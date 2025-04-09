В России полностью остановлено производство отечественных телевизоров. Они оказались никому не нужны

Производство единственного российского телевизора из реестра Минпромторга (бренд Irbis) полностью остановлено по причине крайне низкого спроса. Оно велось на заводе «Квант» в Воронеже. Он оказался невостребован даже в госзакупках – здесь доминируют телевизоры иностранных брендов.

Остановить конвейер

В России остановлена сборка телевизоров Irbis, которая осуществлялась на заводе «Квант» в Воронеже. Как пишет «Коммерсант», на них установился очень низкий спрос, в том числе и в госзакупках. Irbis – пока единственные телевизоры, числящиеся в реестре Минпромторга, то есть допущенные до гостендеров.

Это было единственное производство ТВ Irbis в России. О решении свернуть его говорится в письме гендиректора ООО «Квант» Михаила Етонова участникам рынка, датированном 17 марта 2025 г. В нем указано, что выпуск прекращен не одной конкретной модели, а буквально всего модельного ряда телевизоров Irbis начиная 32-дюймовыми ТВ и заканчивая 65-дюймовыми.

Глава департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина подтвердила «Коммерсанту», что телевизоры Irbis производились исключительно на заводе «Кванта» в Воронеже. Она также сообщила, что их выпуск полностью остановлен.

«Условия для преференций на госзакупках для ТВ другие производители не смогут выполнить, и сейчас госкомпании рассматривают в качестве альтернативы продукцию набирающих популярность китайских вендоров», – сказала она, добавив что выпущенные «Квантом» телевизоры занимают в пределах 10-15% российского рынка ТВ.

Нужно иностранное

По данным сервиса «Контур.Закупки», по итогам 2024 г. в России было опубликовано около 4600 госзаявок на покупку телевизоров. За год из стало больше на 15%, но в денежном выражении за тот же период зафиксирован спад на 6,6% – до 3,3 млрд руб.

По 223-ФЗ закупки выросли на 10,5%, составив 2100 тендеров, в деньгах этот показатель показал уверенный 28-процентный рост год к году, достигнув отметки 4,05 млрд.

Купить ТВ Irbis можно, не выходя из дома

Вот только телевизоры российских брендов авторов этих тендеров в 2024 г. совершенно не интересовали, о чем свидетельствует статистика сервиса «Контур.Закупки». Приобретались телевизоры только иностранных компаний, притом даже тех, кто бежал из России – это корейские LG и Samsung, а также японская Sony.

Китайские ТВ тоже были популярны, особенно Xiaomi и Haier, указано в «Контур.Закупках». Российские Irbis, напротив, повышенного интереса к себе не вызывали.

Переплачивать за отечественное

Важно подчеркнуть, что присутствие ТВ Irbis в реестре Минпромторга вовсе не означает, что они предназначены исключительно для госсектора. Редакция CNews обнаружила их в ассортименте целого ряда российских маркетплейсов – в Ozon, «Мегамаркете» и «Яндекс Маркете». Также они были найдены в каталоге ритейлера «Эльдорадо».

Руководитель департамента бытовой электроники российского дистрибьютора OCS Владислав Бородин считает, что шансов на успех в рознице у ТВ Irbis немного. В качестве основной причины он назвал их более высокую стоимость в сравнении с конкурентами. «Объема продаж в бизнес-сегменте, скорее всего, оказалось недостаточно, чтобы производство было экономически целесообразным», – сказал он «Коммерсанту».

В классической рознице ТВ Irbis тоже присутствуют

Нельзя не отметить, что по итогам 2024 г. Российский рынок телевизоров очень сильно просел с точки зрения продаж в натуральном выражении. Россияне отказываются от приобретения новых ТВ на фоне роста цен. CNews писал, что рынок обвалился на 11,3% в натуральном выражении на фоне 2023 г. При этом сами телевизоры явно стали менее доступны для россиян, потому что в денежном выражении рынок вырос на 1,5%, то есть цены на ТВ выросли.

В общей сложности в России за 2024 г. было продано 7,8 млн телевизоров на общую сумму 234,4 млрд руб. Сейчас на российском рынке телевизоров шесть основных игроков, если судить по их долям в натуральном выражении. На первом месте – компания Haier (14%), на втором – Xiaomi (10%), на третьем — Сбербанк (6%). Четвертое место – у TCL (около 6%), пятое – у Samsung и Hisense (по 5%).

По словам собеседника «Коммерсанта» на рынке бытовой техники, в настоящее время коммерческий и государственный сегменты российского рынка телевизоров насчитывают около 70 различных брендов, по большей части иностранных.

Клиенты будут

Irbis – не единственные телевизоры, которые выпускались на воронежском заводе «Квант». Здесь также осуществляется сборка телевизоров DNS, LG Display, «Яндекс», BBK и др., по крайней мере, эти компании отмечены в списке партнеров завода, пишет «Коммерсант».

Сам завод – это здание на 54 тыс. кв. метров. Согласно сайту «Кванта», производство включает четыре линии по сборке телевизоров, которые позволяют выпускать до 3500 устройств всего за одну смену.

Согласно «Контур.Фокусу», в 2023 г. компания «Квант», зарегистрированная в 2016 г. в подмосковном Зеленограде, получила 15,9 млрд руб. выручки. Чистая прибыль компании при этом не столь внушительная – 3,2 млн руб. Данные за 2024 г. на момент выхода материала отсутствовали.

Также «Квант» ведет строительство завода в Казахстане. Это попытка компании обойти санкции Запада, из-за которых она лишилась части китайских клиентов в лице Xiaomi и TCL. Ранее эти компании перестали поставлять в Россию компоненты для сборки своих ТВ, опасаясь вторичных санкций.