Roborock презентует в России сразу две новинки 2026 года — новый робот-пылесос Qrevo C Pro и моющую машину F25 ACE PRO

Компания Roborock официально объявила о выходе на российский рынок двух новинок. В сезоне 2026 г. бренд делает ставку на синергию высокой мощности и максимальной автономности, представляя робот-пылесос Qrevo C Pro и беспроводную моющую машину F25 ACE Pro. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Главным отличительным признаком новой линейки стала концепция «чистоты в одно касание». Инженеры компании сосредоточились на решении двух основных проблем: борьбе со сверхсложными пятнами и избавлении пользователя от необходимости обслуживать технику после каждого цикла работы. Внедрение микропенной очистки и систем автоматической дезинфекции делает новинки Roborock одними из самых безопасных и гигиеничных решений для семей с детьми и владельцев домашних животных.

Робот-пылесос Qrevo C Pro: интеллект на службе порядка

Qrevo C Pro - это интеллектуальный помощник, который берет на себя всю рутинную работу. Прецизионная навигация и умное картографирование: встроенный LiDAR-датчик сканирует помещение в реальном времени, строя точную 3D-карту. Поддержка мультиэтажного картографирования: робот «запоминает» планировку нескольких этажей. Функция «запретных зон» и «виртуальных стен» — вы можете через приложение ограничить доступ к определённым участкам. Автоматическое обхождение препятствий: робот распознает провода, обувь, игрушки и другие объекты, не застревая и не повреждая их.

Мощная и адаптивная система уборки

Сила всасывания до 18 500 Па — справляется с пылью, крошками, шерстью и даже мелким мусором. Комбинированная щетка: боковая метелка + основная турбощётка эффективно собирают загрязнения с любых покрытий — от паркета до ковров с высоким ворсом. Автоматическое увеличение мощности на коврах: датчик распознает тип покрытия и усиливает всасывание при необходимости.

Автономность и удобство обслуживания

Емкий аккумулятор обеспечивает до 240 минут непрерывной работы — достаточно для уборки квартиры площадью до 200 м². При низком заряде робот автоматически возвращается на базу для подзарядки, а затем продолжает уборку с того же места. Большой пылесборник и съемный фильтр с возможностью мытья — простое и гигиеничное обслуживание. Опциональная док-станция с функцией самоочистки (если применимо): робот автоматически опорожняет пылесборник, вам нужно менять мешок раз в 1–2 месяца.

Умное управление и интеграция

Полноценное мобильное приложение на русском языке: настройка расписания, выбор комнат, мониторинг в реальном времени, история уборок. Поддержка голосовых ассистентов: совместимость с «Алисой», Google Assistant, Alexa — модно запускайть уборку голосом. Режим «Точечная уборка» для локальных загрязнений и «Зональная уборка» для выбранных комнат. Регулярные обновления ПО: робот становится умнее с каждым месяцем новые функции и улучшения приходят «по воздуху».

Моющая машина F25 ACE Pro: влажная и сухая уборка в одном устройстве

F25 ACE Pro — это современное решение для быстрой и качественной уборки твердых покрытий.

Микропенная очистка глубокого проникновения

Одним нажатием кнопки создается 167 млн микропузырьков, которые в сочетании с мощностью всасывания 25 000 Па и давлением щетки 30 Н легко устраняют самые стойкие загрязнения - от пятен борща до жировых отложений после жарки.

Интеллектуальная двухмоторная система

Полный привод с функцией автоматического запуска и остановки делает управление максимально простым и удобным даже для пожилых пользователей.

Антибактериальная защита и нейтрализация запахов:

Встроенные функции самоочистки при 95 °C, сушки горячим воздухом и антибактериальный модуль с нейтрализацией запахов гарантируют отсутствие неприятных ароматов даже при хранении использованной воды до двух недель.

Максимальная автономность

Резервуар для чистой воды объёмом 1000 мл, грязевой бак на 720 мл и время работы до 60 мин позволяют легко справиться с уборкой просторных московских квартир или двухэтажных домов в Санкт-Петербурге без необходимости дозаправки.