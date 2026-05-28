Roborock представляет Qrevo Edge 2 Pro — робот-пылесос с выдвижным лидаром и системой уборки труднодоступных зон

Компания Roborock анонсировала запуск нового робота-пылесоса Qrevo Edge 2 Pro — модели с интеллектуальной навигацией, выдвижным лидаром и набором технологий для уборки под мебелью, вдоль стен, в углах и на коврах с длинным ворсом. Дополнительно модель оснащена двойной системой защиты от наматывания волос и шерсти. Специальная конструкция щёток снижает вероятность скопления волос на роликах и уменьшает необходимость ручной очистки после уборки.

Главная особенность устройства — система навигации с выдвижным лидаром. С помощью сенсора оно создаёт карты помещения, ориентируется в пространстве, точно распознаёт препятствия. Устройство распознаёт более 200 типов объектов и аккуратно объезжает препятствия даже в условиях слабого освещения. Это помогает избежать столкновений с мебелью, мисками домашних животных, проводами и другими предметами на полу. В отличие от классических моделей, где модуль лидара выступает над корпусом, здесь он автоматически убирается внутрь. Благодаря этому высота робота снижается до 7,98 см, что позволяет ему заезжать под кровати, диваны и шкафы, где обычно скапливаются пыль и шерсть. Дополняет систему навигации адаптивный подъем корпуса. Робот автоматически подстраивается под разные типы покрытий и сложные участки пола. Вместе с системой автоматического снятия салфеток на станции это позволяет безопасно работать даже с коврами с высоким ворсом до 3 см. Перед заездом на ковёр робот при необходимости снимает салфетки, чтобы не оставлять влажных следов.

Отдельный акцент сделан на уборке вдоль стен и в углах. Для этого используются выдвижные механизмы боковой щётки и салфетки, которые помогают захватывать зоны, обычно остающиеся недоступными для стандартных круглых роботов-пылесосов. Это позволяет заметно сократить количество пропущенных участков возле плинтусов, мебели и в углах комнаты. Сильно повышает производительность мощность устройства — 25000 Па. С такими показателями почти любые бытовые загрязнения легко выводятся пылесосом. Для минимизации ручного обслуживания модель оснащена многофункциональной станцией самоочистки. Она автоматически промывает салфетки и поддон горячей водой температурой до 100 °С, а затем просушивает их тёплым воздухом при 55 °С. Такая система помогает поддерживать чистоту станции, предотвращает появление неприятного запаха и снижает количество бактерий.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

