Высокая мощность и гибкость: Roborock представляет серию ручных пылесосов H60 с изгибом до 90° и максимальной мощностью всасывания 210 аВт

Компания Roborock объявила о расширении категории ручных пылесосов и запуске новой серии Roborock H60. Линейка ручных беспроводных пылесосов H60 включает инновационные модели H60 Ultra, H60 Pro и H60, которые дополняют и увеличивают ассортимент бренда и предлагают потребителям еще больше выбора в сфере умных и удобных решений для уборки. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Гибкость, облегчающая уборку

Пылесосы серии H60 гнутся, чтобы владельцам не пришлось делать это во время уборки. Все модели новой линейки оснащены инновационной гибкой трубкой, которая облегчает очищение в труднодоступных местах, например, расположенных возле острых углов или в узких пространствах. Благодаря изгибу до 90° пылесос может легко скользить под мебелью, обеспечивая тщательную и беспроблемную уборку. Инструмент с подвижной, гнущейся трубкой делает очищение пола быстрым, комфортным и эффективным.

Высокая мощность всасывания в сочетании с долговечной батареей

Модель H60 Ultra обладает мощностью всасывания до 210 аВт , сильнейшей на сегодняшний день среди ручных пылесосов Roborock. Новинка, гарантирующая впечатляющую производительность, дает возможность проводить глубокую и тщательную, но при этом оперативную уборку, не требующую больших затрат времени.

Другие пылесосы новой серии также обладают отличной мощностью всасывания: H60 Pro предлагает 170 аВт, а H60 – 115 аВт. Пыльные ковры, грязные полы, автомобильные сидения, заполненные крошками, или другие загрязненные поверхности – модели линейки H60 легко справляются с любой из этих задач благодаря высокопроизводительному цифровому двигателю.

Roborock представляет серию ручных пылесосов H60

Еще одна хорошая новость заключается в том, что дополнительная мощность больше не достигается за счет срока службы батареи. Литий-ионный полимерный аккумулятор большой емкости позволяет пылесосу H60 Ultra работать до 90 минут в режиме непрерывной уборки. Кроме того, удобную съемную и перезаряжаемую батарею можно в процессе легко заменить на новую и продолжить наведение порядка в просторных, требующих больше времени помещениях.

Умные технологии для безупречного результата: дополнительные функции для улучшенного опыта уборки

Серия H60, значительно превосходящая пылесосы Roborock предыдущих поколений, оснащена передовыми функциями, которые обеспечивают наиболее эффективную очистку. Согласно результатам испытаний, предоставленных TÜV Rheinland в соответствии со стандартом ASTM F1977-22, поступающий воздух проходит через усовершенствованную 5-ступенчатую систему фильтрации, которая улавливает 99,95% частиц. Это означает, что даже мельчайшие частицы микропыли размером до 0,3 микрона улавливаются и удаляются, и в дом возвращается тщательно очищенный воздух.

Еще одной мощной системой, работающей «за кулисами», стала функция девяти-циклонного отделения пыли, которая использует спиральный сетчатый фильтр для эффективного отделения пыли и мусора, сводя к минимуму засорение фильтра. Благодаря этому во время уборки можно не беспокоиться об ухудшении эффективности всасывания – серия H60 гарантирует надежное и тщательное очищение.

Пылесосы линейки H60 оснащены светодиодной технологией обнаружения пыли Green Light, которая обеспечивает повышенную видимость в более широком диапазоне условий освещения. При освещении под сверхшироким углом 140° центральная зеленая лампочка высвечивает частицы пыли, которые ранее не были видимы, и позволяет проводить более эффективную и глубокую очистку каждый раз.

Универсальные дополнения: насадки для любой задачи

Все модели серии H60 поставляются с дополнительными насадками для решения самых сложных задач. Насадка-щетка для предотвращения спутывания имеет изогнутую форму и встроенный волоконно-резиновый валик, благодаря которым эффективно захватывает, разделяет и удаляет волосы или шерсть питомцев с пола и ковров. Уход за этой щеткой становится очень легким благодаря конструкции против запутывания, что делает ее умным решением для владельцев домашних животных или тех, у кого длинные волосы.

Весь ассортимент H60 также поставляется с щелевой насадкой 2 в 1, которая помогает легко очищать труднодоступные места и деликатные поверхности. Кроме того, модели H60 Ultra и H60 Pro оснащены дополнительной моторизованной мини-щеткой, которая отлично справляется с удалением пыли и шерсти домашних животных с небольших поверхностей, таких как диваны, кровати и другая мягкая мебель, предотвращая при этом наматывание и спутывание шерсти.

Доступность и цены

Серия H60 будет доступна для покупки с первого июля в гипермаркете Ozon. Модель H60 Ultra по цене 25,99 тыс. руб. поступит в продажу первого июля. Модели H60 Pro по цене 22,99 тыс. рублей и H60 по цене 15,99 тыс. руб. поступят в продажу позднее.