Сбербанк потребовал от легендарного производителя телевизоров 3,4 миллиарда

Арбитражный суд Москвы включил требование Сбербанка на 3,4 млрд руб. в реестр кредиторов к производителю телевизоров и бытовой техники ООО «Квант», в отношении которого введена процедура наблюдения. Таким образом, общая сумма одобренных требований к заводу уже превысила 4,15 млрд руб.

Долг перед Сбербанком

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование «Сбербанка России» к производителю телевизоров ООО «Квант» на общую сумму 3,39 млрд руб. Соответствующее определение было вынесено 8 мая 2026 г. в рамках дела о банкротстве компании.

Большая часть этой суммы (3,29 млрд руб.) приходится на основной долг по четырем кредитным договорам, заключенным в 2024 г. Остальное — неустойка и госпошлина. Требования банка включены в реестр как обеспеченные залогом имущества.

Арбитражный суд Москвы уже одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в дело о банкротстве «Кванта» на общую сумму 763,4 млн руб. То есть вместе с этим общая сумма требований составила 4,15 млрд руб.

Что происходит с «Квантом»

Напомним, что производство по делу о банкротстве ООО «Квант» было возбуждено 7 июля 2025 г. Согласно определению суда от 16 февраля 2026 г, в отношении компании введена процедура наблюдения.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Сбербанк потребовал у «Кванта» 3,4 млрд руб.

Ситуация вокруг предприятия резко ухудшилась в 2024 г. Китайский бренд телевизоров TCL на фоне санкционных рисков отказался поставлять свои компоненты российским контрактным производителям «Квант». Как писал «Коммерсант», речь шла о комплектующих для выпуска телевизоров TCL и Xiaomi, выпуск которых пришлось прекратить.

Вслед за этим «Квант» потерял заказы и на сборку российской марки Irbis (торговая марка группы DNS), производство которой было свернуто из-за провального спроса.

Финансовые показатели «Кванта» рухнули: если в 2023 г. выручка компании составляла 13,1 млрд руб., то по итогам 2024 г. она сократилась более чем вдвое, до 4,9 млрд руб. Чистая прибыль при этом составила всего 3,3 млн руб.

В своей отчетности за 2025 г. «Квант» сообщил, что полностью остановил производство из-за форс-мажорной ситуации в 2024 г., повлекшей за собой значительные финансовые и технические трудности.

Кому достанется завод

С 2025 г. в отрасли начала появляться информация о потенциальных покупателях «Кванта», среди которых назывались «Сбер», «Яндекс» и компания NexTouch (производитель интерактивных панелей для образования). Сумма сделки оценивалась в 3 млрд руб.

Как стало известно CNews, сейчас именно NexTouch вышел на финальные переговоры по вхождению в капитал «Кванта». NexTouch находится в завершающей стадии сделки и уже помогает возобновить производство на одной из площадок завода. Сроки закрытия сделки оцениваются в 6–8 месяцев — это связано со сложной структурой «Кванта», множеством юрлиц и процедурой банкротства.

По данным «Контур.фокуса», ООО «Некст-Т» принадлежит на 100% АО «Некст-Т», окончательные владельцы которого не раскрыты. До декабря 2023 г. основными владельцами были Александр и Владимир Крикушенко, Валерий Маковецкий, ООО УК «Альфа-Капитал», а также другие физлица.

По итогам 2025 г. выручка компании выросла на 5%, до 3,2 млрд руб., а чистая прибыль — до 111,9 млн руб.

Текущим владельцем ООО «Квант» является Михаил Етонов.

Представители NexTouch не ответили на запрос CNews о том, как новые требования кредиторов повлияют на ход сделки.

Ухудшатся ли дела из-за долга в 4 млрд

«Требование Сбербанка на 3,4 млрд рублей, — не окончательная стоимость залога, — пояснил CNewsюрист практики разрешения споров и банкротства Искандер Гаджиев. — Рыночная цена определится только на торгах, где дисконт из-за амортизации может достигать 60%. Банк это понимает, поэтому наличие инвестора повышает его готовность к диалогу».

Поэтому, по мнению Гаджиева, доведение «Кванта» до конкурсного производства невыгодно как «Сбербанку», так и NexTouch, т.к. компания все же будет стремиться сохранить производство и активы.

Требование Сбербанка влияет на сделку не столько суммой, сколько залоговым статусом, считает Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL.

В банкротстве залоговый кредитор получает приоритет на выручку от продажи предмета залога — до 80%, плюс решающий голос по условиям торгов. Поэтому Сбербанк здесь не рядовой кредитор, а сторона, задающая границы переговоров, продолжает она.

Реальные сделки с такими активами почти никогда не выглядят как обычная покупка за деньги. Чаще это реструктуризация с дисконтом или банкротный сценарий, где банк добирает возврат через торги. Юридически банк не становится партнером автоматически. Но экономически он может пойти на смягчение условий, если спасение актива даст больше, чем ликвидация, заключила Ольга Квашенкина.

Включение Сбербанка в реестр кредиторов с залоговым требованием на 3,4 млрд рублей полностью меняет баланс сил и превращает сделку NexTouch из классической M&A (слияния и поглощения) в сложную антикризисную реструктуризацию под контролем мажоритарного кредитора, говорит собеседник CNews среди производителей электроники.

«С момента введения процедуры наблюдения, Сбербанк фактически стал главным распорядителем судьбы «Кванта», — продолжает он. — По закону «О банкротстве», залоговый кредитор имеет исключительные права: он определяет порядок, сроки и начальную цену продажи заложенного имущества на торгах».

При этом шансы компромисс достаточно высокие, считает собеседник. По его мнению, наиболее вероятный путь – урегулирование за рамками суда, где NexTouch гарантирует банку погашение долга на согласованных условиях в обмен на снятие обременений или уступку прав требования.

Или у NexTouch есть три сценария: выкупить долг у Сбербанка с дисконтом (например, за 2 млрд руб.) и забрать активы; получить долю и контроль в обмен на реанимацию производства; либо дождаться банкротных торгов и купить площадки дешево, но без старых долгов.