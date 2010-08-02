Получите все материалы CNews по ключевому слову
Левченко Владимир
УПОМИНАНИЯ
|Елена Прекрасная 1
|02.08.2010
|Большинство разработчиков Android-устройств нарушают лицензию GPL 2
|06.07.2007
|Акционеры «Кванта» избрали совет директоров 1
|19.01.2007
|iPod стал технологичной "валютой" 1
|12.05.2004
|МТС выпускает свой мобильник отечественной сборки 1
|19.09.2003
|Электронные рынки Москвы переживают второе рождение 1
Левченко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 119 1
|ASF - Apache Software Foundation 217 1
|Кузнецов Сергей 161 1
|Иванов Дмитрий 96 1
|Моржова Наталья 6 1
|Красников Геннадий 72 1
|Савин Сергей 95 1
|Ясинский Владимир 18 1
|Тотунова Елизавета 12 1
|Щербаков Олег 12 1
|Луценко Александр 10 1
|Доронов Илья 2 1
|Филиппов Денис 60 1
|Голик Владимир 1 1
|Gratton Angus - Грэттон Ангус 1 1
|Етонов Михаил 5 1
|Белан Мария 1 1
|Чупич Берислав 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
|Вечерний Челябинск 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.