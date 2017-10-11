Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Сбер Sber Visper виртуальная Елена Прекрасная


УПОМИНАНИЯ


Елена Прекрасная 2
11.10.2017 Владимир Савкин - Доступные решения и подрядчики не всегда соответствуют ожиданиям бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3504 1
МегаФон 9587 1
МегаФон Ритейл 84 1
OpenText 212 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Tencent - Sogou 6 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Weborama - Веборама 24 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
X Corp - Twitter 2897 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Федеральное казначейство России 1843 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 666 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 702 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 332 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 229 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 245 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1118 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
Rakuten Viber 641 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 1
SmartNLP - платформа процессинга естественного языка 4 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 58 1
Савкин Владимир 39 1
Левченко Владимир 6 1
Филиппов Денис 60 1
Доронов Илья 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
Moscow Creative Week 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще