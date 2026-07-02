Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

В 2026 году хостинг перестал быть просто «местом для сайта» — сегодня это фундамент цифровой инфраструктуры, от которого зависят заявки, CRM, интеграции и онлайн-продажи. Владельцы среднего бизнеса всё чаще переходят с виртуального хостинга на VPS, выбирая не тариф, а уверенность в стабильности и возможность быстро масштабироваться. О том, как изменился рынок хостинга, какие сигналы говорят о необходимости перехода на VPS, почему «шумные соседи» на общем хостинге — реальная угроза для бизнеса и как выбрать провайдера в 2026 году, в интервью CNews рассказал Олег Свирчев, основатель хостинг-провайдера AdminVPS.

CNews: Олег, вы говорите, что в 2026 году на VPS переходят не только разработчики, но и владельцы среднего бизнеса. Что изменилось в восприятии хостинга за последние годы?

Олег Свирчев: Раньше хостинг воспринимали как «место для сайта»: оплатил, загрузил файлы и забыл. Сейчас это фундамент цифровой инфраструктуры, поэтому все больше компаний рассматривают VPS не как технический апгрейд, а как способ получить стабильность, контроль и возможность быстро масштабироваться. От сервера зависят заявки, CRM, интеграции с «1С» и маркетплейсами, онлайн-оплата и даже внутренние сервисы. Клиенты уже смотрят не только на цену и гигабайты, а на стабильность, скорость восстановления и возможность быстро расшириться, если завтра пойдет реклама. Это эволюция: когда сервер влияет на деньги и процессы, бизнес выбирает не тариф, а уверенность.

CNews: В каких случаях стандартный виртуальный хостинг перестаёт справляться и становится узким горлышком для бизнеса?

Олег Свирчев: Общий хостинг — отличный вариант для лендинга, небольшого блога или сайта-визитки. Но он начинает тормозить развитие проекта, когда растет число заказов, появляются сложные интеграции, подключаются фоновые скрипты, внешние API, CRM или платёжные сервисы. В таких случаях бизнес всё чаще рассматривает VPS в России, особенно если проект работает с российской аудиторией, заявками, оплатой и персональными данными. На общем хостинге клиент ограничен в настройках, и когда проект перерастает возможности тарифа, появляются ошибки базы данных, зависает корзина или начинает медленно работать админка. Владелец видит не «проблему инфраструктуры», а падение конверсии и недополученные заявки.

Олег Свирчев, AdminVPS: Рискованно оставаться на общем хостинге тем проектам, которые уже стали частью операционной работы бизнеса

CNews: Какие сигналы говорят владельцу сайта или интернет-магазина, что пора переходить на VPS? Есть ли у вас чек-лист «красных флагов»?

Олег Свирчев: Есть несколько явных звоночков.

Первый — сайт начинает тормозить именно в пиковые часы: во время распродаж, рекламных кампаний или активной работы менеджеров.

Второй — появляются ошибки 500, 502, 503, особенно при оформлении заказа, оплате или в админке.

Третий — проекту уже нужны нестандартные настройки: своя версия PHP, Docker, фоновые задачи или отдельные серверные модули.

И главный флаг — когда сбой сайта уже обсуждает отдел продаж, потому что падают заявки. Если бизнес уперся в технический потолок, переезд лучше делать планово, а не в аварийном режиме.

CNews: Один из аргументов в пользу VPS — изолированная среда. Насколько реальна проблема «шумных соседей» на общем хостинге и к каким последствиям для бизнеса она приводит?

Олег Свирчев: «Шумные соседи» — это не страшилка, а реальность, просто владелец сайта видит её не как графики нагрузки, а как внезапные тормоза. На общем хостинге ресурсы сервера делят разные проекты, и если соседний сайт попал под бот-атаку или запустил тяжёлый скрипт, это может отразиться на вашей скорости. Хороший провайдер мониторит такие ситуации, но полностью исключить влияние соседей в модели общего хостинга невозможно. Для бизнеса это означает более медленную загрузку страниц, задержки в корзине, проблемы с админкой и потерю части клиентов. На VPS вы получаете изолированную среду и выделенные ресурсы — чужие проблемы перестают влиять на ваш проект.

CNews: Какие угрозы для бизнеса — DDoS, боты, утечки данных — стали рядовыми в 2026 году и почему на общем хостинге с ними сложнее бороться?

