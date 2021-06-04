Разделы

SmartNLP платформа процессинга естественного языка


УПОМИНАНИЯ


Елена Прекрасная 1
04.06.2021 «Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети 1
24.12.2020 Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты 1
24.09.2020 Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

SmartNLP и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 360 4
Microsoft Corporation 25046 2
Apple Inc 12427 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 1
X Corp - Twitter 2897 1
Intel Corporation 12420 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 875 1
Merlion iRU - Деловой офис 324 1
Weborama - Веборама 24 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion Бюрократ 45 1
ParaType - ПараТайп 9 1
Superdesigners 3 1
Media.Work 3 1
Tencent - Sogou 6 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 40 1
Сбер - Sber AR/VR Lab 6 1
Amlogic 35 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 221 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 102 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 100 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Сбер - СберЛогистика 67 1
Сбер - СберАвто 33 1
Щука - дизайн-студия 24 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 6 1
Landor&Fitch 3 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - Страховой брокер Сбербанка 2 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 43 1
Кофемания 67 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1205 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1107 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14801 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3223 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7292 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1118 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3641 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4788 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3965 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1119 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5540 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6199 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1031 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2243 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4431 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12763 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2130 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3015 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 91 3
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 58 2
Google Android 14473 2
Apple iOS 8112 2
Сбер - SberPortal 31 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 816 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 64 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Apple - App Store 2974 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
Microsoft Azure 1438 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 342 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 99 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 188 1
Сбер - СберФуд - SberFood 19 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 125 1
Сбер - Сбердиск 14 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 420 1
Сбер - СберПрайм 55 1
Сбер - Sber Visper - Платформа для создания виртуальных персонажей 8 1
Сбер - Sber Visper - виртуальная Елена Прекрасная 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1285 1
Сбер - СберПро 6 1
Греф Герман 457 1
Левин Леонид 131 1
Хасис Лев 105 1
Абрамов Алексей 48 1
Филиппов Денис 60 1
Левин Борис 55 1
Карчев Олег 34 1
Мангутов Владислав 32 1
Левченко Владимир 6 1
Доронов Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 245 1
Донбасс 61 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5773 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1283 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 967 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 585 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 787 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 147 1
Forbes - Форбс 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
Moscow Creative Week 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

