волос.

Обновленное всенаправленное колесо дополнительно оснащено встроенной системой самоочистки.

Обновленная станция RockDock® с автоматическим обслуживанием

Новая станция RockDock® поддерживает промывку швабр горячей водой температурой до 100°C, что помогает эффективно удалять жир и загрязнения.

После очистки станция автоматически выполняет самоочистку и сушку швабр теплым воздухом температурой до 55°C для предотвращения появления запахов и влаги.

Система автоматической выгрузки мусора позволяет использовать устройство до 65 дней без замены мешка для пыли.

Станция также поддерживает: автоматическое отсоединение швабр; автоматическую подачу моющего средства; автоматическое пополнение воды; быструю зарядку за 2,5 часа.

Устройство доступно со встроенной системой автоматического подключения к водоснабжению и сливу.

Интеллектуальное управление через приложение Roborock

Приложение Roborock с технологией SmartPlan 3.0™ автоматически адаптирует сценарии уборки под особенности помещения и привычки пользователя.

Система может: автоматически регулировать мощность всасывания; повторно промывать швабры после сильных загрязнений; снижать уровень шума в режиме «не беспокоить»; настраивать отдельные сценарии уборки для ковров и твердых покрытий.

Roborock Saros 20 также поддерживает интеграцию с голосовым ассистентом «Алисой».

Дополнительные функции включают распознавание домашних животных, удаленное видеонаблюдение и интеллектуальные сценарии уборки на базе ИИ.

Roborock Saros 20 уже доступен для покупки на маркетплейсах России.