Олег Свирчев: В 2026 году атаки уже не удел только крупных компаний. DDoS, брутфорс, сканирование уязвимостей, атаки на формы и подозрительные запросы к API могут прилететь в обычный интернет-магазин или корпоративный сайт. Причина простая: злоумышленники давно работают автоматически и сканируют большие массивы сайтов, а не выбирают каждую цель вручную. На общем хостинге у клиента обычно нет прав, чтобы тонко настроить защиту: закрыть лишние порты, быстро поменять правила сетевого экрана, посмотреть нужные логи или выставить лимиты. На VPS этим можно управлять самостоятельно или с помощью поддержки — включить защиту, закрыть лишние сервисы и оперативно реагировать на подозрительный трафик.

CNews: Насколько критичен для бизнеса аптайм 99,98%? Что теряет компания при каждом часе простоя?

Олег Свирчев: Час простоя — это не просто потеря денег за этот час. Для интернет-магазина это сгоревший рекламный бюджет, брошенные корзины и клиенты, которые ушли к конкурентам. Для CRM или корпоративного портала — остановка работы сотрудников, задержки в обработке заказов и репутационные потери. Поэтому за цифрой 99,98% стоит не красивая галочка, а инфраструктура, резервирование и быстрая реакция инженеров. Бизнесу важно не только избежать сбоя, но и иметь уверенность, что в случае проблемы восстановление будет быстрым и управляемым.

CNews: Каким проектам становится рискованно оставаться на общем хостинге: интернет-магазинам, CRM, API, корпоративным порталам, SaaS-сервисам? В чём разница в требованиях к инфраструктуре?

Олег Свирчев: Рискованно оставаться на общем хостинге тем проектам, которые уже стали частью операционной работы бизнеса. Интернет-магазину критична скорость корзины и оплаты, CRM — бесперебойный доступ для менеджеров, API — быстрое и стабильное время ответа на запросы. Обычный сайт должен просто открываться, а бизнес-система должна стабильно работать, потому что от нее зависят продажи и обслуживание клиентов. Как только проект перестает быть витриной и становится рабочим инструментом, требования к инфраструктуре резко меняются. Там уже важны не только цена тарифа, но и ресурсы, безопасность, масштабирование и поддержка.

CNews: Проекты с ИИ-инструментами, нейросетями и тяжёлыми скриптами всё чаще требуют VPS. Почему? Что происходит с производительностью на общем хостинге при таких нагрузках?

Олег Свирчев: Нейросети, парсеры и автоматизация — это ресурсоемкие задачи. Они долго нагружают процессор, активно используют память, работают с Python, Node.js, Docker, очередями и фоновыми процессами. На общем хостинге такие задачи либо не запустятся из-за ограничений тарифа, либо будут выполняться слишком долго и мешать другим клиентам на сервере. VPS дает отдельное окружение, где можно выделить ресурсы под конкретную задачу, настроить очереди и нормально запускать тяжёлые скрипты. Если же речь идёт о серьёзном машинном обучении, больших объемах данных или ресурсоемким инференсе, тогда уже стоит смотреть в сторону VPS с GPU.

CNews: Как VPS помогает бизнесу масштабироваться без переезда? Что это значит на практике для владельца интернет-магазина, у которого выросла посещаемость?

Олег Свирчев: Для владельца магазина это означает, что рост трафика перестаёт быть риском. Запустили рекламу, продажи пошли вверх — на VPS можно увеличить ресурсы, оптимизировать базу данных, настроить кеширование или подобрать более мощную конфигурацию без полного переезда с нуля. Это плановое развитие, а не аварийная эвакуация проекта. Важно, чтобы инфраструктура росла вместе с бизнесом, а не становилась тормозом именно в тот момент, когда вы наконец получили долгожданный поток клиентов. VPS дает для этого больше гибкости и контроля, чем обычный виртуальный хостинг.

CNews: Многие предприниматели боятся VPS из-за технической сложности: кажется, что нужно быть системным администратором. Насколько оправдан этот страх и как AdminVPS решает эту проблему?

Олег Свирчев: Страх абсолютно понятен, если речь идет о чистом сервере без поддержки. В таком случае действительно нужно разбираться в Linux, безопасности, обновлениях, резервном копировании и консоли. Но мы строим сервис иначе: клиент получает не просто сервер, а готовую инфраструктуру с сопровождением. В тариф уже входят настройка окружения, панель управления, перенос, базовое администрирование и поддержка 24/7. Клиент получает преимущества VPS, но не обязан сам становиться системным администратором — его задача заниматься бизнесом, а техническая часть должна оставаться надежной и понятной.

