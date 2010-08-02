Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Левченко Владимир


УПОМИНАНИЯ


Елена Прекрасная 1
02.08.2010 Большинство разработчиков Android-устройств нарушают лицензию GPL 2
06.07.2007 Акционеры «Кванта» избрали совет директоров 1
19.01.2007 iPod стал технологичной "валютой" 1
12.05.2004 МТС выпускает свой мобильник отечественной сборки 1
19.09.2003 Электронные рынки Москвы переживают второе рождение 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Левченко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1358 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Apple Inc 12427 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1819 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Google LLC 12082 1
Archos Technology 72 1
Ситроникс Потребительская электроника 5 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 1
X Corp - Twitter 2897 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Weborama - Веборама 24 1
Tencent - Sogou 6 1
Project Gus 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Barnes & Noble 129 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
АБК Палий и сыновья - Аудиторы и бизнес-консультанты Палий и сыновья 3 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 119 1
ASF - Apache Software Foundation 217 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 631 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1525 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android планшеты 210 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 540 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 107 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1118 1
Калькулятор - Calculator 359 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 496 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7811 1
Google Android 14473 1
Apple iPod 1538 1
Red Hat Linux 205 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 58 1
Apple iPod nano 215 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 1
Сбер - Sber Visper - виртуальная Елена Прекрасная 2 1
МТС - мобильный телефон 5 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 1
Кузнецов Сергей 161 1
Иванов Дмитрий 96 1
Моржова Наталья 6 1
Красников Геннадий 72 1
Савин Сергей 95 1
Ясинский Владимир 18 1
Тотунова Елизавета 12 1
Щербаков Олег 12 1
Луценко Александр 10 1
Доронов Илья 2 1
Филиппов Денис 60 1
Голик Владимир 1 1
Gratton Angus - Грэттон Ангус 1 1
Етонов Михаил 5 1
Белан Мария 1 1
Чупич Берислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Европа 24508 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Япония 13434 1
Дания - Королевство 1314 1
Швеция - Королевство 3657 1
Индия - Bharat 5607 1
Канада 4953 1
Бельгия - Королевство 1162 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Бразилия - Федеративная Республика 2424 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Украина - Киев 1137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 543 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2483 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 564 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1191 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1128 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
Вечерний Челябинск 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
Moscow Creative Week 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще