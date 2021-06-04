«Сбер» и Microsoft расширили возможности виртуальных ассистентов Салют по поиску в Сети

В рамках ПМЭФ SberDevices и Microsoft объявили о том, что виртуальные ассистенты Салют научились голосовому поиску в интернете на умных устройствах Sber. Решение, реализованное с помощью набора интеллектуальных поисковых сервисов Microsoft, обогащает собственные возможности ассистентов Салют по голосовому поиску среди всех сервисов и приложений, интегрированных в устройства Sber. Теперь пользователи могут искать контент по источникам за рамками экосистемы «Сбера». Эта функция уже работает на всех умных устройствах Sber — медиаприставке SberBox, смарт-дисплее SberPortal и ТВ-медиацентре SberBox Top, а также на устройствах под управлением операционной системы Салют ТВ.

Теперь любой пользователь устройств Sber может задать вопрос голосом и получить информацию, содержащуюся по этой теме в интернете в привычном формате, как при осуществлении обычного запроса в поисковом сервисе.

Виртуальные ассистенты Салют — «Сбер», Джой и Афина — работают на платформе процессинга естественного языка SmartNLP, включающей в себя в том числе речевые технологии. Поиск в интернете осуществляется благодаря интегрированным в них интеллектуальным программным интерфейсам Microsoft (API), которые работают на базе облачной платформы Azure. При этом поисковая система самообучаема и будет совершенствоваться по мере использования, повышая релевантность выдачи.