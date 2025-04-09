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Етонов Михаил



09.04.2025 В России полностью остановлено производство отечественных телевизоров. Они оказались никому не нужны 1
06.07.2007 Акционеры «Кванта» избрали совет директоров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Етонов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6565 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 459 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 160 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 225 1
Haier Group 176 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 299 1
Квантом 7 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1324 1
Samsung Electronics 10341 1
Yandex - Яндекс 7583 1
Xiaomi 1786 1
LG Electronics 3633 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 248 1
BBK Electronics Corp 315 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 165 1
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2457 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2986 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7149 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
Яндекс.Маркет 990 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1114 1
Ланит - Treolan Irbis 131 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1686 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 28 1
Бородин Владислав 11 1
Сенина Лариса 5 1
Иванов Дмитрий 91 1
Красников Геннадий 72 1
Ясинский Владимир 18 1
Щербаков Олег 12 1
Луценко Александр 10 1
Левченко Владимир 6 1
Голик Владимир 1 1
Чупич Берислав 1 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1534 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Казахстан - Республика 5607 1
Южная Корея - Республика 6705 1
Япония 13342 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5619 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 359 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4937 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1166 1
Аудит - аудиторский услуги 2759 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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