CNews: Что входит в модель «всё включено»: администрирование, резервное копирование, помощь с переносом? Это реально работает без скрытых доплат?

Олег Свирчев: Да, это работает именно так, как звучит. В тариф входят типовые инфраструктурные задачи: настройка под проект, перенос сайта, резервное копирование, DNS, панель управления и базовое администрирование. Это всё то, за что у многих провайдеров берут отдельную плату или что приходится передавать стороннему администратору. Отдельно обсуждаются только сложные DevOps-задачи, нестандартное ПО или индивидуальная архитектура. Но повседневная поддержка и базовое сопровождение уже включены в стоимость, поэтому клиент видит понятную цену без неприятных сюрпризов.

CNews: Как происходит бесшовный перенос сайта или CRM с виртуального хостинга на VPS? Сколько это занимает времени и требуется ли участие клиента?

Олег Свирчев: Всё начинается с аудита: мы смотрим, какая CMS используется, какие версии ПО нужны, есть ли интеграции, базы данных, почта, платежные модули и другие важные элементы. Затем готовим VPS, настраиваем окружение, переносим файлы и данные, тестируем формы, оплату, авторизацию и основные сценарии работы проекта. Когда всё готово, согласовываем с клиентом момент переключения DNS, чтобы простой был минимальным или незаметным для пользователей. Обычно процесс занимает около суток, но срок зависит от объема данных и сложности проекта. От клиента нужны доступы и подтверждение времени переключения — всю техническую часть берет на себя команда.

CNews: На что обращать внимание при выборе VPS-провайдера в 2026 году? Какие критерии — инфраструктура, локации, поддержка, документы — действительно важны для бизнеса?

Олег Свирчев: Я бы советовал смотреть не на самую низкую цену, а на надежность и сервис. Оценивайте инфраструктуру: дата-центры, резервирование, аптайм, качество сети, доступные локации и возможность масштабироваться. Для бизнеса критичны документы — договор, закрывающие документы, работа с юрлицами и понятные условия обслуживания. И обязательно проверяйте поддержку: решает ли она проблему по существу или просто отправляет читать инструкцию. Хороший провайдер сегодня — это партнер, к которому вы идёте не только когда всё упало, но и когда появляется новая бизнес-задача.

CNews: Для каких бизнесов критично соответствие 152-ФЗ, и что дает клиенту работа с провайдером, который учитывает требования к хранению персональных данных?

Олег Свирчев: Это важно для любого бизнеса, который работает с персональными данными пользователей: интернет-магазинов, медицинских и образовательных сервисов, CRM, доставки, сервисов записи и сайтов с формами заявок. Если клиент оставляет имя, телефон, почту, адрес или данные заказа, вопрос хранения информации уже нельзя считать формальностью.

При этом важно разделять зоны ответственности. Провайдер не заменяет юриста и не делает компанию автоматически соответствующей всем требованиям закона — это зависит от внутренних процессов бизнеса, документов, согласий, политики обработки данных и других факторов. Со своей стороны мы даём инфраструктурную основу, которая помогает аккуратнее выстроить работу с данными: размещение в подходящих локациях, документы, резервирование, контроль доступа и техническую поддержку.

Для клиента это означает меньше инфраструктурных рисков и больше прозрачности: он понимает, где размещен проект, как организована техническая часть и к кому обращаться, если нужно изменить конфигурацию, усилить защиту или восстановить данные.

CNews: За 11 лет рынок хостинга сильно изменился. Что, на ваш взгляд, будет драйвером роста в ближайшие 3–5 лет?

Олег Свирчев: Главный драйвер — усложнение самого бизнеса. Сегодня предпринимателю нужен не просто сайт, а экосистема: CRM, чат-боты, аналитика, интеграции, API, ИИ-инструменты и внутренние сервисы. Поэтому спрос уходит от «места под файлы» в сторону управляемой инфраструктуры — VPS, выделенных серверов, резервного копирования, безопасности, мониторинга и помощи с архитектурой. Люди хотят понимать, где лежат их данные, кто отвечает за поддержку и как быстро можно восстановиться после сбоя. Победят провайдеры, которые говорят с клиентом не языком гигабайтов, а языком стабильности, рисков и роста.