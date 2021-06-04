Спецпроекты

Техника
|

«Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети

В рамках ПМЭФ SberDevices и Microsoft объявили о том, что виртуальные ассистенты Салют научились голосовому поиску в интернете на умных устройствах Sber. Решение, реализованное с помощью набора интеллектуальных поисковых сервисов Microsoft, обогащает собственные возможности ассистентов Салют по голосовому поиску среди всех сервисов и приложений, интегрированных в устройства Sber. Теперь пользователи могут искать контент по источникам за рамками экосистемы «Сбера». Эта функция уже работает на всех умных устройствах Sber — медиаприставке SberBox, смарт-дисплее SberPortal и ТВ-медиацентре SberBox Top, а также на устройствах под управлением операционной системы Салют ТВ.

Теперь любой пользователь устройств Sber может задать вопрос голосом и получить информацию, содержащуюся по этой теме в интернете в привычном формате, как при осуществлении обычного запроса в поисковом сервисе.

Виртуальные ассистенты Салют — «Сбер», Джой и Афина — работают на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии. Поиск в интернете осуществляется благодаря интегрированным в них интеллектуальным программным интерфейсам Microsoft (API), которые работают на базе облачной платформы Azure. При этом поисковая система самообучаема и будет совершенствоваться по мере использования, повышая релевантность выдачи.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD

Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам

Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства

Apple проговорилась о своей новой операционной системе

Власти разрешили производить в России дроны без лицензии

В России появились дешевые смарт-ТВ Huawei с заменителем Android. Цена, видео

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще